Protezione solare per il cuoio capelluto: 5 spray capelli da portare al mare

Con l'estate in pieno corso e le lunghe giornate di sole in spiaggia, tutti sappiamo quanto sia importante utilizzare una protezione solare per proteggerci dai danni causati dai raggi solari intensi.

Tuttavia, quando si tratta di protezione solare, spesso ci concentriamo unicamente sulle zone del volto, del collo e del corpo, ma c'è un’altra parte altrettanto importante che spesso viene trascurata: il cuoio capelluto. Il cuoio capelluto, infatti, è esposto agli stessi raggi dannosi del sole che colpiscono la pelle esposta, e quindi richiede una protezione adeguata.

Scopriamo quindi insieme l'importanza di proteggere il cuoio capelluto e i capelli dai raggi solari e i migliori prodotti per farlo in modo efficace.

I danni causati dal sole al cuoio capelluto

L’esposizione prolungata al sole senza protezione può portare a una serie di problemi per il cuoio capelluto. I raggi UV del sole possono infatti danneggiare la pelle del cuoio capelluto, provocando scottature, irritazioni, desquamazione e persino invecchiamento precoce della pelle.

Ma non solo. Esporsi al sole senza protezione danneggia anche i capelli, rendendoli secchi, opachi e fragili. Inoltre, i raggi UV possono penetrare negli strati esterni dei capelli, danneggiando la struttura proteica e causando danni irreversibili, e indebolire i follicoli piliferi, causando la perdita dei capelli e un diradamento indesiderato e contribuendo alla caduta stagionale che molte persone sperimentano a settembre.

I benefici della protezione solare per capelli

Applicare uno spray protettivo per capelli al mare offre numerosi benefici.

In primo luogo, previene la disidratazione dei capelli, mantenendoli idratati e lucenti. In secondo luogo, protegge la struttura dei capelli dai danni causati dai raggi UV, preservando la loro elasticità e resistenza. Infine, contribuisce a prevenire la caduta stagionale che spesso si verifica a settembre, quando i capelli affrontano lo stress accumulato durante l'estate.

Lo spray protettivo per capelli: a cosa serve e come applicarlo

Quando ci troviamo al mare, l'esposizione ai raggi solari è ancora più intensa a causa del riflesso di acqua e sabbia. È quindi cruciale applicare uno spray protettivo per capelli prima di recarsi in spiaggia e riapplicarlo dopo i bagni.

Uno spray protettivo per capelli è un prodotto appositamente formulato per proteggere i capelli dai danni causati dal sole, fornendo una barriera contro i raggi UV nocivi. Questi spray solari per capelli sono spesso arricchiti con filtri solari e ingredienti idratanti che aiutano a prevenire la disidratazione e la fragilità dei capelli.

Prima di applicarlo, è consigliabile sciacquare i capelli con acqua dolce per rimuovere eventuali residui di sale o cloro. Quindi, vaporizza lo spray uniformemente su tutta la chioma, prestando particolare attenzione alle punte dei capelli, dove i danni solari sono più evidenti.

Come proteggere il cuoio capelluto

Come abbiamo visto, la protezione solare per il cuoio capelluto dovrebbe essere una parte essenziale della nostra routine di cura dei capelli. Ecco alcuni suggerimenti utili per proteggere il cuoio capelluto dall’azione dei raggi UV:

Indossare un cappello: un cappello con un'ampia tesa offre una protezione efficace contro i raggi solari diretti. Scegliere un cappello fatto di materiali traspiranti per evitare l'accumulo di calore e che siano realizzati con tessuti tecnici in grado di bloccare le radiazioni UVA e UVB.

Utilizzare prodotti specifici: esistono prodotti appositamente formulati per la protezione solare del cuoio capelluto. Scegliere uno spray o una lozione con un fattore di protezione solare (SPF) adeguato e applicarlo sulla parte esposta del cuoio capelluto prima di uscire al sole.

Evitare l'esposizione diretta: se possibile, cercare di ridurre l'esposizione diretta al sole durante le ore di punta, quando i raggi UV sono più intensi. Scegliere zone in ombra o utilizzare un ombrello per proteggere il cuoio capelluto.

Coprire le aree diradate o calve: se si hanno zone del cuoio capelluto diradate o calve, proteggerle con prodotti specifici o con l'uso di un foulard o una sciarpa leggera.

I migliori spray per capelli da portare al mare

Vediamo quindi insieme le migliori protezione solari per il cuoio capelluto, con 5 spray per capelli da portare al mare e in vacanza.

Biopoint Solaire Spray On Oil - Olio protettivo capelli

Spray On Oil è l’olio solare per capelli senza risciacquo che illumina e protegge i capelli dallo stress del sole e del mare e idrata il cuoio capelluto e i capelli donando una chioma morbida e nutrita.

Questa protezione solare per il cuoio capelluto e i capelli è l‘olio per capelli più venduto su Amazon e si caratterizza per la formulazione leggera leave in che dona protezione ai capelli dai raggi UVA, UVB e infrarossi garantendo un effetto naturale.

Modalità d’uso: applicare sui capelli asciutti o bagnati, prima e durante l'esposizione al sole; non risciacquare.

Protezione solare per il cuoio capelluto Calypso

Lo scalp protector spray di Calypso è uno spray solare con SPF 30 appositamente formulato per fornire immediata protezione dai dannosi raggi UVA/UVB a capelli e cuoio capelluto.

Dermatologicamente testato, è resistente all'acqua e ha una formulazione una soluzione non grassa che aiuta a proteggere il cuoio capelluto senza appesantire i capelli. Inoltre, è privo di parabeni e profumo a ha un'asciugatura rapida.

Spray solare per capelli e cuoio capelluto Conero Beauty

Una protezione solare capelli e cuoio capelluto con fattore di protezione 30 che protegge dai raggi UVA e UVB, lo Scalp&Hair Protector è un pratico spray, dalla texture delicata, leggera e nutriente che garantisce una protezione efficace a cuoio capelluto e lunghezza dai danni dei raggi UV.

Grazie alla sua innovativa formulazione, restituisce ai capelli la loro normale idratazione e combatte l'effetto crespo donando un effetto di luminosità e morbidezza dopo il bagno e l'esposizione al sole. Con una semplice e rapida applicazione dona lucentezza immediata ai capelli senza ungerli.

Adatto anche ai bambini, è un prodotto eco friendly e vegano, che contrasta la secchezza causata dai raggi UV e dall'acqua del mare: un prodotto innovativo che combina protezione sicura a cuoio capelluto e capelli con un beneficio illuminante e nutriente.

Olio secco protettivo per capelli e corpo

Un prodotto 2 in 1 che permette di proteggere sia i capelli che il corpo dall’azione dei raggi UVA e UVB.

Dotato di SPF 50, questo spray ha una texture leggera e invisibile che si assorbe immediatamente e una profumazione marina che offrono alla pelle massima protezione preservandone la giovinezza.

Formulato con principi attivi trattanti tra cui Acido Alfa Lipoico, Vitamina E e Olio di Argan, protegge i capelli e la pelle dai raggi solari e prolunga l'abbronzatura. Inoltre, è un prodotto dermatologicamente testato su pelle sensibile e privo di parabeni, paraffina e petrolati.

Indicazioni: applicare su corpo e capelli prima di esporsi al sole. Riapplicare frequentemente per mantenere una corretta protezione, soprattutto dopo il bagno, dopo aver sudato e dopo essersi asciugati.

Moroccanoil Spray capelli Prevenzione e Protezione

Uno spray capelli leave in condizionante e districante che offre una protezione rapida contro la perdita di colore e i riflessi ottone e con una profumazione a base della fragranza firma Moroccanoil.

Con antiossidanti, schermi solari per assorbire i raggi UV e protezione termica, questo spray è un balsamo senza risciacquo che crea uno scudo sui capelli per proteggerli dalle aggressioni ambientali quotidiane, inclusi i raggi UV, l'inquinamento e i danni termici.

Modalità d’uso: spruzzare in maniera uniforme sulle lunghezze e le punte. Utilizzare un pettine a denti larghi per distribuire. Pettinare come al solito.

Proteggere i capelli dal sole è altrettanto importante quanto proteggere la pelle. L'applicazione di uno spray protettivo per capelli durante l'esposizione al sole, soprattutto al mare, può prevenire i danni causati dai raggi UV e aiutare a mantenere i capelli sani e forti. Con la caduta stagionale che si avvicina a settembre, è ancora più cruciale adottare misure preventive per prevenire la perdita di capelli. Quindi, la prossima volta che ti godrai una giornata al mare, non dimenticare di proteggere i tuoi capelli con uno spray protettivo appositamente formulato!

