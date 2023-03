La recensione dell’epilatore a luce pulsata Ulike

Sono tantissime le persone che ricorrono alla depilazione tutto l’anno per sentirsi a posto con sé stessi, e altrettante sono sempre alla ricerca di un sistema che faccia risparmiare tempo e che fornisca la possibilità di depilarsi a casa e in autonomia.

Proprio per questo, gli epilatori a luce pulsata da fare a casa sono sempre più diffusi. Ma funzionano davvero? E sono efficaci nell’eliminare definitivamente i peli superflui?

Con l’intenzione di rispondere a queste domande abbiamo provato per voi l’epilatore a luce pulsata Diamond Air+ di Ulike, un dispositivo molto popolare che offre una depilazione indolore a luce pulsata intensa (IPL).

Questo epilatore è quindi un dispositivo da utilizzare comodamente a casa, destinato alla rimozione dei peli superflui, che permette un trattamento simile a quello eseguito nei saloni estetici o nelle cliniche dermatologiche, favorendo una riduzione della quantità e del diametro dei peli, nonché una ricrescita lenta, se non addirittura inesistente, grazie all'eliminazione del bulbo pilifero.

Ma fa davvero quello che promette?

Scopriamolo insieme!

Luce pulsata: come funziona

Iniziamo partendo da una breve panoramica sul funzionamento dei dispositivi IPL.

IPL è l’acronimo di Intense Pulsed Light (luce pulsata intensa); si tratta di una tecnologia che utilizza una luce calda e delicata per inibire la ricrescita dei peli. La luce pulsata, infatti, attratta dalla melanina del pelo, passa attraverso la cute e arriva al follicolo pilifero.

Una volta raggiunto il follicolo, l’energia luminosa si trasforma in calore e disattiva la matrice alla base del follicolo, responsabile della continua crescita del pelo, stimolando e prolungando la fase di riposo del follicolo e senza danni ai tessuti circostanti.

In questo modo, la ripetizione graduale e costante dei trattamenti previene la ricrescita, lasciando la pelle liscia e priva di peli superflui.

È importante sottolineare, però, che perché la luce pulsata sia efficace è necessario che i peli siano ricchi di melanina: l’uso dell’epilatore a luce pulsata è, quindi, particolarmente efficace solo su peli scuri (neri, marroni o biondo scuro), mentre lo è poco o per nulla su peli bianchi o comunque molto chiari (rossi, biondi o grigi). Inoltre, è fondamentale che la pelle da trattare non sia né abbronzata né appartenente a un fototipo naturalmente troppo scuro e anche priva di tatuaggi o macchie scure.

Gli epilatori a luce pulsata per uso domestico sono meno potenti degli apparecchi usati negli istituti professionali, per cui i risultati arriveranno un po' più lentamente: in media, sono necessari dai quattro ai sei trattamenti, effettuati a distanza di due settimane, per vedere i primi risultati.

L’epilatore a luce pulsata Ulike

Diamond Air+ è l’ultimo epilatore a luce pulsata del brand Ulike che, con un uso costante e regolare, assicura una riduzione della crescita dei peli del 90% dopo 4 settimane di utilizzo.

Approvato da SGS, FDA, FCC e certificato come dispositivo medico professionale, questo epilatore combina la tecnologia IPL all'innovativa Sapphire Freezing, che riduce la temperatura durante l'uso a 10 gradi Celsius e blocca la luce UV dannosa, per un’epilazione sicura e indolore. In pratica, questa tecnologia raffredda la pelle durante l’epilazione, riducendo la potenza termica e proteggendo l'epidermide. Inoltre così facendo, rende ogni trattamento indolore e non invasivo.

L’epilatore a luce pulsata di Ulike, poi, prevede 5 livelli di intensità e 2 diverse modalità di utilizzo, in modo da poter mirare efficacemente a diverse aree del corpo:

Modalità di riproduzione continua - perfetta per il trattamento di grandi parti del corpo come gambe e braccia. In questa modalità si posiziona il dispositivo a contatto con la pelle e lo si fa scorrere lentamente sull'area del trattamento senza fermarsi.

Modalità di riproduzione singola - ideale per un trattamento più mirato su aree più piccole. In questa modalità si posiziona brevemente il dispositivo sulla pelle, che emetterà un unico fascio di luce; dopodiché si può passare all’area successiva per ripetere l'operazione.

Infine, la testina piatta del dispositivo è stata appositamente studiata per assicurare il massimo contatto con la pelle, rendendo i trattamenti facili da effettuare e trattando in modo efficace i peli dal fusto. Questo migliora l'assorbimento di energia al follicolo pilifero e rallenta la ricrescita dei peli.

La prova dell’epilatore Ulike

L’epilatore a luce pulsata di Ulike ci ha colpito per due principali motivi: l’eleganza del prodotto e la funzionalità.

Diamond Air+ viene infatti spedito in una lussuosa confezione in plastica rigida rivestita di finta pelle, all’interno della quale troviamo tutto il necessario per fare la luce pulsata a casa: il corpo principale dell’epilatore, il trasformatore con il cavo di ricarica, un rasoio da utilizzare prima della luce pulsata, un paio di occhiali per proteggere gli occhi durante l’utilizzo e un corposo manuale di istruzioni, dove tutto è spiegato in modo dettagliato e preciso.

L’epilatore risulta poi molto leggero e comodo da tenere in mano, non è molto rumoroso ed è elegantissimo da vedere.

Effettivamente, è necessario avere costanza per poter notare una riduzione della crescita dei peli superflui, ma è una caratteristica intrinseca della luce pulsata, e soprattutto all’inizio l’epilatore deve essere usato in modo frequente, ogni due giorni per le prime due settimane.

In ogni caso, usarlo è davvero molto facile: prima di utilizzare il dispositivo bisognerà radere la zona da trattare con un rasoio. Poi, una volta collegato il dispositivo e indossati gli occhiali forniti in dotazione, si preme il pulsante di accensione, si seleziona l'intensità e si passa l’epilatore sulla zona scelta, assicurandoci che sia a contatto diretto con la pelle.

Conclusioni

L’epilatore a luce pulsata Diamond Air+ di Ulike è un dispositivo elegante, bello, pratico e funzionale, che permette di utilizzare la luce pulsata a casa in totale comodità e sicurezza.

Indubbiamente, l’epilazione a luce pulsata casalinga richiede molta costanza, soprattutto i primi tempi, e un investimento iniziale.

Tuttavia, nel lungo periodo permette di risparmiare molto tempo e denaro, essendo meno costoso dei trattamenti nei saloni estetici e risultando effettivamente efficace nell’epilazione a lungo termine.

Vale quindi la pena acquistare questo prodotto? La nostra risposta è sì!

Non solo, fino al 2 aprile 2023, l’epilatore a luce pulsata Diamond Air+ di Ulike è in offerta su Amazon a 279€, con il 20% di sconto: un’occasione perfetta per provare quest’ottimo dispositivo!

I consigli in più

Chiudiamo la nostra recensione con i consigli per un utilizzo impeccabile dell’epilatore a luce pulsata Diamond Air+ di Ulike.

1. Per prima cosa, è necessario rimuovere i peli visibili nella zona che si desidera trattare con un rasoio. Inoltre, durante l’utilizzo, è bene fare attenzione che l’epilatore aderisca perfettamente alla pelle.

2. Il dispositivo è adatto solamente a chi ha un tono di pelle da I a V nella Scala Fitzpatrick. Il dispositivo non deve essere utilizzato da coloro che hanno un tipo di pelle molto scura (VI) o da chi ha peli biondo chiaro, rossi o grigi/bianchi.

3. Prima dell’epilazione puoi coprire i nei con una matita dermografica apposita.

4. Proteggi la pelle dal sole nel periodo precedente all’epilazione e in quello successivo. Inoltre, dopo il trattamento a luce pulsata, è sconsigliato esporsi a fonti di luce artificiali, come solarium o docce solari, oltre a evitare ogni azione o prodotto che possa irritare la pelle, almeno nelle 24 ore successive.

5. Non utilizzare l’epilatore a luce pulsata sui tatuaggi, sulle macchie scure, sulle zone con cicatrici, sulla pelle irritata o dove la cute è lesa.

