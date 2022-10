Acniben Isdin: i prodotti per la beauty routine specifica per la pelle grassa e acneica

L?80% degli adolescenti e dei giovani tra gli 11 e i 30 anni si trova a dover combattere il fastidio di pelle acneica e imperfezioni.

L?alta incidenza negli adolescenti è dovuta all?incremento ormonale che favorisce la produzione di sebo dai pori (follicoli pilari), che a sua volta porta alla formazione di punti neri. Niente di grave, ma si tratta di imperfezioni che, soprattutto in adolescenza, possono incidere negativamente sull?autostima e sulla vita sociale.

Per questo ISDIN ha creato Acniben, un?innovativa linea di prodotti specifici per la pelle grassa a tendenza acneica.

Con Acniben, puoi dire stop ai brufoli in 3,2,1!

Basta seguire una routine quotidiana nei 3 step fondamentali: detersione, idratazione e correzione.

1. Detersione

Come per tutte le beauty routine, anche il primo step di Acniben inizia con la detersione: il gel detergente Acniben Repair, facilita una detersione profonda e aiuta a eliminare l?effetto lucido e le prime imperfezioni.

Acniben Repair si applica due volte al giorno sulla pelle umida con massaggi circolari, insistendo sulla zona T (fronte, mento e naso).

2. Idratazione

Il secondo step è dedicato all?idratazione: Acniben Gel Cream è un gel crema per il viso da applicare mattina e sera che, grazie alla formula oil free, con Zinco PCA, niancinamide e attivi specifici, opacizza e purifica, apportando l?idratazione e l?equilibrio di cui la pelle a tendenza acneica necessita.

La formula, ricca di acido ialuronico, inoltre, lascia la pelle fresca e setosa.

3. Correzione

Il terzo step della routine è studiato per la correzione delle imperfezioni localizzate: Acniben On The Spot è un gel crema, con una formula a rapido assorbimento che corregge i brufoli sul viso, riducendone il rossore e il volume grazie all?azione combinata di Niacinamide e acido salicilico.

Completamente trasparente, è perfetto per essere utilizzato anche sotto il make up e si può applicare una o più volte al giorno fino alla sparizione completa del brufolo.

Lo spray corpo per la pelle grassa

Ai tre step essenziali per lo skincare antiacne, ISDIN aggiunge, inoltre, un?igiene extra per ridurre i brufoli anche su spalle, petto e schiena: Acniben Body Spray. Grazie all?erogatore a 360 gradi, Acniben Body Spray è facile da applicare anche nelle zone difficili da raggiungere. La sua formula innovativa a rapido assorbimento con acido salicilico e acido glicolico riduce i brufoli e aiuta a prevenire la formazione di imperfezioni sul corpo, eliminando le cellule morte, ammorbidendo la pelle e riducendo I segni residui.

Con Acniben ISDIN dire stop ai brufoli non è mai stato così facile in tre, due, uno! E quando migliora la pelle del viso, migliora anche la qualità della vita, ogni teenager lo sa bene.

