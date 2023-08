Macchie solari dopo l’estate: le creme viso per eliminarle

Le macchie cutanee sono un problema estetico abbastanza comune che possono insorgere a causa di svariati fattori.

In generale si può dire che le macchie sono aree della pelle dal colore irregolare che si formano quando i melanociti - cellule che si trovano nello strato basale dell'epidermide e sono responsabili della sintesi della melanina - ricevono segnali esterni ai quali rispondono con una sovrapproduzione di melanina, che si concentra nelle cellule vicine, i cheratinociti. Quando accade in un'area specifica del viso, compare quella che chiamiamo comunemente macchia.

Tra le principali cause della comparsa delle macchie sul viso troviamo il fotoinvecchiamento, i cambiamenti ormonali e l’esposizione al sole.

Esposizione al sole e macchie cutanee

L'esposizione solare è uno dei fattori primari di iperpigmentazione e merita particolare attenzione. I raggi UVA infatti penetrano nell'epidermide, stimolando la produzione di melanina.

Come abbiamo visto, un eccesso di produzione di melanina può portare al suo accumulo in specifiche zone del viso, risultando in piccole macchie ovali e piatte che compaiono sulla pelle in seguito all'esposizione al sole senza un'adeguata protezione solare.

Queste macchie solari possono comparire a qualsiasi età, mentre quelle legate al fotoinvecchiamento iniziano generalmente dopo i 30 anni, intensificandosi sopra i 50. Solitamente, inoltre, le macchie solari sono localizzate su volto, schiena, petto, mani e piedi, ovvero le aree particolarmente esposte ai raggi UV.

Recentemente, molti studi dimostrano che anche la luce artificiale LED, o luce blu, emessa dai dispositivi elettronici può influenzare le funzioni cellulari. Questo tipo di luce, infatti, aumenta lo stress ossidativo e, di conseguenza, l'invecchiamento cutaneo, stimolando una possibile produzione di macchie solari.

I migliori prodotti viso per le macchie solari

Vediamo quindi insieme i migliori prodotti per il viso per contrastare la comparsa e ridurre le macchie solari.

Freshly Cosmetics - Trattamento viso anti-macchie

Questo trattamento viso contiene alga cistoseira e Smart Vitamin C Capsules che degradano la melanina, riducendo il numero e il colore delle macchie cutanee esistenti.

Inoltre, è arricchito con le Smart Azelaic Acid Capsules, che prevengono la comparsa di nuove macchie, migliorando il funzionamento dei melanociti e delle altre cellule coinvolte nella sintesi della melanina, e contiene acido lattico, Arnica Messicana e Rhodella Violacea, che esfoliano la pelle e donano luminosità, elasticità e compattezza, riducendo anche le infiammazioni e proteggendo la pelle dalle aggressioni esterne.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Freshly Cosmetics - Siero viso anti-macchie per la pelle grassa

Il siero viso Blue Radiance è la scelta giusta per chi ha bisogno di un prodotto antimacchia capace anche di trattare la pelle grassa.

Questo siero, infatti, contrasta e previne la formazione di macchie cutanne grazie alla presenza del probiotico Lactococcus e del caviale di lime australiano, che esfoliano la pelle in profondità, stimolando il rinnovamento cutaneo e uniformando il tono, e dell’Exfoliating Fruit Complex, che in sinergia con gli enzimi di melograno, papaia e mango aumentano la levigatezza e la luminosità della pelle.

Allo stesso tempo, si prende cura della pelle grassa regolando la secrezione sebacea e trattando acne, punti neri, pori dilatati e rossori grazie alle tecnologie naturali del Willow Bark Active e dei retinoidi vegetali.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Garnier - Siero in crema anti-macchie e illuminante

Il Siero in Crema Vitamina C di Garnier combina l’efficacia illuminante di un siero e il potere idratante di una crema giorno. Adatto a tutti i tipi di pelle, aiuta a contrastare e ridurre le macchie e segni di affaticamento, regalando una pelle luminosa in soli 3 giorni.

La formula con 20% Siero e Crema Giorno SPF20 nutre e contrasta la comparsa di macchie migliorando l'uniformità della pelle. Gli attivi di un siero in una avvolgente texture in crema!

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Rilastil D-Clar - Crema viso anti-macchie

Rilastil D-Clar è la nuova linea studiata come trattamento antimacchia intensivo e uniformante dell’incarnato grazie allo specifico pool di attivi che agisce sinergicamente a livello di tutte le tappe del ciclo della melanina. Macchie brune su viso, décolleté e dorso delle mani… sono segni dell’età che avanza, di un’eccessiva esposizione solare, di variazioni ormonali, la conseguenza di terapie farmacologiche fotosensibilizzanti o di infiammazioni cutanee. Come intervenire? Il trattamento delle iperpigmentazioni deve essere legato all’adozione di misure preventive per evitarne la comparsa o la loro accentuazione. È necessario l’utilizzo costante di uno schermo solare con protezione alta /molto alta. Con questa precauzione fondamentale si può poi passare al trattamento delle ipermelanosi.

Realizzato con Idrossiresveratrolo, Butilresorcinolo e Clari-tech complex, la crema depigmentante Rilastil D-Clar è un trattamento anti-macchie schiarente e uniformante, che contrasta ipercromie come macchie solari, melasma, iperpigmentazioni indotte da farmaci o post infiammatorie (acneiche) e il colorito spento ed irregolare.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Paula's Choice - Booster 10% Acido Azelaico

Il Booster Acido Azelaico è un vero e proprio multi-tasker che riduce le macchie scure, illumina e combatte le imperfezioni. La potente combinazione di acido azelaico, acido salicilico ed estratti vegetali ha molteplici benefici sulla pelle. Questo booster attenua visibilmente le macchie scure causate dall’esposizione ai raggi solari, riduce le imperfezioni e i segni rossi lasciati da precedenti inestetismi. Gli ingredienti illuminanti e lenitivi di origine vegetale consentono di ottenere un colorito più radioso e uniforme. Un'alternativa perfetta per chi è sensibile al perossido di benzoile.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Lierac Lumilogie - Trattamento viso anti-macchie 2 in 1

Ispirato alla combinazione di due tecniche estetiche Led e Peeling, questo trattamento offre una soluzione specifica contro 3 tipologie di macchie:

In via di formazione

Visibili

Diffuse

Un doppio concentrato composto da due formule inedite, una per il giorno e una per la notte. La formula giorno ha un’azione preventiva antiossidante e schiarente, mentre la formula notte ha un’azione specifica peeling dall’effetto levigante immediato. Textures piacevoli e sensoriali caratterizzate da una fragranza fresca e floreale. Istantaneamente il colorito è più luminoso e uniforme.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Vuoi ricevere i tuoi ordini nel minor tempo possibile? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!