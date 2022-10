Contro forfora e capelli grassi arriva la spazzola per massaggiare il cuoio capelluto

La spazzola per capelli di FReatech è la soluzione pratica, economica ed efficiente per combattere tantissime problematiche del cuoio capelluto.

Questa spazzola infatti ha delle morbide punte in silicone (privo di sostanze nocive) che non danneggiano né irritano la cute ma, al contrario, la esfoliano e la massaggiano delicatamente. Questo massaggio favorisce la circolazione sanguigna, stimolando la crescita e la rigenerazione pilifera, esfolia e pulisce il cuoio capelluto, eliminando le cellule morte e i residui di polveri sottili e di prodotti per lo styling, e combatte forfora, sebo in eccesso e capelli grassi, oltre ad essere un ottimo alleato per alleviare il mal di testa, lo stress e rilassare i muscoli.

La spazzola di FReatech può essere utilizzata sia sui capelli asciutti, per massaggiare il cuoio capelluto, rilassarsi, alleviare la fatica e lo stress, come anche il prurito, che sui capelli bagnati, per distribuire lo shampoo, esfoliare la cute e massaggiare il cuoio capelluto, massaggio da effettuare sempre con movimenti circolari, lenti e delicati. Inoltre, l'impugnatura ergonomica, che si adatta sia alla mano destra che alla sinistra, la rende facile e pratica da usare, mentre le dimensioni compatte e il peso leggero la rendono perfetta da portare sempre con sé.

La spazzola per capelli di FReatech è adatta a tutti i tipi di capelli e di cuoio capelluto di uomini, donne e bambini; disponibile in 8 colori diversi è coperta da 12 mesi di garanzia ed è un prodotto efficacissimo, di buona fattura, resistente ed economico: provala subito!

Scoprila su Amazon.it

