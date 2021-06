Le migliori creme solari per viso e corpo

Ecco le migliori protezioni solari per il corpo e per il viso, per proteggere sempre la propria pelle dai raggi dannosi del sole

L'estate è sempre più vicina e proteggersi dal sole è essenziale per la nostra salute e per quella della nostra pelle. Non sempre però è facile trovare la crema protettiva solare giusta. Ci sono quelle che ungono troppo, quelle che non ci proteggono abbastanza, quelle di cui non ci piace la profumazione.

Oggi vi consigliamo le migliori protezioni solari per il corpo e per il viso disponibili su Amazon!

Protezioni solari per il corpo

Protezione Solare Spray Incrementale All in One

All in One di That'so è una protezione solare in spray che sfrutta la tecnologia "SPF incrementale" (brevetto italiano): grazie ai filtri chimici fotostabili ad assorbimento rapido che consentono un'applicazione spray multi-livello (filtri solari di ultima generazione ad ampio spettro) con una prima applicazione del prodotto si ottiene un SPF 20. Applicandolo una seconda volta, dopo 10 minuti sulla stessa area e nelle stesse condizioni, la protezione aumenta a SPF 30, e con la terza applicazione, dopo 10 minuti sulla stessa area e nelle stesse condizioni, garantisce un SPF 50+.

Resistente all'acqua, questo solare è privo di filtri fisici dannosi per la pelle, come il biossido di titanio e l'ossido di zinco, è nichel tested e dermatologicamente testato, ed è arricchito con vitamina E, che grazie alle sue proprietà antiossidanti aiuta a prevenire i danni dei radicali liberi, olio di avocado e olio di jojoba, dalle proprietà emollienti e idratanti ideali per pelli secche, disidratate o mature. Inoltre, grazie alla Tecnologia BOV (bag on Valve), questa protezione solare non necessita di essere spalmata ed è completamente eco-friendly.

Avene Solare Spray SPF 30: adatta alle pelli sensibili

Lo Spray SPF 30 di Avène è un prodotto dermatologicamente testato che nutre e idrata la pelle, proteggendola dai raggi solari. Grazie all'associazione esclusiva Sunsitive® protection, ottenuta dalla Ricerca Pierre Fabre, questo spray è dotato di un sistema filtrante brevettato contenente solo 4 filtri solari, per un'ampia protezione UVB-UVA stabile ed efficace nel tempo ed una tollerabilità cutanea ottimale, ha un forte potere antiossidante (Pre-tocoferil), per una protezione cellulare prolungata contro lo stress ossidativo, ed è arricchito con l'acqua termale Avène, dalle riconosciute proprietà lenitive e addolcenti.

Inoltre, lo spray solare di Avene è specificatamente studiato per proteggere la pelle sensibile e delicata, ed è l'ideale per soggetti con pelle intollerante al sole e anche per i bambini.

Protezione Solare Corpo SPF 30 con Bronzer

Lo spray solare SPF 30 di Australian Gold è un prodotto efficace, ricco di vitamine e resistente all'acqua; ideale anche per le prime esposizioni al sole, questo spray è arricchito con una piccola quantità di natural bronzer, un abbronzante istantaneo di origine vegetale che ti permette di ottenere subito un bel colorito, di nascondere antiestetici segni del costume o semplicemente di intensificare l'abbronzatura nelle parti del corpo più "difficili" come le gambe. Ricca di ingredienti botanici per la massima cura della pelle, la protezione solare di Australian Gold è profumatissima, non unge ed è priva di parabeni, oli minerali, paba, paraffina e alcol

Spray Solare Advanced Sensitive Kids IP50+ per Pelli Chiare e Sensibili

Lo spray Advanced Sensitive Kids IP50+ di Garnier offre protezione contro i raggi UVB, UVA e UVA lunghi, che penetrano la pelle in profondità ed è l'ideale per le pelli chiare e sensibili e per i bambini. Testato sotto controllo pediatrico e dermatologico, è un prodotto ipoallergenico che protegge la pelle sensibile dei bambini contro scottature e danni alla pelle a lungo termine e, grazie alla tecnologia RESISTO, sviluppata specificamente per proteggere la pelle dei bambini durante le loro attività estive, protegge efficacemente resistendo a sabbia e sudore ed aiuta a prevenire la secchezza dovuta a sale e cloro. Resistente all'acqua, è ultra leggera sulla pelle e si assorbe in pochi secondi, donando una piacevole ed immediata sensazione di pelle asciutta senza ungere o lasciare residui.

Crema Solare per la Montagna SPF 50+

Sia in inverno che in estate è fondamentale proteggere la propria pelle dai danni dei raggi solari anche in montagna. La crema solare Mountain Sun Cream di Piz Buin è un prodotto specificamente sviluppato per condizioni di alta quota; con SPF 50+, filtri solari UVA/UVB e un estratto di Stella Alpina, questa crema protegge la pelle dai danni di vento, freddo e sole, e grazie al Cold Shield Complex regala un'idratazione duratura e una protezione contro il freddo estremo e il vento. Inoltre, è resistente al sudore e all'acqua e il tubetto sottile ed ergonomico entra facilmente in tasca, permettendoti di muoverti al meglio senza intralcio.

Protezioni solari per il viso

Crema viso SPF 50 con acceleratore di abbronzatura

La crema viso abbronzante di Angstrom è un prodotto che protegge la pelle, grazie ai filtri fotostabili solari UVA/UVB avanzati e ad ampio spettro, e, allo stesso tempo, velocizza e intensifica il processo di abbronzatura grazie alla formula Total Tanning System, un complesso naturale che stimola la produzione di melanina ed aumenta le naturali difese della pelle dal sole. Molto resistente all'acqua, disponibile con diversi SPF (15, 30 e 50), indicata per pelli sensibili, lievemente profumata e dermatologicamente testata, questa crema è l'ideale anche per le prime esposizioni ed è arricchita con il Triple Moist Complex, che idrata intensamente la pelle, e speciali anti-ossidanti che contrastano la formazione di rughe. Inoltre, ha una consistenza leggera, si assorbe velocemente, non lascia macchie visibili sul vostro corpo ed è privo di Octinoxate e Oxybenzone.

Crema Vellutata Viso SPF 30 Lancaster Sun Beauty

La Crema Vellutata Viso SPF30 di Lancaster Sun Beauty offre una protezione solare ad ampio spettro aiutandoti ad ottenere un'abbronzatura luminosa e uniforme. La sua formula unica combina la brevettata Full Light Technology, che protegge la pelle dai raggi UVA, UVB e Infrarossi con una esclusiva tecnologia a doppia azione, con il Tan Activator Complex, che velocizza il processo di abbronzatura. Ideale per viso, collo e décolleté questa crema inoltre protegge la pelle dai radicali giberi, grazie all'esclusivo complesso antiossidante, è resistente all'acqua, dermatologicamente testata e dona un'abbronzatura intensa e duratura preservando la tonicità e l'elasticità della pelle.

Protezione Solare Viso Silk Hydration SPF 30

Silk Hydration Sun Protection Air Soft Face di Hawaiian Tropic è una crema solare con SPF 30 che fornisce una protezione UVA e UVB ad ampio spettro. Dermatologicamente testata, grazie alle proteine naturali della seta idrata la pelle fino a 12 ore, con una sensazione di leggerezza e morbidezza e senza ostruire i pori, ed ha una texture leggerissima, tanto da poter essere efficacemente usata come base per il trucco. Dalla formula molto resistente all'acqua, che ti protegge sia che tu stia nuotando in spiaggia o che stia rilassandoti in piscina, questa crema ha una profumazione ottima e si assorbe velocemente.

Crema solare naturale con ossido di zinco non-nano

La crema solare di Fuka Eri è un prodotto con minerali e ingredienti naturali a base di ossido di zinco (non-nano), l'unico filtro fisico naturale che riflette le radiazioni solari (UVA e UVB). Ideale per il viso e per le zone sensibili, questa crema è una protezione solare fisica priva di sostanze chimiche, in cui gli ingredienti non penetrano nella pelle, ma rimangono sulla superficie fungendo da barriera contro i raggi del sole. Dalla consistenza compatta e spessa, da ammorbidire con le dita o da applicare con una spugnetta, è resistente all'acqua (più di 80 minuti) e al sudore ed è ideale per tutti gli sport e le attività all'aperto (surf, ciclismo, running).

Dal colore simile a un tono della pelle medio, assicura una morbida copertura uniforme a lungo ed è ideale per coprire imperfezioni come arrossamenti o acne e per proteggere cicatrici, macchie, tatuaggi dall'effetto del sole. Inoltre, ha una formulazione vegana, non testata su animali e biodegradabile.

Proteggere la pelle: i filtri solari

I filtri solari sono prodotti cosmetici capaci di proteggere la pelle dai raggi solari: devono quindi avere requisiti particolari che li rendano stabili alle alte temperature e alle radiazioni UV, rimanendo comunque rispettosi della pelle e non dannosi per la salute.

Tale caratteristica però si scontra spesso con uno dei requisiti peculiari di una crema solare: la persistenza sulla pelle. I filtri solari, infatti, comprendono comunemente degli ingredienti che agiscono come "promotori della penetrazione", aiutando quindi il prodotto ad aderire alla pelle. Di conseguenza, molti prodotti chimici per la protezione solare vengono assorbiti nel corpo e possono essere rilevati in campioni di sangue, latte materno e urine, con conseguenze non ancora ben chiare.

Una caratteristica molto importante da tenere in considerazione nella scelta della crema solare ideale è il suo fattore di protezione solare (SPF), un sistema usato in tutto il mondo per determinare quanta protezione fornisce una crema solare quando applicata sulla pelle ad una dose di 2mg/cm2. Questo sistema calcola la quantità di radiazioni (in particolare le UVB) necessarie per causare visibilmente un eritema in una persona con e senza l'applicazione della crema protettiva. Per esempio, se l'eritema appare dopo 10 minuti senza protezione e dopo 100 minuti con la crema protettiva, allora l'SPF di quella crema è 10 (100/10).

Come scegliere la protezione solare

Il prodotto solare più adeguato alle proprie esigenze deve soddisfare diversi criteri oggettivi e soggettivi. Dal punto di vista cosmetico, dev'essere:

- in grado di proteggere da tutte le radiazioni ultraviolette (UVB, UVA corti e UVA lunghi);

- fotostabile (cioè non modificarsi con la luce);

- sicuro, non tossico e non irritante;

- resistente all'acqua e al sudore;

- di facile applicazione e gradevole sulla pelle.

Un altro fattore che può influenzare l'efficacia della protezione solare è il fototipo. I soggetti con pelle chiara caucasica (soprattutto le persone con lentiggini e capelli biondi o rossi) dovranno essere particolarmente attenti nell'applicazione della protezione solare (o schermare la loro pelle con abiti e cappelli). In caso di preoccupazioni specifiche circa il proprio particolare tipo di pelle, il consiglio di un dermatologo può aiutare a identificare il fattore di protezione più adeguato.

5 facili consigli per proteggersi dal sole

Non stare all'aperto o ripararsi all'ombra nelle ore di punta del giorno, quando le radiazioni UV sono più intense, di solito tra le 11 e le 16. Cerca di pianificare le attività da svolgere all'aperto, o al mattino presto o nel tardo pomeriggio.

Assicurati di usare uno schermo solare ad ampio spettro su tutte le parti esposte. Nello scegliere uno schermo solare prediligi quelli ad ampio spettro, che proteggono sia dai raggi UVA che UVB, ma fai attenzione a quegli schermi che contengono zinco ossido, titanio diossido e parabeni.

ad ampio spettro su tutte le parti esposte. Nello scegliere uno schermo prediligi quelli ad ampio spettro, che proteggono sia dai raggi UVA che UVB, ma fai attenzione a quegli schermi che contengono zinco ossido, titanio diossido e parabeni. Applica un fattore di protezione solare (SPF) di almeno 50 soprattutto per le prime esposizioni, meglio se resistente all'acqua. Ricorda che i solari con fattore di protezione alta/molto alta consentono comunque di abbronzarsi, anche se in modo più graduale.

(SPF) di almeno 50 soprattutto per le prime esposizioni, meglio se resistente all'acqua. Ricorda che i solari con fattore di alta/molto alta consentono comunque di abbronzarsi, anche se in modo più graduale. Assicurati di applicare una quantità sufficiente di crema solare , di riapplicarla ogni 2 3 ore e dopo ogni bagno.

, di riapplicarla ogni 2 3 ore e dopo ogni bagno. Fai attenzione alla scadenza! Le creme solari senza data di scadenza hanno solitamente un'efficacia di tre anni: alcuni ingredienti possono degradarsi o perdere la loro efficacia nel tempo, specialmente se esposti ad alte temperature.

