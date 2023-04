Detergente viso per acne, di quali prodotti ci si può fidare?

L'acne è un'acerrima nemica di numerose ragazze e ragazzi. C'è chi ne soffre per un periodo limitato e chi, ahinoi, ci deve fare i conti tutti i giorni. Per questi ultimi, in particolar modo, la cosmetica ha creato delle linee di prodotti ad hoc, per prevenire e curare l'acne. Oggi parliamo, nello specifico, di detergente viso per acne, proponendovi 5 prodotti da acquistare (anche online!).

1. Effaclar di La Roche Posay

Iniziamo con Effaclar di Roche Posay, un gel rinfrescante, pensato appositamente per pelle grassa, acneica, soggetta a brufoli e punti neri. Si tratta di un prodotto dermatologicamente testato, garantito, con cui purificare quotidianamente viso e collo, sentendo immediatamente una piacevole sensazione di freschezza. Il gel detergente di Roche Posay è abbinabile a a crema e lozione astringente.

2. Detergente viso per la pelle con acne e imperfezioni Clear di Paula's Choice

Un detergente normalizzante in gel, molto leggero e rinfrescante, che rimuove delicatamente trucco, sebo in eccesso, residui e impurità.

Delicato e privo di profumo, questo detergente è arricchito con Acido Salicilico, Vitamina B5 e Pantenolo, un umettante in grado di attrarre e trattenere l’idratazione: dopo la detersione la pelle è pulita, fresca e dall’aspetto sano e luminoso!

3. Gel detergente purificante Garnier Pure Active

Un gel per pelli miste, con imperfezioni, fresco, purificante e pensato per un uso quotidiano: è il Garnier Pure Active, uno dei prodotti più scelti dalle giovanissime, per il buon rapporto qualità-prezzo. Purifica i pori in profondità, è un anti-sebo e anti-imperfezioni, contiene Acido Salicilico, noto per la sua azione anti-batterica ed esfoliante, e HerbaRepair, un attivo di origine naturale estratto dal Vaccinium myrtillus con eccezionali proprietà rigeneranti e riparatrici sulla pelle.

4. Detergente viso in gel Avène Cleanance

Il detergente viso Avène Cleanance è un ottimo alleato per la detersione quotidiana della pelle sensibile grassa, impura, con imperfezioni o a tendenza acneica. Questo gel detergente purifica delicatamente la pelle, riduce l'eccesso di sebo e diminuisce a lungo l'effetto "pelle lucida" e le impurità della pelle.

La sua formula, rispettosa della pelle sensibile, offre un'associazione unica di principi attivi, detergergendo delicatamente la pelle grazie alla sua base lavante delicata, opacizzando la pelle e rimuovendo l'eccesso di sebo grazie alla Comedoclastin, un principio attivo di origine vegetale ottenuto dai semi di cardo mariano dalle proprietà brevettate. Inoltre, la sua formula è arricchita con l'Acqua termale Avène, che apporta tutte le sue proprietà lenitive e addolcenti.

5. Detergente purificante e riequilibrante anti acne Rilastil Acnestil Gel

Formulato per il trattamento dell’acne lieve e moderata e ideale per le pelli grasse, miste e con tendenza acneica, Acnestil è un trattamento combinato che agisce sulle cause biologiche responsabili dell’acne, tra cui iperattività della ghiandola sebacea e ipercheratosi del dotto.

Arricchito con attivi specifici e con Oligopeptide-10, una molecola dalle proprietà antimicrobiche in grado di penetrare la parete batterica inibendo il rilascio di tossine pro infiammatorie, questo gel detergente purificante e riequilibrante purifica la pelle senza impoverire il mantello idrolipidico cutaneo anche delle pelli più sensibili e delicate.

