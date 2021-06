Crioven, la nuova linea terapeutica contro pesantezza e gambe gonfie

Per combattere pesantezza e gambe gonfie arriva Crioven, la linea di prodotti terapeutici a base di componenti naturali

L’estate è sinonimo di belle giornate, tempo libero e relax, ma porta con sé anche alcuni disturbi che si accentuano proprio a causa dell’aumento delle temperature, come la pesantezza alle gambe e gonfiore: in conseguenza del caldo, infatti, la vasodilatazione tende ad aumentare portando con sé un maggiore ristagno dei liquidi, una delle cause principali di gambe gonfie e pesanti.

Avere le gambe gonfie è un disturbo molto comune, che affligge in particolare le donne ma anche chi sta in piedi tutto il giorno o rimane seduto a lungo, acuito dalla calura estiva, e che può essere efficacemente combattuto con prodotti dall’azione stimolante e criogenica.

Omega Pharma, azienda italiana con sede in provincia di Como, tra le prime a presentare alla classe medica italiana prodotti naturali e da sempre attente alle esigenze delle persone, presenta la nuova linea terapeutica Crioven, una gamma di prodotti a base di ingredienti naturali specificatamente studiata e realizzata per ottenere il massimo rendimento dalla sinergia dei diversi componenti.

La linea Crioven di Omega Pharma offre 4 diversi prodotti attentamente formulati e concentrati per trattare pesantezza e gambe gonfie grazie a un’azione rapida e persistente, e che agiscono sia nei confronti dei fastidi dovuti alla stanchezza e all’affaticamento e legati anche ai primi caldi di stagione o all’attività fisica, che per trattare l’insufficienza venosa degli arti inferiori, caratterizzata da gonfiore, bruciore, infiammazione e crampi notturni:

Crioven Compresse e Crioven 500 bustine favoriscono il microcircolo venoso e la funzionalità delle membrane cellulari grazie alla centella asiatica e alla vitis vinifera, mentre la vitamina C svolge un’azione antiossidante.

Crioven Gel e Crioven Schiuma sono invece prodotti topici che svolgono un’azione criogenica, donando sollievo e freschezza immediati alle gambe e riducendo il senso di affaticamento e di pesantezza grazie alla troxerutina, che protegge i capillari, e all’arnica montana, anti infiammatorio e analgesico locale. L’acido ialuronico, infine, favorisce i processi di riparazione e contribuisce al trofismo cutaneo.

