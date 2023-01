6 fondotinta per una pelle perfetta

Il fondotinta è uno di quei trucchi che non può assolutamente mancare in una trousse, e senza ombra di dubbio rappresenta uno dei capisaldi del make up.

Perché? Perché copre biancore, stanchezza, imperfezioni del viso, ci regala un aspetto luminoso e curato e, particolare da non sottovalutare, crea anche uno schermo protettivo contro il freddo e gli agenti atmosferici. Se, anche voi, siete tra coloro che devono rinnovare il beauty case ricomprando un nuovo fondotinta, ecco 6 fondotinta che Amazon propone, delle migliori marche e a prezzi più che competitivi. Considerando che possiamo fare il nostro acquisto comodamente da dietro il pc, il piano sembra perfetto. Non vi pare?

Ecco quindi 6 fondotinta da acquistare sul noto sito di e-commerce:

Max Factor Pan Stik - Fondotinta in stick 3in1

Pan Stik di Max Factor è il prodotto ideale per chi cerca una buona coprenza con il minimo sforzo. La texture ricca e cremosa è facile da stendere grazie al pratico formato in stick, che rende questo fondotinta ideale per i ritocchi veloci, per coprire le macchie e per nascondere imperfezioni, cicatrici e piccole rughe.

Inoltre, Pan Stik offre 3 utilizzi in 1: può essere usato come fondotinta, per il contouring e o come correttore. La formula è particolarmente indicata per le pelli da secche a normali; ha un finish satinato, per un incarnato uniforme e senza occhiaie o imperfezioni, e una coprenza da media ad alta.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Rimmel London Match Perfection Foundation - Fondotinta Liquido con SPF 20

Adesso puoi dire addio per sempre all'effetto maschera! Con il fondotinta Match Perfection di Rimmel London sarai l'unica a sapere di essere truccata. La texture fondente e ultra leggera si adatta perfettamente all’incarnato, per un effetto pelle nuda. Inoltre le polveri Soft Focus aiutano a minimizzare i pori dilatati e le imperfezioni della pelle, che appare ancora più uniforme e levigata.

Dalla coprenza media, che si adatta ottimamente all'incarnato e idrata la pelle a lungo per un effetto assolutamente naturale, questo fondotinta fluido lascia la pelle morbida e levigata, mentre la protezione SPF 20 ti protegge tutto l’anno dai dannosi raggi UV.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Maybelline New York Fit Me - Fondotinta Liquido Opacizzante

Fit Me di Maybelline New York è un fondotinta liquido tono su tono effetto seconda pelle, per un incarnato luminoso e omogeneo. La sua formula leggera e non comedogenica arricchita con argilla opacizzante e micropolveri velanti regala un controllo ottimale della pelle lucida che dura tutto il giorno, opacizzando la pelle, minimizzando i pori, affinando la grana della pelle e controllando la lucentezza per un colorito matte ultra naturale.

Inoltre, si adatta ad ogni tipo e colore di pelle e la sua texture liquida e leggera si adatta a ogni rilievo della pelle per una coprenza naturale senza eccessi su pelli da miste a grasse, uniformando l'incarnato senza appesantire per un trucco in perfetto match con la tua pelle.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

L'Oréal Paris Accord Parfait - Fondotinta Liquido Modulabile

L’Oréal Paris presenta la nuova formula del fondotinta Accord Parfait adatto a tutti i tipi di pelle, anche quella sensibile. Tramite la skin-matching technology, infatti, il fondotinta Accord Parfait viene realizzato per la prima volta con una formula fino a 6 pigmenti, per trovare una nuance ancora più vicina al proprio incarnato.

Dalla coprenza modulabile e uniforme, ideale per nascondere le imperfezioni, questo fondotinta liquido fluido si accorda in modo perfetto e naturale ad ogni tono di pelle, ha una formula arricchita con acido ialuronico e una texture non grassa e non comedogenica: il risultato è una pelle sublimata, setosa e idratata per 24H, con un colorito uniforme e naturale senza effetto maschera.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Bourjois Paris Healthy Mix - Fondotinta Liquido per Pelle Secca

Stanca di apparire stanca? Il fondotinta liquido a media coprenza Healthy Mix di Bourjois dona un aspetto sano, riposato e naturale alla pelle. Infatti, grazie alla sua miscela con effetto antiage, con pigmenti rivestiti di acido ialuronico e vitamine C, E e B5, Healthy Mix cancella istantaneamente le imperfezioni e i segni di stanchezza dal viso, donano al viso un aspetto naturale, andando ad aumentare la luminosità dell'incarnato e lasciandola idratato fino a 24 ore. Inoltre, grazie alla formula non comedogenica, la pelle sarà libera di respirare.

Adatto a tutti i tipi di pelle, in particolare alla pelle secca, il fondotinta Healthy Mix svolge un’azione anti-età e dona un incarnato sano, luminoso, idratato e senza imperfezioni dalla mattina alla sera: la tua nuova arma segreta per apparire sempre fresca e luminosa!

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Vichy Dermablend - Fondotinta ad Alta Coprenza

Vichy Dermablend è un fondotinta correttivo con copertura elevata, senza effetto maschera. Indicato per macchie scure, tatuaggi e vitiligine e dotato di protezione solare SPF 35, i pigmenti presenti nella fomrula sono in affinità ideale, come fusi, con la pelle e permettono al fondotinta correttore Dermablend di offrire una tenuta ottimale, fino a 16 ore.

I punti forti di questo fondotinta sono quindi l’alta coprenza senza effetto maschera, grazie alla texture che riesce comunque a risultare leggera, la lunga durata e la capacità di donare alla pelle levigatezza e luminosità.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Vuoi ricevere i tuoi ordini nel minor tempo possibile? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!