Guida all'acquisto: i migliori solventi e acetoni per rimuovere lo smalto da sole a casa

Una manicure perfetta richiede anche una perfetta rimozione dello smalto: infatti, per avere mani sempre curate, è assolutamente necessario evitare unghie con smalto sbeccato o rovinato, che donano un aspetto sciatto e disordinato alle nostre mani.

Ovviamente, il prodotto numero uno per la rimozione di qualunque tipo di smalto è l'acetone, che però, essendo un prodotto chimico piuttosto aggressivo che tende a rimuovere parzialmente sia gli oli che l'acqua presente sulla lamina, può danneggiare le unghie, rendendole disidratate e fragili; di conseguenza, negli ultimi anni hanno preso sempre più piede anche i solventi privi di acetone, realizzati con ingredienti naturali rispettosi delle unghie. Tuttavia, se utilizzato in modo appropriato e seguendo le poche e semplici regole presenti sulle confezioni, l'acetone rimane un prodotto sicuro da utilizzare.

Per aiutarti nella scelta del prodotto migliore, abbiamo quindi selezionato i solventi e gli acetoni per rimuovere lo smalto da sole a casa, senza l'aiuto dell'estetista: scoprili subito!

Acetone puro al 100% di Mylee

Mylee è un marchio professionale, utilizzato dai principali saloni di bellezza e tecnici delle unghie; questo acetone è molto potente, rimuove efficacemente e velocemente qualsiasi tipo di smalto (gel, semipermanente, colla, nail tip, acrilici e fibra di vetro) ed ha un ottimo rapporto qualità prezzo, grazie alla confezione super-conveniente da 300ml.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Set con solvente senza acetone, 1 rotolo con 500 tamponcini pre-tagliati e una bottiglietta dosatrice

Il set di Nailfun contiene tutto il necessario per rimuovere lo smalto a casa: al suo interno, infatti, troverai un solvente privo di acetone con fragranza alla fragola da 1lt, un rotolo con 500 tamponcini pre-tagliati, molto assorbenti e composti da 13 strati, e una bottiglietta ricaricabile dotata di un comodissimo dosatore. Il solvente è molto efficace, non ha un odore eccessivamente forte, anche grazie alla fragranza alle fragole, e, essendo privo di acetone, può essere utilizzato efficacemente anche per la modellazione artistica delle unghie; inoltre il set risulta particolarmente pratico e conveniente sia per la confezione di solvente da 1 litro sia per la presenza della bottiglietta dosatrice, che evita gli sprechi e ti permette di portare comodamente il solvente anche in viaggio o in borsa.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Bustine per la rimozione di smalto in gel e semipermanente (200 pezzi)

Togliere lo smalto in gel e il semipermanente da sole a casa non è semplice, ma grazie alle bustine di Ealicere diventerà un gioco da ragazze! Infatti, oltre a essere davvero efficaci e veloci da usare, non necessitano di altri prodotti come carta stagnola, dischetti, ecc... Per rimuovere lo smalto ti basterà aprire una bustina e applicare un po' di acetone sul pad in cotone, poi inserire le dita in modo che l'unghia da trattare sia a contatto con il tampone imbevuto e piegare velocemente i lati della striscia trasparente, così da assicurare che il prodotto non evapori e che il calore sia isolato all’interno della pellicola. Infine, attendi 10 minuti et voilà: lo smalto sarà ammorbidito dall'acetone e potrai rimuoverlo facilmente con lo spingi cuticole incluso. Nella confezione, inoltre, è inclusa anche una lima per unghie.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Solvente senza acetone all'Olio di Argan di Hasna Paris

Questo solvente si caratterizza per la sua formula all’Olio di Argan del Marocco, che rilascia una leggera pellicola grassa e favorisce l'idratazione dell'unghia, priva di acetone e arricchita con vitamina A ed E, dall'azione nutriente e protettiva per unghie e cuticole. Il solvente delicato di Hasna Paris è quindi un prodotto di qualità, efficace sin dalla prima passata, che può essere utilizzato sia sulle unghie naturali che su quelle finte e che lascia le unghie pulite e nutrite, offrendo una rimozione dello smalto rapida, delicata e ad azione nutriente.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Set con due prodotti professionali per la manicure: 1 Prep & Polish Wipe + 1 Gel Remover con acetone

Il set di Mylee è composto da 2 prodotti professionali per la cura delle unghie: una confezione di Prep & Polish Wipe da 250ml e una confezione di Gel Remover, solvente premium da 250 ml. Il Prep & Wipe è un detergente a doppia azione per tutti i trattamenti gel, che igienizza la lamina ungueale, preparandola per la manicure gel, e pulisce le unghie dopo l'applicazione del fissante alla fine della manicure; il Remover, invece, è un solvente professionale che rimuove tutti i tipi di smalto in modo sicuro e delicato (smalti gel, semipermanenti, acrilici, soak off, tips e colle). Entrambi i prodotti, inoltre possono essere utilizzati sia con dispositivi LED che UV.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Solvente per unghie senza acetone con vitamine E e A e proteine della seta

Il solvente marcato Timely è un prodotto efficace e privo di acetone che rimuove completamente lo smalto, proteggendo a nutrendo allo stesso tempo le unghie e la pelle circostante. Dalla profumazione fresca e piacevole, questo solvente è infatti arricchito con vitamine E e A, proteine della seta e olio di ricino per rinforzare le unghie e idratare le cuticole.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Solvente per smalto gel e acrilico Magic Gel Remover

Mygel di Mylee è un prodotto progettato per rimuovere lo smalto gel in soli sei minuti e farà risparmiare moltissimo tempo a chi è abituato a dedicare a questa mansion almeno quindici minuti. Basterà utilizzare un buffer per unghie per rimuovere lo strato lucido superiore, applicare il Magic Gel Remover sopra lo smalto gel e lasciarlo agire per sei minuti. Sul gel inizieranno a formarsi delle bolle e si sbuccerà rendendolo facile da raschiare. Facile da usare, Magic Gel Remover è l'ideale per rimuovere rapidamente anche a casa qualsiasi tipo di smalto per unghie: approvatissimo!

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Express Remover di Maybelline

Express Remover di Maybelline è un prodotto che ti permette di rimuovere velocemente qualunque tipo di smalto in 5 minuti, senza aver bisogno di acetone, dischetti, carta stagnola e via dicendo. Con questo Remover infatti potrai rimuovere rapidamente lo smalto con un solo gesto: basterà inserire il dito all'interno della spugna scura, imbevuta di solvente, lasciarla in posa per circa 5 minuti e il gioco è fatto! Comodissimo da usare, è rapido, efficiente e ha anche un odore gradevole.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Solvente per unghie delicato con acetone

Il solvente Good As Gone di Essie è un prodotto con acetone che rimuove velocemente qualunque tipo di smalto, arricchito da un agente schiarente che dona un risultato naturale. Efficace ed in grado di rimuovere delicatamente anche lo smalto dai colori più strong, questo solvente per unghie rimuove lo smalto in un solo gesto, non lascia alcuna sbavatura ed ha una profumazione gradevole e una consistenza liquida.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Dischetti rimuovi smalto senza acetone (100 pezzi)

I dischetti rimuovi smalto di Herome Caring ti permettono di rimuovere rapidamente lo smalto in modo delicato, prendendosi al contempo cura delle tue unghie. Privi di acetone, questi dischetti infatti riducono l'umidità presente sulle unghie, prevenendo secchezza e spaccature, e sono arricchiti con lanolina, che nutre, idrata e dona lucentezza alle unghie, migliorandone la condizione generale. Inoltre, hanno un odore gradevole, eliminando velocemente lo smalto e sono comodissime da portare anche in giro e in viaggio.

Scoprilo in vendita su Amazon.it



Come rimuovere lo smalto semipermanente e/o lo smalto gel a casa

Per eliminare lo smalto semipermanente e lo smalto gel a casa avrai bisogno di alcuni strumenti e di qualche piccolo trucco. Prima di tutto, ti serviranno:

Inizia passando il buffer delicatamente sulla superficie dell'unghia così da togliere lo strato "lucido" e permettere all'acetone di penetrare nello smalto; a questo punto, prendi un dischetto struccante, taglialo a metà e imbevilo nel solvente, poi appoggialo sull'unghia e fissalo alle dita utilizzando della carta stagnola.

Ripeti lo stesso procedimento per tutte le dita e lascia in posa l'impacco per almeno 20 minuti; per rendere più semplice questo passaggio, prova a partire dalla mano con cui sei meno pratica, così che sarà poi più facile lavorare sull'altra mano.

Passato il tempo di posa, rimuovi uno alla volta sia la carta stagnola che i dischetti: sulle unghie l'acetone avrà ammorbidito lo smalto, che potrai facilmente eliminare utilizzando la parte obliqua del bastoncino d'arancio (o dello spingi cuticole), partendo da un angolo dell'unghia per poi proseguire verso l'alto. Per concludere, ripassa il buffer sulla superficie dell'unghia, per levigarla e renderla completamente uniforme e lucida, e applica un olio rinforzante.

Trucchi e consigli per rimuovere lo smalto gel e il semipermanente senza rovinare le unghie

Ricorda che il buffer deve essere sempre passato delicatamente, evitando sfregamenti eccessivamente energici che possono rovinare la superficie dell'unghia, rendendola debole e incline allo sfaldamento.

Opta per una lima non troppo dura e procedi con movimenti delicati e dolci, per non limare eccessivamente la superficie dell'unghia. Questo, infatti, è un errore comune, dovuto anche dalla polvere in eccesso che si forma sull'unghia: per questo motivo ti consiglio di rimuovere l'eccesso di polvere con un pennello o una spazzolina, così da lavorare sempre sull'unghia pulita.

Inoltre, è fondamentale prendersi cura dell'unghia dopo la rimozione dello smalto: applica sempre uno smalto nutriente e/o indurente, che andrà a rinforzare la base dell'unghia prevenendone lo sfaldamento, poi utilizza una crema o un olio per cuticole tutto intorno all'unghia per nutrire e idratare a fondo.