Boxer o slip? 9 costumi da uomo per tutti i gusti

Quando si va al mare, si impone subito il solito dilemma: che costume scelgo?

Per l?uomo, come per la biancheria intima, ma ancora di più in spiaggia, la scelta tra slip o boxer non è solo una questione estetica, ma anche di serenità e comodità, per potersi sentire a proprio agio senza dover rinunciare al gusto personale; i vari modelli hanno infatti tagli e materiali diversi tra loro e trovare quello ideale può fare davvero la differenza.

Su Amazon.it puoi trovare tantissimi modelli diversi, ma ne abbiamo selezionato 9 che si distinguono per comodità, resistenza ed estetica. Scopri quali sono e ricevili subito a casa!

Boxer e bermuda

Bermuda sportivo Speedo

Questi bermuda sono il perfetto connubio tra comodità e stile.

Dal tessuto leggero ma resistente e idrorepellente, il costume Speedo si asciuga velocemente, risulta comodo e dall?ottima vestibilità. Ha un elastico in vita e un cordoncino regolabile, che si può facilmente annodare, oltre a due profonde tasche laterali e un taschino posteriore con chiusura a velcro.

Boxer-short elasticizzato per surf

Costume elasticizzato in poliestere, leggero e traspirante, si asciuga rapidamente e ha un?ottima vestibilità.

Ideale anche per praticare sport, essendo aderente ma comunque comodo, e disponibile in tantissimi colori diversi, così da venire incontro a ogni gusto ed esigenza, questo costume da uomo presenta poi una fascia elastica in vita e una coulisse regolabile, per una libertà di movimento naturale, e una piccola tasca con cerniera nella parte posteriore.

Bermuda slim fit

I bermuda di Warren Webber sono perfetti per chi non può rinunciare allo stile: disponibili in diverse fantasie e colori, ce ne sono davvero per tutti i gusti.

Hanno una vestibilità "slim confort", ovvero aderente ma confortevole, e presentano un elastico in vita, un cordoncino regolabile e due tasche laterali. All?interno, invece, una rete comoda e traspirabile.

Costume da uomo ad asciugatura rapida Amazon Essentials

Disponibile in 32 colori e fantasie diverse, questo costume da uomo in stile boxer presenta un elastico in vita con coulisse per una vestibilità flessibile ma sicura. Inoltre, è realizzato in poliestere leggero, traspirante e ad asciugatura ultra rapida e dispone di cucitura interna da 22,9 cm, di tasche laterali con cucitura e di una tasca posteriore singola con chiusura a strappo.

Costume Shorts Puma

Comodo e leggero, questo costume da uomo di Puma è disponibile nel modello shorts, che lo rende perfetto sia per prendere il sole che per praticare in tutta comodità tantissimi sport acquatici e marini.

Realizzato in tessuto elasticizzato ad asciugatura rapida, presenta una chiusura a coulisse, due tasche laterali, un elastico in vita con l'iconico logo Puma e cordino integrato e una tasca termosaldata con chiusura a zip sul retro.

Costume da Bagno Uomo Boxer Urban Classics

Disponibili in tantissimi colori e fantasie diverse, i boxer da mare di Urban Classics sono realizzati in nylon ad asciugatura rapida, sono resistenti al cloro e al sale, risultando perfetti da utilizzare sia al mare che in piscina, e, se combinati con canottiera e ciabatte, diventano il look estivo per eccellenza!

Questo costume da uomo, poi, dispone di una retina interna, la quale aiuta a contenere e a drenare l'acqua e la sabbia, garantendo così un'asciugatura rapida, due tasche laterali e una tasca posteriore con zip, per contenere tutti i tuoi oggetti più importanti. Dettagli come il patch logo sulla gamba sinistra e l?elastico in vita con coulisse bianca completano il look sportivo!

Slip

Slip Endurance a tinta unita marcato Speedo

Realizzato con il tessuto Endurance, che garantisce grande resistenza nel tempo, questo slip dal taglio classico assicura piena libertà di movimento e comodità.

Ha una fodera posteriore e doppia fodera anteriore e si asciuga velocemente, ma la caratteristica che lo contraddistingue è la resistenza al cloro e alla salsedine, oltre che al tempo e l?usura: gli slip Speedo, infatti, rimangono elastici e aderenti anche dopo un utilizzo costante nel tempo, senza mostrare segni di deterioramento.

Al momento dell?acquisto, ti consiglio di scegliere almeno una taglia in più per una migliore vestibilità.

Slip elastici con pad removibile

Slip elastici disponibili in diverse fantasie, morbidi e comodi da indossare. Realizzati in tessuto di qualità e impermeabile, si asciugano velocemente, e sono dotati nella parte anteriore di una fodera morbida, dove poter inserire un pad removibile, capace di proteggerti ed evitare situazioni imbarazzanti.

Costume da uomo slip Arena Dynamo

Lo slip nuoto di Arena Dynamo è un comodo e resistente costume da uomo dal taglio classico realizzato in tessuto MaxFit, che assicura ottimo comfort e vestibilità elevata

Il tessuto arena MaxFit ad asciugatura rapida, infatti, è resistente al cloro e al sale ed è dotato di protezione UV integrata UPF 50+, offrendo il giusto equilibrio di leggerezza, elasticità e resistenza per una vestibilità e un comfort ottimi. Il morbido tessuto foderato sul davanti garantisce un comfort elevato, mentre il cordino interno regolabile offre un'ottima vestibilità.

Costume slip da uomo Puma

Resistente al cloro e al sale, per offrire un?eccellente durata del tessuto, questo slip da mare è dotato di elastico in vita con logo Puma e chiusura con cordino.

