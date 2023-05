Tinte per capelli senza ammoniaca: le migliori da acquistare online

Per quanto lo shatush e il degradè siano di gran moda, la ricrescita di 2 o 3 centimetri è qualcosa che le donne detestano. E come dare loro torto? Per questo, l'universo femminile è un grande sostenitore delle tinte per capelli.

Non sempre, però, la classica tintura con ammoniaca può essere utilizzata. In gravidanza, ad esempio, i ginecologi consigliano di evitare l'utilizzo di prodotti tanto aggressivi e contenenti agenti chimici che potrebbero provocare danni al feto. Allo stesso tempo, sempre più donne vanno alla ricerca di prodotti naturali, vegetali, senza parabeni, agenti tossici, solfati e tanto altro ancora.

Oggi vi suggeriamo 5 tinte per capelli senza ammoniaca da acquistare anche online:

1. L'Oreal Paris Casting Crème Gloss

Partiamo da un marchio molto noto: L'Oreal che propone la linea Casting Créme Gloss senza ammoniaca. Questo prodotto assicura copertura perfetta dei capelli bianchi, effetto lucido, morbidezza e idratazione. E' disponibile in diverse colorazioni per accontentare le esigenze di tutte le donne.

Il colore dura fino a 28 shampoo. Con Casting Crème Gloss colorarti i capelli sarà un piacere anche grazie al profumo fruttato e al flacone-applicatore facile e preciso.

2. Garnier Olia Colorazione senza ammoniaca

Anche Garnier propone una linea di tinte per capelli priva di ammoniaca. Si tratta di una colorazione permanente attivata dall'olio che promette di nascondere i capelli bianchi, di migliorare la qualità dei capelli e di donare loro intensità e uniformità. Questa tinta senza ammoniaca è disponibile in diverse colorazioni, dalle più chiare alle più scure.

Da un lato, la formula con il 60% di oli naturali offre la massima intensità del colore e la copertura al 100% dei capelli bianchi, dall’altro lato la delicatezza della formula senza ammoniaca ti coccola e ti avvolge con il suo profumo floreale, per un’esperienza d’uso rilassante e piacevole.

3. Herbatint gel colorante permanente

Un gel colorante permanente che è il risultato di una lunga esperienza e di un perfetto bilanciamento di ingredienti naturali. Aloe vera, betulla, echinacea e tanti altri estratti vegetali che garantiscono nutrimento e sicurezza ai capelli.

Modo d’uso:

Miscelare colore e rivelatore in parti uguali in una ciotola di plastica o vetro ?no ad ottenere una consistenza gel e applicare il prodotto sui capelli asciutti e non lavati. Lasciare agire per 40 minuti. Risciacquare abbondantemente, applicare lo shampoo Normalizzante della linea Herbatint e completare il trattamento con la Gelatina Reale, balsamo rigenerante della linea Herbatint (prodotti contenuti nella confezione). Asciugare i capelli come di consueto.

4. Biopoint Orovivo - tinta senza ammoniaca

Biopoint presenta la linea Orovivo Elisir di Colore, un trattamento colorante in oli preziosi, privo di ammoniaca che regala un effetto naturale, capelli lucidi e nutriti. Disponibile in tante colorazioni.

5. Tinta per capelli all'hennè Herbal Time

Una linea di prodotti assolutamente naturali a base di estratto di hennè e ortica, per nascondere i capelli bianchi senza rinunciare alla salute dei capelli. Priva di ammoniaca, di parabeni, di solfati questa linea di tinte è perfetta anche per donne incinte.

La crema colorante all'hennè della tintura presenta i seguenti vantaggi rispetto ai coloranti ossidanti e all'hennè in polvere: preparati e pronti all'uso; La speciale formula con estratto di ortica, olio di oliva 100%, olio di resina e estratti di henné non solo protegge i capelli, ma migliora anche la sua struttura, rendendola vivace e luminosa; Contiene un complesso di condizionatori che rende più facile pettinare i capelli e dargli lucentezza e levigatezza.

TINTA IN GRAVIDANZA: I CONSIGLI

