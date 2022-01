L’hair care incontra il cocco: nasce la gamma Remington Coconut Smooth

Il desiderio di ogni donna è quello di domare i propri capelli, ottenendo un liscio perfetto o uno styling curly morbido e libero dall’effetto crespo. Ci ha pensato Remington: il brand impegnato a livello mondiale nella creazione e commercializzazione di prodotti per la cura della persona sia maschile che femminile lancia la nuova linea dedicata all’hair care Coconut Smooth. La prerogativa? Le micro-particelle infuse di cocco, che liberano i capelli ricci e lisci dall’effetto crespo.

Phon Coconut Smooth D5901

Un phon che si prende cura dei capelli? È il modello Coconut Smooth. Una chioma morbida, liscia (o naturale, a seconda delle preferenze) e protetta dall’umidità, è la promessa di questo prodotto dotato di anello condizionante avanzato con micro-particelle infuse al cocco che garantiscono un effetto anti-crespo che dura tutto il giorno, ad ogni piega.

Non solo: l’asciugatura risulterà rapida e potente grazie al motore AC da 2.200 Watt; sarà inoltre possibile scegliere tra tre impostazioni diverse di calore e due differenti velocità.

L'asciugacapelli Coconut Smooth è stato inoltre progettato con un trattamento ionico con il 90% in più di ioni per una lucentezza senza effetto crespo.

I dettagli in più:

flusso d’aria di 130 km/h per un’asciugatura veloce ed efficace

anello con micro-particelle infuse di cocco che domano i tuoi capelli e gli forniscono una protezione anti-crespo che dura tutto il giorno

generatore di ioni per capelli liberi dall'effetto crespo

3 temperature / 2 velocità per uno styling personalizzato

colpo d’aria fredda per fissare la piega

concentratore largo da 11mm per una piega veloce

diffusore

griglia posteriore rimovibile per una facile pulizia

anello di aggancio

3 anni di garanzia + 1

Arricciacapelli Coconut Smooth CI5901

Progettato per creare ricci morbidi e sfiziosi senza grandi sforzi, questo arricciacapelli renderà facile la creazione di un look super trendy. Grazie al suo rivestimento in ceramica infuso di cocco, l’arricciacapelli di Remington donerà uno styling libero dall’effetto crespo per tutto il giorno. Il ferro conico da 13-25mm e il riscaldamento rapido, inoltre, consentono di ottenere ricci eleganti e definiti con estrema facilità, mentre le otto impostazioni di temperatura (per onde sinuose o riccioli a spirale a seconda delle voglie del momento) regalano risultati di styling ottimali e, soprattutto, personalizzati.

I dettagli in più:

ferro arricciacapelli conico con diametro di 13-25mm per ricci morbidi in modo semplice

rivestimento in ceramica infusa di micro-particelle di cocco che domano i tuoi capelli per una protezione anti-crespo che dura tutto il giorno

temperatura variabile: 8 temperature fino a 200°C

riscaldamento rapido, pronto in 30 secondi

punto freddo per un maggiore controllo durante l’uso, senza rischio di scottature

guanto e astuccio inclusi

auto-off dopo 60 minuti di utilizzo

cavo girevole

voltaggio universale

3 anni di garanzia + 1

Piastra Coconut Smooth S5901

Creare un'acconciatura liscia e lineare sarà un gioco da ragazzi con la piastra Coconut Smooth e le sue piastre rivestite in ceramica avanzata con micro-particelle infuse di cocco.

Stile sì, ma anche protezione dall’effetto anti-crespo per tutto il giorno!

Il tempo di riscaldamento rapido della piastra Remington è di 15 secondi ed è anche possibile personalizzare il calore in base al tipo di capelli scegliendo tra nove impostazioni di temperatura (fino a quella massima di 230°C): sia che si abbia capelli più fini, che richiedono una temperatura più bassa, o che si abbia capelli più spessi che necessitano di un po’ più di calore per domarli, è sempre possibile selezionare la temperatura ottimale per creare il look desiderato con Coconut Smooth.

I dettagli in più: