Intimo uomo: i migliori per ogni modello

Boxer o slip? Modello ampio o aderente? Qualunque siano i tuoi gusti in fatto di intimo, in questa guida troverai i modelli migliori, adatti ad ogni esigenza

Quando si tratta di dover scegliere l’intimo maschile, ci si trova spesso dinanzi all’eterno dilemma: boxer o slip? Ma, ovviamente, non finisce qui. Infatti, nello scegliere l’intimo giusto, oltre che le abitudini e i gusti personali, è importante tenere in considerazione il contesto in cui indossarli (ad esempio, nel caso in cui si debba svolgere un’attività sportiva, lo slip è indubbiamente più comodo e pratico), la qualità dei tessuti (stando per molte ore a contatto con la nostra pelle, l’intimo deve essere realizzato con tessuti delicati e traspiranti) e l’aspetto estetico, prediligendo quei modelli in grado di valorizzare il proprio aspetto fisico e, allo stesso tempo, occultarne i difetti.

Abbiamo quindi scelto 4 diversi modelli di intimo da uomo, adatti ad ogni occasione, gusto e fisico! Scoprili subito!

Boxer in cotone dal taglio ampio american style: 6 paia a 26,90€

Set da 6 paia di boxer da uomo in 100% cotone, dal taglio largo in stile americano marcato Lower East. Il tessuto è leggero e i boxer risultano comodi e traspiranti. La fascia in vita risulta confortevole e le cuciture doppie assicurano resistenza. Dalla fantasia a quadri in diversi colori, questi boxer sono comodissimi, ma con stile.

Box aderente da uomo di Emporio Armani Underwear: 3 paia a 33,52€

Confezione da 3 paia di boxer aderenti, in colori diversi (a tinta unita bianco, nero e grigio) e realizzati in cotone stretch (95% cotone, 5% elastan). L’elastico in vita è in contrasto con il colore del boxer e presenta il classico logo del brand. Dalla buona fattura e l’ottima vestibilità, questi boxer di Emporio Armani sono assolutamente originali (con certificato di autenticità incluso), sono di media lunghezza e risultano comodissimi quando indossati.

Slip classico in cotone Fruit of the Loom: 3 paia a 14,02€

Slip classico bianco in 100% cotone, ideale per chi cerca un intimo comodo e per chi ha la pelle sensibile e soffre di allergie. Vestono bene, hanno un taglio essenziale e un ottimo rapporto qualità prezzo. Inoltre sono traspiranti e vestono comodo.

Slip in cotone stretch di Calvin Klein Underwear: 3 paia a 33,99€

Confezione da 3 paia di slip neri in cotone elasticizzato (95% cotone, 5% elastan) marcati Calvin Klein. Il prodotto è originale, e sull’elastico in vita, in contrasto con il colore dello slip, c’è l’iconico logo del brand. Dalla vestibilità comoda e il design classico, questi slip sono realizzati in cotone morbido e resistente e sono di ottima fattura: belli da vedere e comodi da indossare!

