Color Wow, il kit per ritoccare la ricrescita dei capelli in pochi secondi

Contro capelli bianchi e ricrescita arriva Color Wow Root Cover Up, un kit comodo e pratico di cui non potrai più fare a meno!

Color Wow Root Cover Up è un coprente in polvere mineralizzata professionale per la ricrescita dei capelli bianchi e/o naturali in meno di un minuto, apprezzatissimo dalle utenti e vincitore del "Best of Beauty Awards 2020" per la sua efficacia e la sua praticità.

Veloce e facile da usare, pratico da portare sempre con sé e dai risultati eccezionali, il kit è disponibile in 8 colori diversi ed ha la capacità di coprire istantaneamente i capelli bianchi e eliminare in un tocco la ricrescita del colore, compresa quella scura dei capelli con meches e decolorati. Questo kit è quindi utilissimo per ritocchi dell'ultimo minuto ma anche per allungare il tempo tra una tinta e l'altra.

La sua formula innovativa è arricchita con un'elevata concentrazione di pigmenti colorati, declinati in svariate nuance per adattarsi a ogni esigenza di colore e mèches, che si fondono perfettamente con il capello senza appesantire e indurirlo; inoltre, è resistente all'acqua e delicata anche sulla cute sensibile, senza coloranti, ammoniaca e parabeni.

Infine, il pennellino e lo specchietto presenti nella confezione permettono un'applicazione rapida e precisa direttamente sulle radici dei capelli, garantendo una copertura omogenea e dall'effetto naturale, e la polvere è facilissima da usare: basterà sezionare le linee visibili della ricrescita e applicare il prodotto su capello asciutto servendosi del pennellino, partendo dalla radice e scendendo verso la lunghezza. Si elimina con uno shampoo.