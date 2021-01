Le migliori creme corpo idratanti per una pelle morbida e vellutata

La crema per il corpo è un prodotto che non può assolutamente mancare nella nostra beauty routine quotidiana. Capace di idratare e nutrire la pelle, e di mantenerla liscia, sana e vellutata, la crema idratante aiuta a ridurre la perdita di acqua dall’epidermide, anche grazie alle sostanze emollienti spesso contenute al suo interno, che si uniscono al film idrolipidico presente sulla pelle mantenendola morbida e sana.

In commercio esistono talmente tante proposte che spesso si finisce per ritrovarsi confusi e scegliere un prodotto in base al profumo, al prezzo o alla fretta, ma è importantissimo riuscire ad individuare la crema per il corpo giusta per il nostro tipo di pelle e, soprattutto, che sia realizzata con ingredienti naturali. La presenza di sostanze siliconiche (sostanze sintetiche derivate dal silicio e non dermo-affini), infatti, anche se può dare un immediato effetto di morbidezza, a lungo andare danneggia la salute della pelle. Abbiamo quindi selezionato le migliori creme idratanti per il corpo che puoi trovare su Amazon.it, tutte con ingredienti naturali e rispettosi della pelle: scoprile subito!

Crema idratante rigenerante alla bava di lumaca - per pelle sensibile, normale o grassa

La crema alla bava di lumaca di Nuvò è un prodotto biologico certificato (certificato ecobiocosmesi di AIAB) che combina l'azione di 12 principi attivi naturali per un effetto nutriente, protettivo, elasticizzante, coadiuvante nei trattamenti contro le smagliature e contro i segni del tempo. Ricca di vitamine e antiossidanti, questa crema rende la pelle morbida e setosa, e contiene bava di lumaca pura e concentrata, che contiene naturalmente Allantoina, Collagene, Elastina, Acido Glicolico e Proteine naturali. Inoltre, la crema di Nuvò è un prodotto 100% made in Italy, ha una texture leggera che non unge e si assorbe velocemente, ha una delicata fragranza anallergica ed è nichel tested e dermatologicamente testata.

Scoprilala in vendita su Amazon.it

Burro di karité arricchito con olio di oliva, cera d’api e olio di Argan - per pelle secca o arida

Questa è una crema super idratante 100% naturale a base di burro di karité grezzo e non raffinato di prima qualità, arricchito da olio greco extra vergine di oliva, cera d'api organica, olio di Argan, olio di Jojoba e olio di Elicriso. Questo burro è l'ideale per idratare e nutrire la pelle secca ma anche i capelli e le labbra, oltre che gomiti, mani e piedi, ha proprietà lenitive ed anti-invecchiamento, riduce rughe, smagliature, cicatrici e cellulite e aiuta a prevenire acne ed eritemi. Inoltre, è senza profumo, ha una texture densa e compatta e deve essere utilizzata in minime quantità, in quanto particolarmente ricca e corposa.

Scoprila in vendita su Amazon.it

Balsamo idratante naturale con collagene e oli naturali - per pelle normale e sensibile

Il balsamo per il corpo di 5kind è una crema idratante e nutriente realizzata con estratti naturali di alta qualità, cruelty free (non testata sugli animali) e priva di parabeni, oli minerali, ftalati, glicole propilenico e coloranti sintetici. Ricco di oli naturali, olio di Cocco, olio di Germe di Grano, Cera di Palma e Vitamina E, questo balsamo naturale lascia la pelle morbida, elastica, sana ed idratata, oltre ad avere funzione antiossidante e anti-invecchiamento, proteggendola dai radicali liberi e stimolando la produzione di collagene. Inoltre, ha una consistenza leggera, si assorbe immediatamente e non lascia la pelle unta.

Scoprila in vendita su Amazon.it

Crema idratante organica alla menta - per tutti i tipi di pelle

La crema di B.O.T. cosmetics & wellness contiene il 98% di ingredienti naturali e l'80,87 % di ingredienti biologici, ed è priva di parabeni, colori sintetici, profumi, ftalati e solfati dannosi; dalla formula vegetariana e cruelty free, ha un alto contenuto di antiossidanti, che riducono la perdita d'acqua trans-epidermica e migliorano l'elasticità della pelle, e una funzione fortemente idratante e nutriente, che rende la pelle morbida e vellutata. Questa crema è a base di olio essenziale di Menta, che purifica e rinfresca la pelle, succo di aloe vera, olio di Camelina Sativa (100% naturale, pressato a freddo e filtrato) e burro di shea, che forniscono idratazione e nutrimento. Inoltre, ha un ottimo profumo, si assorbe velocemente e lascia una piacevolissima sensazione di freschezza.

Scoprila in vendita su Amazon.it

Crema neutra base universale per preparare creme personalizzate- per tutti i tipi di pelle

DIY Cream di La Saponaria è una crema neutra multiuso realizzata con Aloe, burro di Karitè e prezioso olio di Argan, ottima per tutti i tipi di pelle e per tutta la famiglia, e che, in quanto base universale, può essere usata pura oppure come base per creare trattamenti personalizzati. Può essere efficacemente utilizzata per la cura di viso, corpo e capelli, perché è studiata per poter incorporare facilmente al suo interno gli ingredienti attivi giusti per la tua pelle e i tuoi capelli in pochissimo tempo, per un’autoproduzione casalinga divertentissima e ad impatto zero! Inoltre, è una crema con un INCI eccellente, vegano e naturale, e anche la confezione è ecologica: le scatoline e le palline di imballaggio sono biodegradabili e possono essere gettate direttamente nell’umido.

Scoprila in vendita su Amazon.it

Crema corpo idratante a base di Aloe Vera e Calendula - per pelle sensibile ed irritata

Dalla texture delicata e gradevole al tatto, la crema corpo di Alkemilla svolge un'azione idratante, riepitelizzante, antinfiammatoria, emolliente, antiossidante e dermoprotettiva. Ideale per pelli intolleranti, irritate, screpolate e disidratate, è un prodotto realizzato e prodotto in Italia, biologico, vegano, non testato sugli animali e privo di PEG, EDTA, parabens, SLS, Propylen Glicole, BHT, BHA, silicones e petrolatum.

Scoprila in vendita su Amazon.it

Burro corpo extra nutriente - per pelle secca e arida

Il burro corpo di Weleda Italia è un prodotto ricco e super nutriente per un trattamento olistico e intensivo della pelle secca e ruvida di viso e corpo. Dalla texture fondente e di facile assorbimento, la sua formulazione ricca di ingredienti vegetali biologici (tra cui burro di karité, burro di cacao, olio di semi di girasole, viola tricolor, calendula biologica, camomilla biologica e rosmarino biologico) nutre ed idrata intensamente la pelle in profondità, lasciandola morbida e vellutata a lungo. Un trattamento altamente nutriente, per un'idratazione di lunga durata.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Balsamo corpo idratante all'olio di rosa - per pelle secca e sensibile

Oil Intense di Barnängen è una crema corpo idratante che costituisce la soluzione perfetta per il benessere della pelle, grazie alla sua formula vegana e al 95% di ingredienti di origine naturale. Impreziosito da Olio di Rosa Selvatica e dal 7% di Protecting Cold Cream, formula nordica anti-freddo che agisce come uno scudo protettivo ad azione riempitiva, questo balsamo nutre e ridona bellezza anche alle pelli molto secche, assorbendosi rapidamente e offrendo una fresca azione rigenerante. Inoltre, ha una formulazione vegana (senza ingredienti di origine animale) a base di olio di rosa selvatica, dal profumo delicato e fragrante e molto apprezzato per le sue proprietà emollienti, idratanti e rigeneranti, e il 95% di ingredienti di origine naturale (acqua inclusa).

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Lozione corpo idratante a base di olio biologico d’Argan - per pelle secca e ruvida

La lozione per il corpo Moroccan Argan Oil di Dr.Organic è un'ottima crema anti-età che idrata e nutre istantaneamente la superficie dell’epidermide, attivando una rigenerazione cellulare che lascia la pelle morbida, liscia e naturalmente rivitalizzata. Ricca di ingredienti bioattivi, naturali e biologici, questa crema sfrutta le proprietà dell'olio biologico di Argan, un incredibile risorsa di vitamine A ed E, antiossidanti, acidi grassi essenziali e fitosteroli, utili per un aspetto sano, e non contiene acqua, sostituita dall'Aloe, prezioso ingrediente da sempre noto per le sue proprietà idratanti e lenitive, benefiche per tutto il corpo. Inoltre, è formulata con ingredienti biologici provenienti da fonti naturali sostenibili ed è priva di OGM, oli minerali, coloranti artificiali ed elementi chimici aggressivi come Parabeni, SLS e Petrolati.

Scoprila in vendita su Amazon.it

Crema fruttata alla banana Milkshake - per la pelle normale

Il Body Dessert alla banana Milkshake di Organic Shop è una crema corpo soffice e leggera che rende la pelle incredibilmente setosa, idratata ed elastica. Dalla texture corposa che si spalma benissimo e si assorbe in fretta, senza lasciare residui e senza ungere, questa crema è realizzata con ingredienti biologici certificati, sfruttando le proprietà dell'estratto di banana biologico, che previene la pelle secca e squamosa, dell'olio di avocado biologico, che fornisce nutrimento intensivo, dell'olio di macadamia, che aiuta a stimolare i processi naturali di rinnovamento della pelle, e della vaniglia. Inoltre, ha un buonissimo profumo fruttato di frappè alla banana e fornisce alla pelle un'idratazione di lunga durata, prevenendone la secchezza e lasciandola morbida, nutrita e vellutata.

Scoprila in vendita su Amazon.it

Balsamo nutriente all'olio di Cocco biologico - per tutti i tipi di pelle

Il balsamo nutriente di CM La Vie è realizzato unicamente con noci di cocco biologico: quest'olio cosmetico, infatti, viene estratto con la spremitura a freddo (mantenuto sotto 46C), filtrato e conservato utilizzando solo polpa di cocco extra vergine. Si scioglie a temperature superiori a 23C, può essere consegnato in forma liquida o solida, a seconda della stagione, e può essere utilizzato in entrambe le forme. Inoltre, è privo di OGM, additivi e sostanze chimiche non raffinate, e può essere utilizzato come crema idratante per il corpo ma anche per i capelli, come make-up remover naturale, burrocacao, balsamo per la barba e in tantissimi altri modi diversi, compresa la cura di bambini e animali domestici.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Come riconoscere i cosmetici naturali e biologici

I cosmetici, che siano creme per il corpo, saponi, shampoo, prodotti per il viso e molto altro, sono i nostri migliori alleati di bellezza, che utilizziamo quotidianamente per prenderci cura della nostra pelle e dei nostri capelli.

Tuttavia, è importantissimo imparare a leggere le etichette dei prodotti che acquistiamo, spesso pieni di ingredienti pericolosi per la salute. Infatti, i più comuni cosmetici in commercio sono frequentemente ricchi di conservanti dannosi per la cute, tensioattivi aggressivi, siliconi e derivati del petrolio (parabeni e petrolati), sostanze filmanti che ricoprono completamente cute e capelli, facendoli apparire idratati, ma che in realtà gli impediscono di ricevere il nutrimento necessario, peggiorandone la condizione.

Vediamo quindi come imparare a leggere l'INCI dei prodotti cosmetici, così da riconoscere i prodotti con ingredienti naturali e biologici.

INCI: che cos’è e come si legge

INCI è l'acronimo di International Nomenclature Cosmetic Ingredients, e indica quindi la denominazione utilizzata in ambito internazionale, ovvero uguale in tutto il mondo, per indicare tutti i componenti e gli ingredienti dei vari prodotti cosmetici. Proprio per questo, l'INCI assicura la massima tutela del consumatore, permettendoci di riconoscere gli ingrediente dannosi o allergizzanti che si trovano nei cosmetici.

Per capire come leggere l'INCI è importante sapere che gli ingredienti al suo interno sono elencati in ordine decrescente, in base alla loro concentrazione: i primi della lista sono quelli presenti in quantità maggiore all’interno della formulazione, mentre gli ultimi ingredienti presenti in etichetta saranno contenuti solamente in tracce od in piccole percentuali. Questa regola vale per le sostanze che raggiungono concentrazioni superiori o uguali all’1%, mentre quelle presenti in percentuale inferiore all’1% possono essere indicate in ordine sparso.

Inoltre, per imparare a leggere l'etichetta dei prodotti cosmetici, è importante anche tenere in considerazione il linguaggio utilizzato per i singoli ingredienti: se le sostanze sono indicate con il loro nome in latino, infatti, vuol dire che sono state inserite nella formulazione del cosmetico in purezza, senza subire alcuna alterazione o modifica chimica. Se poi, accanto al nome in latino, è presente un asterisco, significa che quell’ingrediente proviene da agricoltura biologica.

Al contrario, i nomi in inglese indicano gli ingredienti di origine chimica, ovvero prodotti in laboratorio, oppure i coloranti, accompagnati dal numero presente nel color index.