I migliori epilatori a luce pulsata per rimuovere definitivamente i peli superflui

Negli ultimi anni sono state sviluppate molte nuove tecnologie e apparecchiature per rimuovere più o meno in maniera definitiva i peli superflui, come luca pulsata o laser. Oggi vi mostriamo i migliori apparecchi per luce pulsata da utilizzare direttamente a casa!

1. Epilatore a luce pulsata con effetto ghiaccio

Il primo dispositivo della nostra lista è un epilatore a luce pulsata dotato di 9 diversi livelli di energia, per adattarsi alle diverse aree della pelle e alle diverse velocità di crescita dei peli.

Dotato di marcatura “CE”, questo epilatore sfrutta inoltre l’effetto ghiaccio per eliminare la sensazione di calore che accompagna l’epilazione a luce pulsata, rendendola completamente indolore e riducendo l’eventuale rossore o gonfiore.

Scopri di più su Amazon.it

3. Epilatore a luce pulsata compatto

Leggero e compatto, questo epilatore a luce pulsata è la scelta ideale per chi ha bisogno di un dispositivo da portare facilmente con sé.

Con 5 diverse impostazioni di energia regolabili e 2 modalità di utilizzo (manuale e automatica), questo epilatore è efficace e comodo da usare, garantisce fino a 999,900 flash ed è dotato di un ampio display LCD, che mostra la potenza scelta e il numero di lampeggi rimasti.

Scopri di più su Amazon.it

4. Epilatore a luce pulsata Braun Silk Expert Pro 5

L’epilatore a luce pulsata Silk-expert Pro 5 di Braun è un dispositivo che sfrutta un’innovativa tecnologia a luce pulsata per la riduzione dei peli superflui. Il sensore Skin Pro 2.0 (SensoAdapt) si adatta automaticamente alla tonalità della tua pelle, ottimizzando la potenza per un equilibrio ottimo tra risultati rapidi e delicatezza, mentre le 3 modalità di intensità assicurano il comfort assoluto sulla tua pelle.

Nella confezione sono compresi anche una testina standard, una testina di precisione, un rasoio Venus e una custodia elegante.

Scopri di più su Amazon.it

5. Epilatore a luce pulsata Philips Lumea

Philips Lumea Advanced è ideale per prevenire la ricrescita dei peli sul corpo assicurando più di 250.000 impulsi di luce. L'applicazione regolare consente di mantenere una pelle liscia come la seta tutti i giorni.

Dotato di 5 impostazioni di intensità della luce, regolabili in base al tipo di pelle, di un sensore di sicurezza che impedisce l’attivazione accidentale del flash e di un filtro che protegge la pelle dai raggi UV, questo epilatore a luce pulsata prevede l’utilizzo con cavo, e nella confezione sono compresi un accessorio per il trattamento del viso, un accessorio per il trattamento del corpo, un rifinitore a penna Satin Compact, un pettine per sopracciglia, un panno per la pulizia, un adattatore e una pratica custodia.

Scopri di più su Amazon.it

6. Epilatore a luce pulsata Beurer IPL 10000+ SalonPro

La nostra ultima scelta come epilatore da utilizzare in casa è una scelta dal costo leggermente elevato, ma si tratta di un prodotto professionale e davvero valido. Questo epilatore a luce pulsata infatti ben 250.000 flash, un numero e una potenza davvero elevati e che renderanno quindi più efficace e permanente l’epilazione.

Inoltre, l'epilatore a luce pulsata di Beurer è in offerta su Amazon solo per pochissimo tempo con il 43% di sconto: approfittane subito!

Scopri di più su Amazon.it

Vuoi ricevere i tuoi ordini nel minor tempo possibile? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!