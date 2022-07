Gel di aloe vera biologico: idratante ed emolliente, perfetto anche come doposole

L'aloe vera è una pianta della famiglia delle Aloeacee, largamente usata per le sue proprietà antinfiammatorie, depuratici e nutrienti; dalle foglie della pianta si estrae con lavoro manuale un succo denso, concentrato, della consistenza di un gel, il cui fitocomplesso contiene numerosissimi principi attivi dalle proprietà immunostimolanti, antinfiammatorie, depurative, nutrienti e remineralizzanti.

Il gel di Aloe Vera è noto per le sue proprietà antinfiammatorie, lenitive, stimolanti per la rigenerazione cellulare, idratanti, rinfrescanti e cicatrizzanti. Il suo uso è ideale in caso di pelle secca e danneggiata, eritemi solari, irritazioni cutanee e ustioni, punture di insetti, prurito, abrasioni e dermatiti. Inoltre, la sua consistenza gelatinosa lo rende un ottimo veicolante di oli essenziali, come il tea tree oil.

Il gel di aloe vera marcato Naissance è realizzato con il succo gelatinoso estratto dalle foglie dell?aloe vera, coltivata usando metodi di agricoltura biologica, non è testato sugli animali ed è un prodotto vegano; può essere usato su corpo, viso e capelli, è inodore ed è adatto anche a soggetti sensibili e/o allergici. Contiene vitamina A (beta-carotene), C, E e acido folico, è perfetto come impacco idratante per i capelli, come gel pre e post rasatura e/o depilazione, rinfresca e idrata la pelle, si assorbe facilmente e non unge.

Per un effetto ancora più fresco ed intenso, prova a conservare questo gel in frigo!

Puoi trovare il gel di aloe vera marcato Naissance su Amazon.it ad un ottimo prezzo: la confezione da 200 ml, infatti, è in vendita a soli 17,99?!

