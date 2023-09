Haircare routine: 5 prodotti essenziali per capelli nutriti, morbidi e brillanti

Cambi di stagione, tinte, stress, inquinamento e prodotti per lo styling aggressivi sono alcuni dei principali fattori che contribuiscono al danneggiamento dei capelli, rendendoli secchi, sfibrati e deboli.

Per prendersi cura dei propri capelli, quindi, è importante utilizzare con continuità dei trattamenti nutrienti e rigeneranti, come sieri, spray e maschere capelli, che diano nuova vita alla nostra chioma: ecco 5 prodotti da inserire nella propria haircare routine e che renderanno i capelli luminosi, morbidi e nutriti.

Maschera idratante capelli Like a Virgin di Coco & Eve

Vincitrice di 13 premi di bellezza, la maschera per capelli Coco & Eve 5 in 1 fa davvero miracoli! Idrata, nutre, migliora struttura e lucentezza dei capelli, tratta le doppie punte e tiene a bada l'effetto crespo in soli 10 minuti. Trasforma i tuoi capelli spenti, secchi e danneggiati in capelli luminosi, lucidi e lisci in un solo lavaggio.

Adatta a tutti i tipi di capelli e arricchita con olio vergine di cocco, essenza di fico, burro di karitè, semi di lino e olio di argan, questa maschera non solo rende i capelli più belli e profumati, ma migliora in maniera decisa anche la loro salute, riparando i capelli danneggiati da trattamenti, calore, decolorazione ed eccessive colorazioni.

Ogni ordine, inoltre, include l'esclusiva spazzola districante di Coco & Eve, perfetta per districare i nodi limitando al minimo il rischio di capelli spezzati o danneggiati. Le speciali setole a doppio livello aiutano inoltre ad applicare la maschera per capelli Coco & Eve in maniera omogenea e trasformare così i tuoi capelli. Un prodotto must have di cui non potrai più fare a meno!

Moroccanoil Trattamento Originale - olio nutriente all'Argan

L'olio di Moroccanoil è un prodotto naturale che nutre a fondo i capelli, rendendoli morbidi e luminosissimi; privo di alcol, realizzato con il 95% di puro olio di Argan e ricco di antiossidanti e vitamine, anch'essi naturali, questo olio districa i nodi, elimina l'effetto crespo, e lascia i capelli nutriti, luminosi e morbidi, senza ungerli né appesantirli.

L'olio di Moroccanoil deve essere applicato solo su punte e lunghezze (circa 3/4 gocce) e si può utilizzare sia sui capelli bagnati e tamponati, per nutrire la chioma e velocizzare il tempo di asciugatura, che sui capelli asciutti, per domare le ciocche ribelli e dare un finish luminoso allo styling. Inoltre, ha un ottimo profumo e nella confezione è incluso un dispenser, comodissimo per evitare sprechi di prodotto e per riuscire ad applicarne la giusta quantità.

Hai i capelli sottili e chiari (inclusi capelli bianchi o grigi)? Allora meglio optare per la versione Moroccanoil Trattamento leggero, che puoi trovare cliccando qui.

Siero notte nutriente per capelli secchi

Il siero notte 8H Magic Night di Kérastase, proprio come una crema notte per il viso, intensifica il potere rigenerativo del sonno per idratare e riparare la fibra capillare durante la notte. Dalla texture lussuosa e setosa, si applica facilmente, trasformando lentamente i capelli nell'arco di 8 ore. Al mattino, come per magia, i capelli sono morbidi, setosi e con una sensuale fragranza che ti accompagna tutto il giorno.

Applica il Siero 8H Magic Night sui capelli asciutti o umidi prima di andare a letto. Emulsiona il prodotto tra le mani e distribuiscilo sulle lunghezze e sulle punte. Non risciacquare dopo l'applicazione.

Moroccanoil Elisir Riparatore

L'Elisir Riparatore di Moroccanoil è un trattamento per il finishing riparatore e ultra-leggero che sigilla istantaneamente le doppie punte e aiuta a allineare e ammorbidire le punte fragili, donando al capello un aspetto liscio, come se fosse stato appena tagliato.

Vincitore del Reviewer's Choice Awards: Best in Beauty, Best Luxury Serum, Influenster, 2018 e vincitore del Frayed-end Fixer, Ok! Magazine, 2017, la sua formula leggera è infusa con olio di Argan, proteine di quinoa e estratti di baobab, che nutrono, idratano e ammorbidiscono i capelli, rendendoli sani, luminosi e profumatissimi!

Modalità d’uso: applicare una piccola quantità tra i palmi e lavorare sui capelli asciutti, concentrandosi sulle punte. Applicare nuovamente sui capelli asciutti e sulle doppie punte per condizionare e sigillare.

Magic Gel, cuffia termica per capelli

La cuffia di Magic Gel è un prodotto utilissimo e davvero innovativo; questa cuffia, infatti, ha al suo interno delle perle in gel che trattengono il calore e permettono così ai capelli di assorbire tutte le sostanze nutritive dei prodotti che applichi. Perfetta da usare con il balsamo e con le maschere per capelli, basterà scaldare la cuffia in microonde, indossarla e lasciare in posa per il tempo richiesto dal prodotto: il calore renderà i tuoi capelli più morbidi e forti, permettendo ai prodotti di penetrare più velocemente ed in modo più efficace.

Inoltre, la cuffia di Magic Gel è taglia unica, adattandosi facilmente a qualunque testa grazie alla morbida fascia elastica, può essere riutilizzata fino a 300 volte ed è facile da pulire.

