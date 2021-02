Shampoo antiforfora, cosa c'è da sapere e quale scegliere

Tante volte ti è capitato di fare espressioni disgustate di fronte a quella 'polverina bianca' posata sulle spalle del tipo o della tipa davanti a te, sull'autobus, sulla metro, in ufficio, in fila al supermercato. Ma oggi quella terribile polverina ha colpito anche te. Il suo nome è meglio noto come forfora e sconfiggerla è un'ardua impresa per molti.

Forfora, come eliminarla

Le cause che portano alla comparsa della forfora sono differenti. La cute grassa è una di queste, ma contribuiscono alla sua formazione anche stress, una cattiva alimentazione, una cattiva igiene (eccessiva o scarsa), dermatiti e utilizzo di prodotti per il cuoio capelluto sbagliati, magari non adatti al proprio tipo di capello o eccessivamente aggressivi. Fatto sta che, una volta giunta sulla propria testa, l'obiettivo è uno soltanto: eliminarla al più presto. Come? L'utilizzo di uno shampoo antiforfora è, senza alcun dubbio, il primo step.

Per questo abbiamo selezionato 12 shampoo antiforfora facilmente reperibili nei supermercati e online con i quali iniziare a combattere la forfora. Eccoli:

1. Head & Shoulders

Iniziamo con una marca molto nota e spesso pubblicizzata anche in tv: la Head & Shoulders, azienda nota nella preparazione di shampoo antiforfora. Grazie alla formula a tripla azione, lo shampoo di questa marca elimina secchezza e prurito, agisce in profondità, idrata la pelle e agisce anche sui capelli colorati e trattati. Non solo: lo shampoo antiforfora Head & Shoulders è disponibile anche nella versione 'shampoo + balsamo 2 in 1' soluzione ottima per chi ad esempio fa sport e fa spesso docce fuori casa.

2. Australian BodyCare 'Hair Clean'

La ditta Australian Bodycare ha ideato una linea di shampoo antiforfora al Tea Tree Oil che ha una forte azione idratante e che protegge capelli e cute. Si tratta di un prodotto capace di rendere i capelli morbdi, luminosi , facili da pettinare e, soprattutto, che elimina la forfora e le cellule morte. Lo shampoo antiforfora di Australian BodyCare è ideale per tutte le età, sia per uomini che per donne.

3. Sporax shampoo antiforfora (per forfora secca e grassa)

Forse non tutti sanno che esistono due tipi di forfora: quella grassa (che resta attaccata al cuoio capelluto) e quella secca (che invece si stacca e si posa sulle spalle). Lo shampoo antiforfora Sporax è in grado di intervenire su entrambe, ma anche su seborrea e dermatite seborroica. Si tratta di un prodotto ultra-delicato, consigliato sia per adulti che per bambini, che riduce la reattività epidermica normalizzando la secrezione sebacea. Arricchito con condizionanti di ultima generazione ad effetto balsamo e proteine idrolizzate strutturanti riparative del capello, questo shampoo è poi privo di S.L.E.S e dona capelli sempre morbidi, elastici e facili da pettinare.

4. Restivoil, olio shampoo antiforfora

Un olio shampoo antiforfora pensato anche per le cuti più sensibili. Caratterizzato dai suoi componenti specifici (U.S. arginato e Piroctone olamina), Restivoil Complex è capace di intervenire anche sulla forfora più ostinata. Si distribuisce bene, lascia una piacevole sensazione sul capo, è privo di agenti schiumogeni aggressivi ed è adeguato sia per capelli secchi che per quelli grassi.

5. Shampoo Vichy antiforfora capelli grassi

Un prodotto della Vichy appositamente creato per chi vuole combattere capelli grassi, forfora e prurito. Grazie alla sua formula a base di disolfuro di selenio e cohesyl, infatti, questo shampoo è un prodotto efficace sulla forfora più ostinata fin dalla prima applicazione, andando a rinforzare l'integrità del cuoio capelluto e prevenendone la ricomparsa fino a 6 settimane dal termine del trattamento. Inoltre, ha un ottimo rapporto qualità-prezzo e regala capelli sani, più forti e vigorosi.

6. Shampoo trattante antiforfora Ducray "Kelual DS"

Kelual Ds è uno shampoo che elimina la forfora, ne contrasta la ricomparsa e lenisce il cuoio capelluto rapidamente. La sua formula completa a base di principi attivi purificanti e complementari agisce su tutti i fattori responsabili della comparsa della forfora, rendendo questo shampoo efficace fin da subito nel contrastare pruriti,bruciori ed arrossamenti. Utilissimo anche contro la dermatite seborroica, il suo utilizzo 1 volta alla settimana come mantenimento consente di contrastare a lungo la ricomparsa della forfora.

7. Olio shampoo antiforfora Vea Zp

Lo shampoo marcato Vea sfrutta le potenzialità della vitamina E come olio affine al film lipidico della cute del cuoio capelluto e dei capelli: questo shampoo, infatti, contiene olio vea (vitamina E allo stato puro) in percentuale elevata (secondo ingrediente come quantità) che dona vitalità ai capelli. Inoltre, contiene componenti specifici (zinco piritione e piroctone olamina) che contrastano la forfora, sia secca che grassa, rispetta il ph fisiologico cutaneo, è privo di profumi, coloranti e oli essenziali, per minimizzare i rischi d'allergia ed è adatto per il trattamento della forfora di qualsiasi origine e su qualsiasi tipo di capelli, anche per uso frequente.

8. Shampoo Davines "Naturaltech Purifying"

Naturaltech Purifying di Davines è un trattamento cosmetico d'urto contro la forfora che porta alla risoluzione di questo problema in tempi brevissimi. Privo di parabeni e solfati, questo shampoo, infatti, grazie alla formulazione a base di ingredienti attivi naturali, deterge e purifica la cute contrastando l'attacco microbico e creando un ambiente sano e pulito e svolge un'azione antiossidante, portando ad una rapida risoluzione della desquamazione.

9. Shampoo antiforfora con Aloe Vera Bio di Benessence

Lo shampoo antiforfora di Benessence è un prodotto vegano e biologico certificato, formulato con ingredienti naturali ed ipoallergenici e che sfrutta le proprietà del succo di Aloe vera in sostituzione all’acqua, in modo da poter beneficiare in maniera piena di tutti i benefici di questa straordinaria pianta. La sua formulazione combina l’azione rigenerante ed antiprurito dell’Aloe Vera con quella antibatterica del Piroctone olamine, un principio attivo antiforfora privo di tossicità ma di efficacia sbalorditiva. Inoltre, il Balsamo di Copaiba (ricco di selenio e Beta-cariofillene) in sinergia con gli estratti di Salice bianco e di Ortica, aiuta a ridurre naturalmente la formazione della forfora, mentre le proteine del grano e l’Inulina svolgono un’azione protettiva, nutriente e ristrutturante, donando capelli morbidi e rimpolpati. Grazie a questo mix di elementi, la forfora viene efficacemente eliminata senza seccare cute e capelli, evitando di renderli aridi o spenti.

10. Shampoo solido per capelli grassi Equilibrio di N.A.E.

Lo shampoo solido Equilibrio è un prodotto ecologico e vegano che combina gli estratti organici di salvia, menta e lavanda, per un effetto purificante sui capelli grassi. Dalla fragranza fresca e rinvigorente, questo shampoo solido purificante deterge gentilmente i capelli e purifica lo scalpo. lasciando i capelli freschi, leggeri e profumati, senza sensazioni di secchezza o prurito. Inoltre, è un prodotto realizzato con il 100% di ingredienti naturali, di cui il 36% di origine organica, dalla formula certificata vegana, anti-spreco (una saponetta equivale a 2 bottiglie di shampoo da 250 ml e dura fino a 50 lavaggi) e con un packaging privo di plastica e completamente riciclabile e biodegradabile.

11. Shampoo antiforfora Kérastase Specifique

Kérastase Specifique è un prodotto che unisce tradizione ed innovazione, per un trattamento completo contro la forfora secca e grassa. Questo shampoo, infatti, normalizza il cuoio capelluto, elimina le impurità e aiuta a prevenire la ricomparsa di forfora secca o grassa fino a otto settimane consecutive dopo la fine del trattamento. Ideale per capelli secchi e oleosi, basterà applicarlo sui capelli umidi, emulsionare, massaggiare per stimolare la microcircolazione e risciacquare abbondantemente per avere capelli morbidi, sani e puliti.

12. Shampoo nero antiforfora con carbone di bambù Main Thing

Ideale per capelli grassi e impuri e per combattere forfora e prurito, lo shampoo nero di Main Thing svolge una profonda azione detergente, purificante e detossificante grazie ai suoi ingredienti attivi, rimuovendo la forfora grassa e secca. Privo di siliconi e di ingredienti di origine animale, questo shampoo sfrutta le proprietà del carbone di bambù, che rimuove delicatamente i microinquinanti dai capelli e dal cuoio capelluto e assorbe l'eccesso di oleosità, dell'acqua marina, che svolge un'azione rimineralizzante e disintossicante, dei Prebiotici, che rinforzano e riequilibrano la flora naturale della pelle, e della menta, che fornisce un effetto rinfrescante molto delicato e dona sollievo dal prurito. Inoltre, contiene anche un comprovato ingrediente antiforfora, il Piroctone Olamine, che rimuove la forfora completamente e in breve tempo.

Che cos'è la forfora

La forfora è una patologia del cuoio capelluto molto comune che può manifestarsi a qualunque età, e che provoca spesso imbarazzo e fastidio. La forfora si presenta sotto forma di scagliette bianche e secche alla base del capello, è spesso accompagnata da prurito e fastidio localizzato ed è dovuta da un'alterazione della desquamazione del cuoio capelluto, un processo fisiologico per cui le cellule epiteliali nascono, proliferano e muoiono, per poi essere eliminate tramite la desquamazione del cuoio capelluto. Quando questo ciclo risulta alterato, può accadere che la desquamazione sia particolarmente abbondante e che si presenti sotto forma di forfora, che va a distribuirsi sia sul cuoio capelluto sia su spalle e capelli.

Le cause della forfora

Per riuscire ad individuare le cause della forfora bisogna prima individuarne il tipo: infatti, si possono distinguere due diversi tipi di forfora, quella secca e quella grassa.

Forfora secca - nel caso di forfora secca (o pitiriasi) il cuoio capelluto è disidratato ma non appare infiammata, mentre la desquamazione avviene in modo rapido e continuo senza prurito o in forma lieve e senza irritazione cutanea. La forfora secca, inoltre, tende a manifestarsi in periodi di forte stress emotivo e durante l’inverno.

- nel caso di forfora secca (o pitiriasi) il cuoio capelluto è disidratato ma non appare infiammata, mentre la desquamazione avviene in modo rapido e continuo senza prurito o in forma lieve e senza irritazione cutanea. La forfora secca, inoltre, tende a manifestarsi in periodi di forte stress emotivo e durante l’inverno. Forfora grassa - in caso di forfora grassa il cuoio capelluto presenta un eccesso di sebo e untuosità, con una produzione copiosa di squame giallastre, molto spesse, simili alla “crosta lattea” dei neonati, che si staccano a ciclo continuo dalla testa. Inoltre, la forfora grassa è accompagnata da prurito intenso, con il conseguente rischio di comparsa della dermatite seborroica, e, in questo caso, purtroppo anche della caduta dei capelli.

Individuare il tipo di forfora è quindi importante per poter capire cosa fare ed agire con il trattamento giusto. Inoltre, sia la forfora secca che quella grassa possono presentarsi in tre modalità differenti: forfora fisiologica, forfora occasionale e forfora patologica.

La forfora fisiologica rientra nel ciclo fisiologico della desquamazione del cuoio capelluto ed è quindi dovuta al ricambio dello strato più superficiale dell’epidermide, che si desquama regolarmente. La caduta di queste cellule epiteliali è innocua per il cuoio capelluto, ma può essere accentuata da agenti atmosferici ed esterni, come aria troppo secca o lavaggi frequenti e con shampoo troppo aggressivi

rientra nel ciclo fisiologico della desquamazione del cuoio capelluto ed è quindi dovuta al ricambio dello strato più superficiale dell’epidermide, che si desquama regolarmente. La caduta di queste cellule epiteliali è innocua per il cuoio capelluto, ma può essere accentuata da agenti atmosferici ed esterni, come aria troppo secca o lavaggi frequenti e con troppo aggressivi La forfora occasionale si può presentare a causa di determinate condizioni, come microrganismi (infezioni), trattamenti meccanici aggressivi e trattamenti igienici errati. Tra questi rientrano l’utilizzo di shampoo serbonormalizzanti troppo aggressivi con base alcalina, che ostacolano il giusto bilanciamento di sebo cutaneo e provocano il disgregamento del sebo stesso sotto forma di forfora , l’impiego di lozioni troppo alcoliche, un uso eccessivo di sostanze alcaline e l’esposizione a fonti di calore troppo secco.

si può presentare a causa di determinate condizioni, come microrganismi (infezioni), trattamenti meccanici aggressivi e trattamenti igienici errati. Tra questi rientrano l’utilizzo di serbonormalizzanti troppo aggressivi con base alcalina, che ostacolano il giusto bilanciamento di sebo cutaneo e provocano il disgregamento del sebo stesso sotto forma di , l’impiego di lozioni troppo alcoliche, un uso eccessivo di sostanze alcaline e l’esposizione a fonti di calore troppo secco. La forfora patologica, invece, è provocata dallo squilibrio biologico idro-lipidico-proteico della cute.

Infine, tra gli elementi che contribuiscono ad accentuare la forfora possiamo trovare: una cattiva alimentazione, lo stress e lavaggi troppo frequenti, troppo diradati, o con prodotti aggressivi o non idonei al proprio tipo di capelli.

I rimedi contro la forfora

Per combattere efficacemente la forfora è quindi fondamentale identificare prima la tipologia di forfora della quale si soffre: infatti, un rimedio efficace contro un tipo di forfora può aggravare il problema con un altro tipo. In questo senso, è importante quindi sottoporsi ad una visita medica dermatologica, per indagare cause e caratteristiche della forfora e scegliere così il trattamento più idoneo.

In generale, per combattere il fastidioso problema della forfora è bene assumere alcune buone abitudini, come utilizzare prodotti specifici per il proprio tipo di capelli, evitare un uso smodato di prodotti come gel, lacche e mousse, seguire un'alimentazione sana, varia e particolarmente ricca in aminoacidi solforati, omega-3, antiossidanti e vitamine del gruppo B, evitare le fonti di calore eccessivo (come piastre e arricciacapelli), l'utilizzo di prodotti aggressivi e, quando possibile, le situazioni particolarmente stressanti.

Inoltre, è fondamentale anche l'utilizzo di shampoo specifici per la forfora, che si differenziano in base al principio attivo che contengono, come lo zinco piritone, il catrame di carbone, il solfato di selenio, il ketoconazolo o prodotti fitoterapici a base di estratti di peperoncino, aceto di mele o oli essenziali di eucalipto, di rosmarino, di limone, di salvia, di ortica e di tea tree. Tra questi, lo zinco piritione (zinc pyrithione) e il solfuro di selenio (selenium sulfide), sono potenti fungicidi molto efficaci contro la forfora e in grado di dare risultati visibili in soli 15 giorni; tuttavia, mentre lo zinco piritione è un ingrediente non aggressivo e a basso impatto ambientale, il solfuro di selenio può dare reazioni allergiche e può decolorare i capelli.