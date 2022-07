La recensione dell'arricciacapelli automatico con tecnologia intelligente Philips Prestige, in offerta solo per oggi!

L'arricciacapelli automatico BHB878/00 Prestige è l'ultima creazione marcata Philips per la cura dei capelli, un prodotto professionale che dona ricci perfetti, senza danneggiare i capelli, e capace di dare vita a 27 combinazioni di styling diverse.

Vediamo quindi più nel dettaglio tutte le caratteristiche che rendono questo beauty tool un irrinunciabile must have per tutte coloro che non vogliono scendere a compromessi tra il look dei propri sogni e capelli sani e protetti!

Caratteristiche

L'arricciacapelli automatico Prestige di Philips si caratterizza, innanzitutto, per il suo innovativo sistema di arricciatura intelligente, che, grazie alla combinazione tra l'esclusivo design aperto, il cilindro liscio e il sensore smart, permette di creare ricci luminosi e perfetti in completa sicurezza, senza rischio che i capelli si incastrino o si strappino. Infatti, il sensore intelligente blocca il dispositivo se rileva che sono stati inseriti troppi capelli o non sono stati inseriti nel modo corretto, il design aperto e verticale consente di estrarli immediatamente in caso di necessità e il cilindro liscio sigillato evita frizioni e sfregamenti.

Inoltre, questo arricciacapelli è dotato di:

tecnologia intelligente moisture-protect, che controlla e regola la temperatura, evitando che i tuoi capelli si surriscaldino e asciugandoli sempre alla giusta temperatura, così da preservarne la naturale idratazione e lucentezza;

si surriscaldino e asciugandoli sempre alla giusta temperatura, così da preservarne la naturale idratazione e lucentezza; tecnologia ionic care, ovvero gli ioni negativi che eliminano l'effetto crespo e ammorbidiscono i capelli , rendendoli splendenti, lisci e lucenti;

, rendendoli splendenti, lisci e lucenti; feedback automatico, un segnale acustico che ti avverte quando il riccio è pronto;

è pronto; 27 opzioni di styling, che spaziano dalle morbidissime beach waves a ricci voluminosi e definiti.

Infine, Philips Prestige si riscalda in soli 30 secondi e ti permette di scegliere tra 3 impostazioni di temperatura (170 - 190 - 210 °c) e 3 direzioni dell'arricciatura (destra, sinistra, alternato), per avere look sempre diversi.

Design

Il design sicuro e innovativo isola completamente le mani e le dita dal calore, mentre la forma arrotondata e femminile del vano di arricciatura rende il dispositivo comodo da utilizzare anche vicino alla radice dei capelli.

Il cilindro per ricci è rivestito in ceramica ed è arricchito di cheratina, per garantirti scorrevolezza e protezione durante lo styling, e l'impugnatura verticale consente una presa comoda e naturale, aiutandoti a creare ricci perfettamente omogenei su tutta la testa in modo semplice e veloce. Inoltre, sull'impugnatura troverai i pulsanti di comando, che possono quindi essere raggiunti in maniera rapida ed intuitiva.

Conclusioni

L'arricciacapelli automatico Prestige di Philips è quindi un beauty tool innovativo, uno stylist personale che avvolge delicatamente i capelli e arriccia ogni ciocca in modo uniforme e a una temperatura controllata, per risultati davvero ottimi e duraturi.

Inoltre, grazie alle offerte anticipate del Prime Day, puoi trovare l'arricciacapelli automatico Philips in offerta su Amazon solo per poco tempo, con uno sconto del 27%. Semplice e veloce da usare, garantisce risultati fantastici e duraturi a ogni utilizzo mentre protegge e si prende cura dei tuoi capelli: approvatissimo!

Pro:

feedback automatico;

tecnologia intelligente moisture-protect;

veloce, facile e comodo da usare;

non brucia e non danneggia i capelli.

