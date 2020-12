Faith In Nature, lo shampoo completamente naturale per capelli grassi

Faith in Nature è un'azienda nata nel 1974 nel Regno Unito che segue la filosofia per cui tutti dovrebbero beneficiare delle risorse che la natura ci mette a disposizione, proponendo, di conseguenza, prodotti con prezzi accessibili realizzati con i migliori ingredienti naturali.

Ogni fase di produzione è attenta al benessere del pianeta, vengono utilizzati solo ingredienti cruelty-free e vegani e fragranze 100% naturali, e tutti i prodotti sono privi di parabeni, coloranti, SLS, SLES e conservanti artificiali e sono contenuti in flaconi 100% riciclati. Inoltre, per garantire la massima qualità, tutti i prodotti Faith in Nature sono realizzati in Inghilterra, presso la loro struttura all'avanguardia e pluripremiata.

Lo shampoo al Tea Tree di Faith in Nature è uno shampoo profondamente detergente che migliora la salute dei capelli e del cuoio capelluto; ideale per tutti i tipi di capelli ma specificamente studiato per i capelli grassi, questo shampoo è un prodotto biologico realizzato con ingredienti* naturali e si contraddistingue per la concentrazione particolarmente alta di olio essenziale di Tea Tree (2%) e di olio essenziale di agrumi, per rinvigorire e pulire a fondo i capelli grassi.

Infatti, tra le numerose proprietà dell'olio essenziale di Tea Tree figurano anche la sua capacità antibatterica, antisettica e antimicotica, oltre ad essere un potente immunostimolante: questo shampoo, quindi, purifica il cuoio capelluto e pulisce profondamente i capelli, rendendoli leggeri, morbidi e luminosi.

Dal profumo naturale, fresco e balsamico lo shampoo al Tea Tree di Faith in Nature non contiene ingredienti di origine animale e non è testato sugli animali (certif. BUAV), è privo di parabeni, SLES (Sodio Lauril Etere Solfato), coloranti e conservanti artificiali, ha un pH bilanciato ed è completamente biodegradabile. Super testato e super sicuro, questo shampoo non crea irritazioni bruciori o pizzicori, ed è quindi l'ideale anche per chi ha la pelle sensibile o soffre di allergie.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Clicca qui se vuoi scoprire tutti i prodotti della linea Faith in Nature!

*Ingredienti: Aqua, Ammonium laureth sulfate, Maris sal, Melaleuca alternifolia leaf oil, Citrus limon peel oil, Citrus aurantifolia oil, Citrus aurantium dulcis peel oil, Polysorbate 20, Potassium sorbate, Sodium benzoate, Citric acid, Limonene.