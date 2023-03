I 5 migliori detergenti viso per la pelle grassa

La detersione della pelle è uno step importantissimo e fondamentale nella beauty routine di ogni donna. Ci aiuta a rimuovere le impurità ed a preparare la pelle alla fase successiva ovvero l’idratazione. Non sempre però è facile trovare il detergente viso adatto alle nostre esigenze, ci sono quelli eccessivamente delicati e quelli fin troppo aggressivi. Oggi vi consigliamo i 4 migliori detergenti viso specifici per pelle grassa.

1. Gel Mousse purificante La Roche Posay Effaclar: il più venduto

Spesso la pelle con tendenza ad essere grassa è al tempo stesso delicata. Se avete una pelle grassa ma che si arrossa facilmente questa mousse purificante di La Roche Posay è quello che fa al caso vostro. Pulisce e deterge in profondità la pelle pur lasciandola idratata. Grazie al gel schiumogeno, questo detergente purifica la pelle delicatamente, elimina le impurità e l'eccesso di sebo, lasciando la pelle detersa e rinfrescata.

Modalità d'uso: far schiumare nelle mani con un po' d'acqua e applicare sul viso massaggiando delicatamente. Risciacquare abbondantemente.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

2. Sebium Gel Moussant di Bioderma - detergente purificante

Quello di Bioderma è un detergente a risciacquo con consistenza gel che pulisce in profondità e lascia la pelle fresca, morbida e pulita. Ha una formulazione delicata e priva di sapone, che garantisce una buona tollerabilità sia per la pelle che per gli occhi, profumata, non comedogenica, priva di coloranti e testata per il nichel.

Modalità d'uso: inumidire il viso con acqua tiepida, creare una schiuma con le mani e applicarla sul viso. Risciacqua, ricordando che il tempo del risciacquo deve essere sempre superiore a quello della pulizia, e poi asciuga delicatamente, possibilmente con un telo di cotone pulito. Può essere utilizzato mattino e sera.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

3. Gel detergente viso Clear di Paula's Choice

Il gel detergente di Paula's Choice è un prodotto rinfrescante che rimuove delicatamente il trucco, il sebo in eccesso, i residui e le impurità che ostruiscono i pori.

Efficace contro le imperfezioni, punti neri e i pori dilatati, questo detergente è arricchito con Acido Salicilico, vitamina B5 e pantenolo, un umettante in grado di attrarre e trattenere l’idratazione. Adatto a tutti i tipi di pelle, ma ideale per la pelle mista, grassa e acneica, il detergente Clear è un prodotto delicato, privo di profumo e cruelty free, che lascia la pelle pulita, luminosa e fresca.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

4. Gel detergente per pelle mista e grassa Uriage Hyseac

Hyséac è un gel detergente che elimina le impurità e gli eccessi di sebo, rispettando l'equilibrio naturale dell'epidermide. L’alta risciacquabilità, la schiuma morbida e il profumo delicato lo rendono un prodotto gradevole per l'uso quotidiano.

Inoltre, è un gel ultra-delicato senza sapone che si sciacqua con l’acqua specificamente formulato per la cute mista o grassa, la cui formula è arricchita con diversi principi attivi, tra cui Acqua Termale Uriage, base lavante senza sapone, Piroctone, Olamina, Estratto di Epilobio e Glicina. Un prodotto ipoallergenico, non comedogenico, con pH fisiologico e senza sapone che lascia la pelle pulita, sana e fresca!

Scoprilo in vendita su Amazon.it

5. Schiuma detergente viso CeraVe

La schiuma detergente viso di CeraVe è un detergente per la pelle grassa che rimuove impurità, make-up e sebo in eccesso proteggendo la pelle.

Arricchito con 3 Ceramidi essenziali, Niacinamide e Acido Ialuronico, può essere utilizzato anche sul corpo ed è efficace per iniziare qualsiasi routine skincare su pelle da normale a grassa.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Vuoi ricevere i tuoi ordini nel minor tempo possibile? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!