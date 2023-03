Spugnette trucco: i migliori modelli e gli accessori per conservarle alla perfezione

Le spugnette per il trucco, ormai conosciute come beauty blender, sono un vero e proprio strumento professionale dalle molteplici funzioni: dal fondotinta all'illuminante, passando per correttore e prodotti per la skincare, in base alla forma, alla dimensione e ai materiale ogni spugnetta ha una funzione precisa e mirata. Inoltre, l'utilizzo della beauty blender è l'ideale sia per una base super naturale, stendendo il fondotinta effetto nude, sia per quanto riguarda le tecniche di contouring, strobing e baking.

Notoriamente la spugnetta per il trucco viene utilizzata per stendere e sfumare il fondotinta liquido, ma in realtà è perfetta anche con le polveri, il blush, il correttore, l'illuminante, creme e prodotti per la skincare e persino il rossetto. Inoltre, per un risultato ottimale, la beauty blender andrà sempre usata umida (più sarà bagnata, più il make up risulterà naturale), ed è bene sempre applicare prima il prodotto sulla mano o sul viso e poi lavorarlo con la beauty blender, picchiettando con un movimento leggermente rotatorio.

Vediamo quindi i migliori modelli di beauty blender per rapporto qualità prezzo e gli accessori per conservarle alla perfezione.

Spugnetta per il trucco di Real Techniques

Miracle Complexion è la beauty blender di Real Techniques, una delle migliori marche di accessori make up che si distingue per la qualità dei prodotti e l’ottimo prezzo.

La confezione contiene due spugnette Miracle Complexion Real Techniques, delle beauty blender realizzate con una rivoluzionaria tecnologia di schiuma priva di lattice, che rende la spugna resistente allo sviluppo di muffe e batteri. Questa spugna trucco, inoltre, è progettata per un utilizzo 3 in 1: i lati arrotondati, infatti, sono ideali per sfumare le aree più grandi del viso, la punta di precisione per coprire le imperfezioni e il bordo piatto per lavorare sui contorni di occhi e naso.

Scoprile in vendita su Amazon.it

Set con 5 spugnette trucco

Il set di Beakey si compone di 5 beauty blender realizzate in lattice e materiale anallergico e con la speciale forma a goccia, progettata per aiutarti a creare un trucco naturale a regola d'arte.

Dall'eccellente rapporto qualità prezzo, queste spugne sono morbidissime, super colorate e applicano la giusta quantità di prodotto, garantendo un effetto naturale e a lunga tenuta.

Scoprile in vendita su Amazon.it

Set con 24 spugnette trucco triangolari

Le spugnette triangolari sono quelle che permettono di coprire di make up anche gli angoli più difficili del viso, come quelli vicino al naso o dietro alle orecchie. Sono spugnette piccole e per questo particolarmente maneggevoli, consigliate a chi ha una certa manualità ed esperienza e ha voglia di dilettarsi in make up di un certo livello di difficoltà.

Scoprile in vendita su Amazon.it

Set con 3 spugne trucco con manico

A prima vista sembrano dei pennelli e invece no: sono delle spugnette per il trucco. Comode, un po' strane, ma perfette anche per chi è alle prima armi, si impugnano facilmente e permettono di distribuire in modo omogeneo fondotinta, bb cream o altri prodotti cremosi su viso e collo. Anche riporre queste spugnette sarà più semplice, basterà metterle nel porta pennelli insieme agli altri 'attrezzi del mestiere'.

Scoprile in vendita su Amazon.it

Kit di pulizia per beauty blender

Keep It Clean è il kit di pulizia marcato BeautyBlender, il marchio che ha inventato e prodotto la beauty blender originale. Questo kit è l'ideale per una facile pulizia delle spugnette da trucco: la spazzola rosa, che può essere comodamente fissata al palmo della mano, ti permette di pulire più blender contemporaneamente, mentre il mini detergente Blendercleanser Solid è stato sviluppato appositamente per la pulizia profonda delle beauty blender senza danneggiarle o seccarle.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Set con 2 porta spugnette trucco

Questo set è perfetto per far asciugare e per conservare correttamente la tua beauty blender senza il rischio che si rovini. Il set si compone di due porta spugne a forma di gattino, morbide e molto carine. Realizzati in silicone di alta qualità e dotati di un design cavo che permette una ventilazione ideale, così da proteggere le beauty blender da sporco e umidità, questi porta spugnette sono appositamente progettati per riporre e proteggere le beauty blender in totale sicurezza e comodità!

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Vuoi ricevere i tuoi ordini nel minor tempo possibile? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!