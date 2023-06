Non solo sulle labbra: arriva il filler per i denti, per un sorriso perfetto

La bellezza di un viso passa anche per un sorriso bello e sano.

Infatti, l’igiene orale, passaggio fondamentale della routine quotidiana, è ormai diventata sempre più parte della beauty routine, al punto che l’interesse per l’oral beauty ha raggiunto quello per la skincare. I consumatori diventano sempre più informati e consapevoli e sanno che usare prodotti adatti alle proprie esigenze è fondamentale, dallo spazzolino da denti al dentifricio.

Per avere denti in salute, particolare attenzione va riposta senza dubbio nella protezione dello smalto dentale, caratteristica di un sorriso bello e sano che salta subito all’occhio. Chi desidera quindi proteggere lo smalto dei denti può indubbiamente beneficiare di questa linea pensata appositamente per donare anche al sorriso un effetto filler.



La linea Forhans Microfiller offre infatti un percorso di cura a 360 gradi che beneficia della presenza dell’Idrossiapatite, la naturale componente matrice dello smalto stesso. L’idrossiapatite agisce come filler e riempitivo, riparando le abrasioni sulla superficie dello smalto e le micro fratture visibili e invisibili, per restituire al sorriso un aspetto sano e senza difetti.

Fanno parte della linea Forhans Microfiller:

Il dentifricio Microfiller remineralizzante

Il dentifricio remineralizzante Forhans Microfiller protegge la dentina e rinforza lo smalto, aiutando a ricostruirlo. Lo smalto dentale è infatti costituito per il 96% da Idrossiapatite, componente importante di questo prodotto che aiuta a riparare naturalmente le micro fratture e le abrasioni sulla superficie dello smalto dentale.

L’ideale è usarlo insieme allo Spazzolino Forhans “Glossy Effect”, che con le sue 10.000 setole super morbide della testina pulisce, rende brillanti e lucidi i denti, garantisce una buona attività antibatterica e una delicata azione di massaggio sulle gengive.

Il collutorio Microfiller remineralizzante

Il collutorio Forhans Microfiller agisce in modo naturale come filler quotidiano per lo smalto dentale. Sistema attivo remineralizzante con effetto desensibilizzante grazie all’Idrossiapatite, la sostanza di cui è composto lo smalto dentale.

Il collutorio dona rapido sollievo in caso di sensibilità dentale. La sua particolare densità garantisce una migliore adesione del principio attivo sullo smalto e prolunga l’effetto del collutorio. La formula a base di Zinco garantisce un'azione antiplacca, lo Xilitolo naturale (dolcificante adatto ai diabetici) ha azione antibatterica e anti alitosi. Il collutorio è adatto ai vegani ed è privo di alcol, fluoro, parabeni, coloranti

