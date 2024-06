I trattamenti solari di Institut Esthederm: per una pelle a prova di estate

L’esposizione eccessiva al sole può essere un pericolo, così come la sua assenza. Per questo, Institut Esthederm – marchio premium del gruppo NAOS che pone l’ecobiologia al servizio dell’estetica per accompagnare la pelle nel tempo – ha scelto di lavorare con e non contro il sole, formulando dei solari innovativi che, oltre a garantire una protezione globale alla pelle, sono veri e propri trattamenti di bellezza e giovinezza.

Se da un lato il sole attiva la sintesi benefica della melanina, dall’altro può causare danni cellulari che la nostra pelle può naturalmente contrastare. In caso di eccessiva esposizione queste difese naturali si saturano e necessitano di essere supportate e rafforzate. Formulati con una tecnologia brevettata di protezione cellulare, Global Cellular Protection, i trattamenti solari Institut Esthederm proteggono la pelle, ne migliorano la naturale resistenza al sole, e ne preservano la qualità e la bellezza. Una protezione globale che non difende la pelle solo dalle scottature, ma anche dal fotoinvecchiamento. Inoltre, tutti i solari sfruttano la tecnologia Eau Cellulaire, che rende unica l’acqua formulativa di Institut Esthederm con proprietà antiossidanti e rivitalizzanti e ne caratterizza la texture sensoriale, la profumazione avvolgente.

Adaptasun Crème Visage è la crema viso che stimola e intensifica l'abbronzatura naturale, rinforza e protegge la pelle dai raggi UV e dal fotoinvecchiamento, e ottimizza le sue funzioni vitali e l'attività energetica cellulare. Grazie all’innovativo brevetto Adaptasun, questo trattamento solare ottimizza la capacità di autodifesa della pelle, adattandola alla luce senza iperproteggerla, per un’abbronzatura più veloce, intensa, uniforme e prolungata.

Adaptasun Crème Visage è disponibile con fattore di protezione per Sole Moderato (condizioni normali di esposizione: sole cittadino, sole primaverile) e Sole Forte (sole in piena estate e nelle ore centrali del giorno, sole tropicale).

Preservare la giovinezza della pelle e proteggerla al tempo stesso durante l’esposizione solare è un elemento fondamentale per la filosofia di Institut Esthederm. Per questo, è stato sviluppato Bronz Repair, il trattamento viso che protegge la pelle dal sole e interviene sui segni del tempo, mentre ottimizza l’abbronzatura. Grazie all’innovativa Tecnologia Repair, questo prodotto pensato per pelle matura, stimola la sintesi di collagene ed elastina donando compattezza alla pelle e limitando la degradazione delle fibre dermiche grazie agli oligopeptidi biomimetici e alla centella asiatica.

Bronz Repair è disponibile con fattore di protezione per Sole Moderato e Sole Forte, in versione classica o colorata Sunkissed, per un effetto pelle baciata dal sole.

Infine, Institut Esthederm ha sviluppato Photo Reverse, un trattamento ad alta protezione (SPF50+) pensato per la pelle con macchie o incline a macchiarsi al sole, con fototipo chiaro o fotosensibilizzate dall’assunzione di farmaci.

Grazie alla Tecnologia Photo Reverse – basata sulla tripla azione di oligosaccaridi di Palmaria Palmata, Melanostatina e Andrografolide – questo prodotto inibisce il processo di melanogenesi, per prevenire la formazione di macchie e ridurre visibilmente quelle esistenti. Disponibile anche in due nuance universali nella sua versione Make-Up.