È arrivata SOS Color & Go, la tinta capelli professionale che funziona in soli 10 minuti

Nella frenesia della vita moderna, trovare il tempo per prendersi cura di sé è sempre più difficile. Ecco perché Alama Professional ha creato SOS Color & Go 10 Minuti, la nuova colorazione professionale permanente che agisce in modo ultra-rapido, donando un risultato professionale in soli 10 minuti.

Facile da usare e sicura, questa colorazione è la soluzione ideale per chi desidera un colore perfetto in poco tempo, è perfetta anche per chi si tinge i capelli per la prima volta e, oltre a coprire perfettamente i capelli bianchi, si prende anche cura della salute della chioma.

La formula di SOS Color & Go 10 Minuti, infatti, è arricchita con burro di Murumuru e olio di vinaccioli, che offrono profonda idratazione e nutrimento alla fibra capillare, proteggendola durante il trattamento, e assicurano un colore brillante, vivace e naturale, mentre l'ammoniaca garantisce un colore brillante e duraturo, che copre perfettamente anche i capelli bianchi e regala una colorazione intensa e duratura.

12 colori per soddisfare ogni esigenza

SOS Color & Go 10 Minuti è disponibile in 12 nuances, per soddisfare ogni esigenza di colore: dalle tonalità naturali ai biondi più chiari, passando per i castani intensi e i rossi vibranti, troverai la nuance perfetta per i tuoi capelli.

Inoltre, in linea con i valori del brand, SOS Color & Go 10 Minuti è un prodotto attento alla sostenibilità e cruelty-free: la formula è al 100% vegana e il packaging è realizzato con carta proveniente da foreste gestite in modo sostenibile (FSC) e il kit del prodotto non include alcun accessorio usa e getta.

La maschera colorata SOS Color & Go

Per il mantenimento tra una colorazione e l’altra, Alama Professional offre anche la linea COLOR, per preservare al meglio la colorazione cosmetica a casa, e la gamma di maschere colorate SOS Color & Go, andate virali l’anno scorso su TikTok.

Quest’ultima è una linea studiata non solo per ravvivare e ritonalizzare il colore, ma anche per dare vita a straordinari effetti moda con azione immediata, veloce e temporanea, senza l’uso di ammoniaca ed ossidanti. Le maschere SOS Color & Go affiancano all’azione colorante proprietà nutritive e condizionanti, tali da rendere i capelli morbidi e setosi. Le loro formule incarnano la concezione moderna della colorazione per uomini e donne che hanno bisogno di soluzioni veloci, efficaci nell’immediato ma poco impegnative e non permanenti. Una selezione di otto colorazioni che spaziano dalle tonalità più tradizionali a quelle più “crazy”, pensate per soddisfare tutti i gusti e personalizzare al massimo il risultato finale.

Scegli SOS Color & Go e regala ai tuoi capelli un colore perfetto in soli 10 minuti!

