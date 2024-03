Institut Esthederm i nuovi prodotti liftanti per viso, collo e décolleté

La pelle è un ecosistema in evoluzione che, interagendo con l’ambiente circostante, può modificarsi. Per questo, i suoi meccanismi e le sue risorse naturali devono essere preservati grazie alla sinergia di prodotti che coniughino piacevolezza e risultato.

Per intervenire sui meccanismi biologici di invecchiamento della pelle, Institut Esthederm – che pone l’ecobiologia al servizio dell’estetica per accompagnare la pelle nel tempo – ha studiato la linea Intensive che, grazie a una selezione di attivi puri e perfettamente dosati, agisce con massima e rapida efficacia su ogni bisogno estetico. Con Pro-Collagen+, questa rivoluzionaria linea si arricchisce di una nuova routine formata da un siero e una crema a base di peptidi biomimetici, per restituire tonicità e volume a viso, collo e décolleté.

Intensive Pro-Collagen+ Sérum e Crème associano 3 peptidi biomimetici insieme ad uno zucchero vegetale per stimolare i meccanismi biologici cutanei e riattivare la naturale produzione di 5 tipi di collagene a più livelli della pelle. Grazie all’utilizzo sinergico di questi attivi, la pelle risulta rassodata, le rughe riempite, il viso tonico e compatto, e il contorno del viso definito, con un risultato che dura nel tempo.



Il siero, dalla texture in gel fluida e confortevole, e la crema, avvolgente e ricca, stimolano la sintesi di collagene a lungo termine donando un’azione ridensificante intensa, combattono i segni di svuotamento e ridefiniscono i tratti del viso regalando un effetto tensore, e limitano la degradazione del collagene cutaneo dando un boost alla matrice extra cellulare.

L’approccio unico di Institut Esthederm all’age management si sviluppa in due fasi, con la messa a punto di due tipologie di trattamento complementari. Una intensiva, che agisce efficacemente su ogni bisogno estetico grazie a una selezione di attivi puri, e una rieducativa di mantenimento, che sfrutta brevetti e tecnologie per mantenere il capitale giovinezza della pelle. Nello specifico, la linea Intensive Pro-Collagen+ è studiata per agire in sinergia con la linea rieducativa Lift & Repair: se la prima – dopo un ciclo intensivo di due mesi – agisce sui segni del tempo in modo rapido e mirato, la seconda ne garantisce un controllo biologico fin dalla loro origine e consente un mantenimento quotidiano.