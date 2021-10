Revée Scar Gel, la crema per prevenire ed eliminare le cicatrici

Che siano dovute a interventi chirurgici, traumi o altre cause, le cicatrici sono segni del naturale processo di guarigione della pelle ma generalmente poco apprezzate dalle persone. E tra i diversi metodi utilizzati per trattare e prevenire la comparsa delle cicatrici, i prodotti a base di silicone sono tra quelli che donano maggiori benefici.

Questi prodotti, infatti, sono in grado sia di prevenire la formazione di cicatrici ipertrofiche che di migliorare l'aspetto di vecchie cicatrici.

Vediamo quindi come funziona la crema per cicatrici al silicone Revée Scar Gel.

Revée Scar Gel: che cos'è e come funziona

Revée Scar Gel è untrasparente e inodore per uso topico composta damedicale al 100%, che asciuga molto rapidamente, formando una "pellicola" trasparente sulla quale è poi possibile eventualmente applicare trucchi e creme solari senza comprometterne l'efficacia, e contribuisce a mantenere la normale idratazione cutanea.

Indicata per il trattamento e la prevenzione di cicatrici ipertrofiche o cheloidi causati da una bruciatura, un intervento chirurgico o un trauma, e per ridurre le cicatrici in rilievo, Revée Scar Gel appiattisce, ammorbidisce e rende più lisce le cicatrici, allevia il dolore, il prurito e il disagio ad esse correlato, e rende meno accentuato l'arrossamento associato al tessuto cicatriziale.

Il silicone, infatti, supporta la produzione di collagene, rendendo le cicatrici più morbide e sottili.

Come si usa Revée Scar Gel

Da utilizzare dopo la completa guarigione della ferita e in presenza di una superficie cutanea intatta / chiusa,

Revée Scar Gel è facilmente applicabile su tutte le superfici cutanee, compresi viso, articolazioni e parti del corpo sollecitate dal movimento e asciuga rapidamente. Inoltre, si può utilizzare anche suimmature di colore rosso in rilievo in fase di guarigione attiva.

Da utilizzare esclusivamente su pelle asciutta e pulita, basterà applicare con cura una piccola quantità di gel sulla cicatrice senza massaggiare. Se si applica una quantità eccessiva di prodotto, è necessario rimuoverla delicatamente con un panno in modo da evitare che gli indumenti si macchino.

Per essere efficace, inoltre, Revée Scar Gel deve essere applicato due volte al giorno, al mattina e alla sera, per almeno 2/3 mesi.

Controindicazioni e avvertenze su Revée Scar Gel

su ferite aperte in via di guarigione o su ustioni non cicatrizzate

a contatto con membrane mucose o nelle zone vicine agli occhi

su cute trattata con altri prodotti medicinali ed altri prodotti ad uso topico senza il consiglio del medico

in presenza di patologie dermatologiche senza il consiglio del proprio medico o del farmacista.

Raramente il gel può causare arrossamento, dolore o irritazione cutanea: in caso di reazioni, sospendere l'uso del prodotto. Prima dell'utilizzo ricordati di consultare sempre il tuo medico di fiducia.

Scoprilo in vendita su Amazon.it