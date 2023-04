Con il caldo e la bella stagione, far durare il makeup diventa una impresa davvero difficile. Giriamo armate di specchietto, pennello e cipria per controllare e ritoccare il nostro trucco… ma non sempre basta. Può essere infatti utile scegliere bene i prodotti con i quali andiamo a realizzare il nostro look. Il prodotto sicuramente più importante per un makeup che duri tutta la giornata è il fondotinta!

Ecco quindi 5 fondotinta resistenti all’acqua e al caldo!

Fondotinta waterproof L’Oréal Paris Infaillible 32HMatte

Il fondotinta resistente al caldo e all’acqua scelto da noi come il migliore è sicuramente l’Infaillible 32H Matte Cover di L’Oréal Paris. Ideale per la pelle grassa e mista, oltre ad avere un ottimo rapporto qualità prezzo vi offrirà un finish matte che dura tutto il giorno, e ha una formula arricchita con il 4% di niacinamide, che migliora i vari tipi di imperfezione cutanea. Altro pro di questo fondotinta è la coprenza, che è davvero ottima. Potrebbe non essere indicato per voi se amate il look glowy o se avete la pelle particolarmente secca.

Fondotinta Rimmel Lasting Finish

Il Rimmel Lasting finish è un fondotinta dalla tenuta estrema, assicura infatti fino a 25 ore di applicazione! È il fondotinta che fa per voi se volete realizzare una base viso leggera, che uniformi l’incarnato senza coprire perfettamente tutte le discromie. Infatti questo fondotinta, oltre a resistere al caldo e all’acqua, assicura anche un look fresco, luminoso e naturale.

Fondotinta waterproof Mac Pro Longwear Nourishing

La linea di prodotti Pro Longwear di Mac è famosa per essere waterproof ed a lunghissima durata. In particolare il Pro Longwear foundation assicura una resa impeccabile per tutto il giorno. È il prodotto giusto per voi se cercate un fondotinta professionale, ad un prezzo medio e affidabile.

Fondotinta liquido waterproof HD Liquid Coverage di Catrice

Il fondotinta HD Liquid Coverage è un prodotto che diventa come una seconda pelle e dona una carnagione perfetta. Dall’elevato e, allo stesso tempo, naturale potere coprente, ha una texture ultra leggera e fluida con elevata copertura dall'aspetto naturale, che copre le impurità e opacizza la pelle. Inoltre, la formula waterproof resiste perfettamente a caldo e sudore ed è un fondotinta vegano privo di alcol, olio e grassi.

Wunder2 Last & Foundation

Cerchi un prodotto di fascia più alta e che si adatti al tuo tipo di pelle? Il Last & Foundation di Wunder2 potrebbe essere il prodotto giusto per te. La consistenza di questo fondotinta è liquida e leggera così da mantenere la pelle idratata e fresca per tutto il giorno. Nonostante ciò assicura una tenuta di oltre 24h.

