Face mist mon amour: le acque spray per far splendere il viso

Le face mist sono acque idratanti in spray arricchite con ingredienti attivi che non solo idratano la pelle, aiutandola a trattenere l'acqua, ma hanno tantissime proprietà diverse; inoltre, agiscono in soli 30 secondi, si vaporizzano a circa 10cm dal viso e si lasciano assorbire completamente, senza risciacquare o tamponare.

Le acque spray per il viso sono perfette da utilizzare al mattino, per dare una sferzata di energia e per cancellare i segni della stanchezza, ma anche da portare in viaggio, per idratare la pelle nei periodi di forte caldo; inoltre, possono essere vaporizzate una volta terminato il makeup, per renderlo meno pesante e farlo durare di più, prima di applicare la protezione solare, per proteggere la pelle dai filtri solari, che possono occludere i pori, e al mare, perché non fotosensibilizzanti e per reintegrare l’idratazione persa durante l'esposizione al sole.

Per aiutarti a trovare l'acqua spray più adatta alla tua pelle e alle tue esigenze, abbiamo selezionato le face mist più apprezzate e acquistate su Amazon: scoprile subito!

Acqua spray antiossidante ai lumifenoli e fiori di ciliegio

Un'acqua spray idratante adatta a tutti i tipi di pelle, anche la più sensibile, con il 97% di ingredienti di origine naturale e dal profumo fresco e cristallino dalle note di acqua di bambù, gelsomino e di legno di cedro. Dalla texture leggera e non appiccicosa, questa face mist è 100% vegana e svolge un'azione idratante e rinfrescante, rivelando la luminosità dell'incarnato e aiutando la pelle a ricevere i trattamenti successivi.

Scoprila in vendita su Amazon.it

Spray viso illuminante con estratto di rosa The Body Shop

Lo spray viso illuminante all’ estratto di rosa di The Body Shop è adatto a tutti i tipi di pelle, donando un'immediata sensazione di freschezza, protezione e idratazione. Formulato con particelle riflettenti, che donano luminosità e freschezza alla tua pelle, e arricchita con essenza di lampone, aloe vera, acqua di ciliegie dalla Francia ed essenza di rosa britannica, questo spray viso lascia la pelle idratata e immediatamente rinfrescata, è ottimo da utilizzare anche con il makeup ed è ideale da portare sempre con sé.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Face mist naturale all'acqua di rosa

Lo spray viso di Alteya è un prodotto certificato organico realizzato esclusivamente con il 100 % di pura acqua di Rosa Damascena distillata al vapore. Adatta a tutti i tipi di pelle, questa face mist ringiovanisce la pelle e la energizza, combattendo irritazioni e arrossamenti e lasciandola morbida ed idratata; inoltre, è un prodotto delicatissimo e ha un profumo dolce e non invasivo.

Scoprila in vendita su Amazon.it

Acqua termale spray idratante e lenitiva

L'acqua termale spray di Uriage è un vero e proprio trattamento curativo per il viso a base di oligo-elementi e minerali da usare quotidianamente. Adatta a tutti i tipi di pelle, anche quella dei bambini dai sei mesi in poi, questa face mist è realizzata esclusivamente con il 100% di acqua termale Uriage, confezionata direttamente alla fonte e raccolta pura, al riparo da eventuali fonti d’inquinamento: inoltre, è ricca di proprietà idratanti, lenitive e protettive, grazie all'altissima concentrazione di minerali come calcio, magnesio e silicio, che rinforzano il film idrolipidico della cute e riparano la barriera cutanea.

Scoprila in vendita su Amazon.it

Spray al Tè e Kefir Elemis Superfood Mist

Questo trattamento spray altamente concentrato è un prodotto per il viso 4 in 1, che può essere utilizzato come tonico, primer, spray per il trucco e idratante “on-the-go”, per un delicato tocco di luminosità anche quando sei fuori casa.

Arricchito con superfoods carichi di antiossidanti, estratto di tè rooibos e fermento vegano di Kefir, derivato dalla soia, per lenire e illuminare la carnagione, l'acqua di cocco idrata e reintegra l’idratazione essenziale per un colorito fresco, mentre l’Aloe vera biologica e un prebiotico naturale riequilibrano la pelle, lasciandola idratata, dall'aspetto sano e luminoso. Questo trattamento multifunzione tonifica e stimola la pelle con benefici idratanti e lenitivi, fissa il make-up e rivitalizza la pelle in modo che il trucco resti fresco per tutto il giorno.

Scoprila in vendita su Amazon.it

Spray idratante Elizabeth Arden Eight Hour

Refresh, set, go! Eight Hour Miracle Hydrating Mist è uno spray viso ultra fine che rinfresca la pelle e la idrata, apportando allo stesso tempo una carica di antiossidanti. Ricco di antiossidanti e vitamine, questo prodotto ultra leggero lascia la pelle rinvigorita e dall'aspetto sano ed è l’ideale per idratare e rinfrescare la pelle del viso in ogni momento della giornata.

Inoltre, ha un profumo leggero ed energizzante, che rinvigorisce la pelle e i sensi, ed è arricchito con una miscela di superfrutti (Acai, Goji, Mangostano, Noni, Estratto di Frutto di Melograno e Semi di Caffè), che forniscono una protezione antiossidante, e l’estratto di foglie di mela, i cui minerali naturali forniscono un sollievo lenitivo alla pelle irritata.

Scoprila in vendita su Amazon.it

Spray viso antiage, idratante e illuminante Hollywood Gold Spray

Privo di parabeni, dermatologicamente testato e made in Italy, Hollywood Gold Spray è un cosmetico in spray che sfrutta le proprietà dell’oro colloidale 24 carati per ravvivare visibilmente il tuo viso e il dècolletè in ogni momento della giornata. Perfetto da tenere in borsetta, questo spray di bellezza è un prodotto multifunzione arricchito con acido ialuronico, estratto di orchidea, aloe vera e acqua di mare della Bretagna, che illumina e ravviva l'incarnato, attenua borse e segni di stanchezza e lascia la pelle morbida e vellutata.

Inoltre, ha un assorbimento ultrarapido, è efficace dalla prima applicazione ed è perfetto sia per fissare il makeup che per dare un tocco di profumo, grazie alla sua profumazione delicata e raffinata.

Scoprila in vendita su Amazon.it

Kit 3 Spray Viso di Mario Badescu

Super famose ed apprezzate, le Face Mist multifunzione di Mario Badescu si possono utilizzare sia sulla pelle che sui capelli in qualsiasi momento della giornata. Ispirate alla skincare coreana dal quale riprendono la formulazione ricca di nutrienti e una praticità senza eguali, sono perfette da usare per rivitalizzare, idratare, lenire e risvegliare la pelle, al posto del tonico, per fissare il make up e renderlo meno polveroso, da spruzzare sul cuscino prima di andare a dormire o sui capelli per dare luminosità.

Nel set troverai 3 diverse face mist:

Spray Viso con Aloe Vera, Piante Aromatiche e Acqua Di Rose – rinfresca, idrata, rivitalizza e allevia la pelle disidratata restituendole luminosità.

Spray Viso con Aloe Vera, Cetriolo e The Verde - Una nebulizzazione ritemprante agli estratti di piante, cetriolo e acqua alla menta piperita per la pelle opaca e stanca. Grazie alle proprietà anti-ossidanti del the verde, questo spray viso lenisce e rinfresca il viso all'istante, donandogli luminosità!

Spray Viso con Aloe Vera, Camomilla e Lavanda - Riequilibra e illumina la pelle con un’infusione di piante emollienti e di vitamina C.

Scoprila in vendita su Amazon.it

Vuoi ricevere i tuoi ordini nel minor tempo possibile? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!