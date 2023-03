I migliori shampoo per capelli grassi

Diciamoci la verità: avere i capelli grassi può essere un problema anche piuttosto diffuso e per alcuni versi imbarazzante! Sono belli, freschi e leggeri solo il giorno del lavaggio, per poi diventare appesantiti e unti già il giorno successivo. Chi soffre di capelli grassi è sempre alla ricerca di rimedi per mantenerli più puliti a lungo, ed in questi casi il migliore alleato è un buono shampoo!

Di seguito vi indichiamo la nostra miglior selezione dei migliori shampoo per capelli grassi, per sentirsi sempre bellissime!

1. Redken Amino Mint - Shampoo per capelli grassi e cuoio capelluto irritato

Redken Amino Mint Shampoo è un vero e proprio booster di freschezza‎‎ per i tuoi capelli. ‎‎Grazie alla sua formula con Amino Acid Strenght Complex, questo shampoo equilibra i livelli di pH dei capelli, detergendo e purificando il cuoio capelluto grasso, rinfrescando le radici ed eliminando tutti i residui presenti allo stesso tempo.

Inoltre, questo shampoo è arricchito con menta piperita, che è nota per il suo ‎‎effetto tonificante, lenitivo‎‎ e rinfrescante. Una vera e propria unione di forza e freschezza per i tuoi capelli!

2. Shampoo Salvia e Limone Bio La Saponaria

Non potevamo non menzionare tra gli shampoo per capelli grassi uno shampoo totalmente bio. Sono infatti molte le persone che si trovano bene ad utilizzare esclusivamente prodotti senza siliconi e parabeni sui propri capelli. Questo shampoo contiene la salvia, che è un ottimo antibatterico, e il limone che contribuisce a sgrassare e lucidare i capelli. Dopo il primo utilizzo la sensazione di leggerezza è indiscutibile; consigliati per chi soffre di pruriti e dermatiti, i prodotti de La Saponaria sono ottimi e al pari di shampoo professionali.

3. Kérastase Dermo Calm - Shampoo ipoallergenico

Molto spesso chi ha la cute grassa tende ad averla anche sensibile o sensibilizzata, questo potrebbe essere quindi lo shampoo che fa al caso vostro. Il Dermo Calm di Kérastase ha infatti una formula lenitiva e ipoallergenica. Consigliato anche dai parrucchieri, questo prodotto oltre a rendere i vostri capelli puliti e morbidi, è ottimo per chi soffre di forfora. Buon odore e ingredienti non aggressivi: la ricetta perfetta contro le aggressioni da smog, stress e cambiamenti ormonali.

4. Dr.Organic Tea Tree Shampoo

Se avete la cute grassa e le punte secche lo shampoo al Tea Tree di Dr.Organic potrebbe essere la scelta vincente per voi. All’interno di questo shampoo troviamo infatti il tea tree Oil, che è un potente antibatterico, e l'aloe vera, che aiuta a detergere il capello ma a mantenerlo allo stesso tempo morbido e idratato. Grazie all'aloe, prezioso ingrediente da sempre noto per le sue proprietà idratanti e lenive, questo shampoo è la soluzione ai prodotti aggressivi che infiammano la cute. Consigliati impacchi all'argan per avere punte ancora più idratate.

5. Collistar Capelli Perfetti - Shampoo gel purificante equilibrante

Un'alternativa più economica e altrettanto professionale ed efficace è lo shampoo gel purificante ed equilibrante di Collistar. Un prodotto di ottima qualità che vi aiuterà a riequilibrare la condizione di eccessivo sebo del vostro cuoio capelluto. Un consiglio? Provate ad alternare questo shampoo con altri specifici per capelli grassi: la cute si abitua velocemente a un prodotto che si utilizza nel quotidiano.

Da provare anche la maschera volumizzante Perfect Hair Reinforcing Extra-Volume: ottima per rinforzare e dare volume ai capelli sfibrati e spenti.

6. Shampoo purificante naturale al Tea Tree di Faith In Nature

Lo shampoo al Tea Tree di Faith in Nature è uno shampoo profondamente detergente che purifica il cuoio capelluto e pulisce profondamente i capelli, rendendoli leggeri, morbidi e luminosi e migliorandone la salute; ideale per tutti i tipi di capelli ma specificamente studiato per i capelli grassi, questo shampoo è un prodotto biologico realizzato con ingredienti naturali e si contraddistingue per la concentrazione particolarmente alta di olio essenziale di Tea Tree (2%) e di olio essenziale di agrumi, per rinvigorire e pulire a fondo i capelli grassi.

Dal profumo naturale, fresco e balsamico lo shampoo al Tea Tree di Faith in Nature non contiene ingredienti di origine animale e non è testato sugli animali (certif. BUAV), è privo di parabeni, SLES (Sodio Lauril Etere Solfato), coloranti e conservanti artificiali, ha un pH bilanciato ed è completamente biodegradabile, risultando ideale anche per chi ha la pelle sensibile o soffre di allergie.

7. RestivOil Complex - Olio shampoo antiforfora e anti prurito

L'olio-shampoo anti forfora RestivOil Complex è un trattamento naturale che combatte attivamente la forfora sia secca che grassa e dona sollievo alla cute, per una progressiva riduzione della sensazione di prurito. Dermatologicamente testato, questo shampoo, grazie ai componenti specifici U.S. Arginato e Piroctone Olamina, mantiene l’equilibrio del film idrolipidico cutaneo e svolge una funzione antiseborroica e sebo-normalizzante sul capello, donando un risultato di pulizia efficace senza irritare la cute.

Facile da risciacquare, non unge e non appesantisce i capelli, e se utilizzato 2-3 volte a settimana, svolge un’efficace azione d’urto senza aggredire il cuoio capelluto, grazie alla sua formulazione delicata senza SLES (Sodium Laureth Sulfate) e SLS (Sodium Lauryl Sulfate) e garantendo il massimo rispetto anche della cute sensibile.

8. Shampoo Naturaltech Purifying di Davines

Lo shampoo di Davines è un trattamento cosmetico d'urto contro la forfora, sia grassa che secca, che deterge e purifica la cute contrastando l'attacco microbico e creando un ambiente sano e pulito, portando alla risoluzione dell'inestetismo da desquamazione in tempi brevissimi.

Privo di parabeni e solfati e realizzato con ingredienti attivi naturali questo shampoo svolge anche un’azione antiossidante e deve essere utilizzato come trattamento d’urto per 2 volte a settimana per 3 settimane, per poi continuare con il mantenimento di 1 volta a settimana per 6 settimane.

9. Shampoo biologico al bergamotto di Omia Therapy

Il Sebo-Shampoo Eco Biologico purificante di Omia Therapy è un detergente specifico per capelli grassi e fragili, profumato naturalmente con oli essenziali di Bergamotto di Calabria, limone, rosmarino e tea tree oil. La sua formula purificante è studiata per capelli grassi e fragili, soggetti a caduta e a cuoio capelluto seborroico: grazie agli oli essenziali presenti, questo shampoo svolge un'azione purificante che favorisce la normalizzazione della produzione di sebo, ripristinando l'equilibrio idrolipidico dei capelli e del cuoio capelluto.

Questo shampoo, inoltre, è naturalmente efficace per contrastare la caduta dei capelli, lasciandoli soffici e luminosi ed ha una formula Eco Biologica certificata ICEA, priva di siliconi, SLES, PEG e coloranti sintetici, testata dermatologicamente e testate per nichel, cobalto e cromo (valori < 0,0001%).

10. Shampoo seboregolatore per cute e capelli grassi S4 Plus

Arricchito con estratti di Betulla, Olio di Oliva e Cacao, S4 Plus è uno shampoo seboregolatore ideale per i capelli grassi caratterizzati da un'anomala produzione di sebo, che deterge efficacemente i capelli, riequilibrando la cute e regolando l'eccessiva produzione di sebo. Dall’efficace azione astringente, emolliente e lenitiva, questo shampoo lenisce irritazioni, prurito e desquamazioni, ha proprietà rinfrescanti e igienizzanti, deterge senza aggredire ed elimina impurità, sebo e residui di prodotti. Per capelli leggeri e setosi che rimangono puliti più a lungo.

11. Shampoo riequilibrante purificante Serge D'Estel Paris

A base di argilla verde, estratto di foglie di ortica, mentolo e oli essenziali di arancia e patchouli, lo shampoo per capelli grassi Serge D'Estel Paris è un prodotto vegano con il 99,5% di ingredienti naturali dalla formula sana e delicata. Non testato sugli animali, privo di solfati e dall’azione antisettica, purificante, antinfiammatoria, battericida e rigenerante, questo shampoo regola la produzione di sebo, eliminando le impurità e le tossine che ostruiscono i pori, ammorbidisce il cuoio capelluto soggetto a irritazioni e forfora, regola la produzione seborroica, allevia il prurito e pulisce in profondità, stimolando la rigenerazione cellulare e la circolazione sanguigna e tonificando il cuoio capelluto.

12. Shampoo al Tea Tree di Paul Mitchell

Lo shampoo purificante, tonificante e rinfrescante di Paul Mitchell è un prodotto di alta qualità, usato dai professionisti, che ha avuto un grande successo anche fuori dai saloni grazie alla sua efficacia. Questo shampoo purificante, grazie agli speciali ingredienti e all'olio di tea tree, purifica i capelli e stimola la cute, aiutando ad eliminare le impurità e lasciando i capelli freschi e puliti, pieni di lucentezza e vitalità. Dalla fragranza energizzante, risulta adatto anche per cute con forfora grassa e prurito.

Le cause dei capelli grassi

I capelli grassi si riconoscono facilmente, perché appaiono untuosi, spenti, appiattiti, appesantiti e si sporcano rapidamente e molto facilmente, anche subito dopo il lavaggio; inoltre, possono essere accompagnati da forfora, cattivo odore e/o prurito.

La causa principale dei capelli grassi è la seborrea, ovvero una produzione eccessiva di sebo da parte delle ghiandole sebacee che si trovano a livello del cuoio capelluto. Il sebo è una sostanza naturalmente prodotta da queste ghiandole a scopo protettivo, per rendere morbida la pelle e ad idratarla, evitando così che si secchi e si crepi, e per lubrificare ed ammorbidire i capelli; tuttavia, squilibri ormonali o altri fattori possono influenzare l'attività delle ghiandole sebacee, comportando una eccessiva produzione di sebo ed un suo conseguente accumulo a livello del cuoio capelluto e lungo il capello.

Inoltre, ci sono anche altri fattori che possono peggiorare la condizione dei capelli grassi, tra cui:

lavaggi con prodotti aggressivi, che possono seccare eccessivamente il cuoio capelluto, portando ad una produzione maggiore di sebo;

lavaggi con prodotti inadeguati - se i capelli non vengono detersi con prodotti specifici è possibile che il sebo in eccesso si accumuli ulteriormente e, con esso, le impurità che intrappola, con il rischio di alterare l’ecosistema del cuoio capelluto;

l’uso frequente ed eccessivo di prodotti per lo styling - lacche, gel, spume e, in generale, tutti i prodotti per lo styling dei capelli, lasciano residui sulla testa che, se non vengono eliminati regolarmente, contribuiscono ad appesantire la capigliatura, rendendola piatta e spenta;

l’inquinamento - i capelli grassi intrappolano più facilmente sporco e impurità, motivo per il quale l’esposizione ad un ambiente inquinato contribuisce a peggiorare l’aspetto della chioma;

passare spesso le mani tra i capelli o spazzolarli con frequenza - abitudini che contribuiscono a distribuire il sebo in eccesso sulla chioma.

I rimedi contro i capelli grassi

Il rimedio migliore per combattere il problema dei capelli grassi è utilizzare shampoo e balsamo specifici per questa problematica ed adatti all’uso frequente, perché per rimuovere il sebo in eccesso è bene lavare i capelli regolarmente, almeno tre volte a settimana. In particolare, gli shampoo specificamente realizzati per i capelli grassi si avvalgono di detergenti sebo-affini, ovvero capaci di pulire in profondità cute e capelli senza alterarne il film idrolipidico protettivo, e sono arricchiti con sostanze dermopurificanti, astringenti e sebonormalizzanti, così da purificare il cuoio capelluto e, allo stesso tempo, regolare la secrezione sebacea.

Inoltre, è importante anche utilizzare lo shampoo nel modo corretto, senza eccedere nelle quantità, diluendolo con l'acqua, evitando massaggi troppo energici e sciacquando poi i capelli con cura. Durante l'asciugatura, è bene tamponare delicatamente i capelli con un asciugamano, senza strofinare, e utilizzare il phon ad una temperatura media, tenendolo a distanza dal cuoio capelluto.

Infine, per purificare a fondo il cuoio capelluto, rimuovere gli accumuli di impurità, stimolare la circolazione e favorire la nascita di capelli sani e robusti, è bene eseguire regolarmente uno scrub lenitivo e purificante, meglio ancora se a base di ingredienti biologici e naturali.

