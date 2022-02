È arrivato il nuovo detergente viso per la pelle delicata che rispetta l'epidermide e aiuta l'ambiente

Marine Elements, la nuova linea skincare risultato di anni di ricerca sui più efficaci ingredienti marini per la pelle secca e sensibile, amplia la gamma con il Detergente Viso Delicato che completa la routine di bellezza partendo dalla corretta pulizia del viso per preparare anche la pelle più delicata a trarre il massimo beneficio dalle creme e maschere della linea applicate successivamente.

Il cuore della sua formula, come tutti gli altri prodotti della linea, nasce proprio da preziosi ingredienti marini, estratti in maniera sostenibile da speciali organismi che vivono nell? Arcipelago di Bréhat, uno degli ecosistemi sommersi più popolati al mondo, situato al Nord della Bretagna in Francia. Sono sostanze estremamente ricche di principi attivi, minerali e nutrienti, e alcune di esse, come le alghe rosse, sono fino a 100 volte più potenti rispetto a quelle estratte dalle piante di terra.

L?efficacia di Marine Elements scaturisce proprio dalla perfetta alchimia di queste sostanze dette ?estremofile? e selezionati ingredienti naturali di superfice, un binomio di straordinaria potenza contro la secchezza e la sensibilità cutanea.

Alghe Rosse, Camomilla di Mare e Alghe Verdi arricchite con Fiori di Calendula e enzimi delicati di Papaya: questi i preziosi elementi che costituiscono il nuovo Detergente Viso Delicato di Marine Elements, dalla piacevole texture ricca e vellutata.

?Marine Elements è una nuova generazione di cosmeceutici, che si avvale di formule efficaci e ipoallergeniche nel rispetto della biodiversità degli ingredienti marini, senza alcool e coloranti?, afferma Lisa Franchi Ph.D Ricercatrice scientifica che ha lavorato presso la New York University e La Sapienza a Roma e ha studiato la nuova formula di Marine Elements.

Inoltre, ogni prodotto venduto di Marine Elements sostiene Plastic Bank (https://plasticbank.com/), progetto internazionale che trasforma in risorse i rifiuti di plastica dispersi nel mare, mentre combatte la povertà

La linea completa comprende anche la crema viso ultra intensiva, la maschera viso ultra lenitiva, il balsamo corpo ultra intensivo e la crema mani nutriente. Un trattamento completo, efficace e specifico che dona comfort immediato alla pelle più delicata e attenua e previene la secchezza e la sensibilità cutanea, migliorando visibilmente l'aspetto della pelle.

