Denman, la migliore spazzola per i capelli ricci

Anche se sono bellissimi da vedere, i capelli ricci non sono affatto facili da curare. Tra idratazione, lavaggio, styling e mantenimento, le attenzioni da dedicare a questo tipo di capelli sono davvero tante, e la scelta della spazzola giusta non è da meno.

I capelli ricci, infatti, non devono mai essere spazzolati da asciutti, ma solo nel momento del lavaggio e dello styling, e con uno strumento che rispetti la loro natura senza spezzarli o danneggiarli.

Denman è il brand numero uno delle spazzole professionali nel Regno Unito e la prima scelta dei professionisti. Collaborando con gli hair designers più evoluti ed ispirati a livello internazionale, Denman ha sviluppato spazzole e strumenti che rispondono in pieno alle esigenze di un settore in costante evoluzione, tra cui la Original Styler, una spazzola studiata specificatamente per la cura e lo styling dei capelli ricci.

Original Styler, infatti, è una spazzola multifunzione che ti consente di dare stile, forma e definizione ai tuoi ricci e si distingue da tutte le altre per il suo design modificabile, che permette di aprire la spazzola ed eliminare alcune file di setole.

Estraendo la base dei denti della spazzola, infatti, è possibile eliminare il numero di file di setole che desideri, così da poter scegliere il tipo di riccio che vuoi ottenere (più file = ricci stretti, meno file = ricci larghi).

Spazzola Denman: a cosa serve

La spazzola Denman Original Styler è l?ideale per:

distribuire uniformemente i prodotti per la cura e lo styling dei capelli ricci

dare definizione ed elasticità ai ricci semplicemente passando la spazzola e ruotandola leggermente.

Inoltre, questa spazzola si caratterizza per il design comodo e leggero, grazie anche all?esclusiva impugnatura 'tear-drop' con forma più lunga e arrotondata che offre comfort e equilibrio extra, per il cuscinetto in gomma antiscivolo con forma arrotondata, che regala un grip eccellente e un controllo ottimale, e per le file di setole perfettamente lisce e arrotondate, che ti permettono di spazzolare i capelli senza il rischio di strapparli.

Come si usa la spazzola Denman

Per usare al meglio la spazzola Denman è necessaria un po? di pratica. Sul web sono disponibili tantissimi video e tutorial per il corretto utilizzo di questo strumento, ma ecco comunque alcuni suggerimenti per aiutarti.

Dopo aver lavato i capelli, applica il tuo prodotto di styling preferito (come una crema attiva ricci o una mousse modellante) sui capelli umidi e spazzolali con delicatezza, in moda da distribuire uniformemente il prodotto.

Poi, per definire i ricci, dividi i capelli umidi in sezione e passa la spazzola su ogni sezione tenendo i denti rivolti verso l?esterno e compiendo con essa un leggero movimento rotatorio. In alternativa, per ottenere un effetto più regolare, puoi arrotolare ogni ciocca su tutta la lunghezza della spazzola, manico compreso, e poi sfilare la spazzola dal basso.

Infine, passa alla tecnica dello scrunch, applica un prodotto ravviva ricci e concludi con l?asciugatura, utilizzando un phon con diffusore per capelli ricci.

Scopri la spazzola Denman Original Styler in vendita su Amazon.it