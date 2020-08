Miro Pure, la spazzola lisciante di ottima qualità dal prezzo conveniente

La spazzola lisciante è un beauty tool che unisce le funzionalità di una spazzola e di una piastra lisciante per capelli, permettendoti di risparmiare tempo e di rispettare i capelli grazie alla possibilità di regolare la temperatura, risultando meno aggressiva della piastra in ceramica. La spazzola lisciante quindi, sostituisce l'uso quotidiano della piastra o di spazzola e phon, regalandoti capelli lisci dall'effetto naturale in pochi minuti.

La spazzola lisciante di Miro Pure è tra le più acquistate su Amazon, ed è apprezzatissima dalle utenti per la sua efficacia, per la qualità dei materiali e per il prezzo conveniente.

Questa spazzola è progettata per combattere l'effetto crespo e donare ai tuoi capelli un aspetto liscio, setoso e naturale, sigillandone le cuticole e riducendo così doppie punte e nodi. Adatta per capelli spessi, fini, ondulati e crespi, la spazzola di MiroPure sfrutta la tecnologia MCH (Metal Ceramic Heater) che riscalda rapidamente e in modo più uniforme, risparmia energia, riduce significativamente i tempi per l’acconciatura dei capelli e mantiene la piega più a lungo.

Inoltre, questa spazzola lisciante è dotata di:

doppio generatore di ioni attivi - indicati per eliminare l’elettricità statica dei capelli e trasformare l’umidità in un toccasana per la chioma, rendendola morbida e lucente;

e trasformare l’umidità in un toccasana per la chioma, rendendola morbida e lucente; 16 impostazioni variabili di temperatura - da 80° C (170° F) a 230° C (450° F);

tempo di riscaldamento di 25 secondi;

combinazione professionale di denti ad alta densità e denti anti-scottatura - che donano un effetto massaggiante a beneficio del cuoio capelluto, stimolando i follicoli piliferi, e ti aiutano a lisciare i capelli in pochi minuti senza il rischio di scottature per cute e mani;

in pochi minuti senza il rischio di scottature per cute e mani; blocco della temperatura - per risolvere il problema della pressione accidentale dei pulsanti e concentrarti unicamente sullo styling;

spegnimento automatico - se non utilizzata, dopo 60 minuti la spazzola si spegnerà automaticamente;

si spegnerà automaticamente; display con indicatore della temperatura selezionata;

cavo di alimentazione girevole a 360° - per lisciare i capelli da qualsiasi angolazione;

da qualsiasi angolazione; doppio voltaggio - da 100 e 240 V.

Facile da usare e comoda da portare anche in viaggio, la spazzola lisciante di Miro Pure ti permette quindi di avere un controllo totale dello styling, donandoti capelli lisci, sani e luminosi in pochi minuti. Inoltre, nella confezione sono compresi anche un guanto antiscottature e un manuale di istruzioni, e con l'acquisto della spazzola lisciante MiroPure riceverai anche un ottimo servizio di assistenza post vendita, esteso oltre il periodo di reso previsto su Amazon, che comprende 12 mesi di tempo per la sostituzione o la restituzione, live chat di assistenza sul prodotto e assistenza telefonica.

Pro:

aiuta a sistemare i capelli senza fatica o sprecare tempo;

senza fatica o sprecare tempo; ottima alternativa alla piastra e a phon e spazzola, dona un effetto liscio naturale ;

; comoda e facile da utilizzare;

risultato ottimo e duraturo;

buon effetto anti crespo ;

; si riscalda velocemente;

guanto antiscottature compreso nella confezione.

Contro:

non si ottiene lo stesso liscio ed effetto lucido della piastra;

non si può usare sui capelli bagnati.

Scoprila in vendita su Amazon.it