Lo smalto magnetico è una delle ultime tendenze in fatto di nail care, una vera e propria moda che sta spopolando sul web grazie all'incredibile effetto che dona alle unghie: con lo smalto magnetico, infatti, potrai divertirti a creare disegni e sfumature davvero uniche, oltretutto senza l'aiuto dell'estetista. Scopriamo allora tutto quello che c'è da sapere sullo smalto magnetico!

Che cos'è e come funziona

Lo smalto magnetico è un classico smalto colorato a cui vengono aggiunte delle "micro-scagliette" metalliche, che donano maggior definizione alla tonalità e ne aumentano la tenuta e che hanno la capacità di "spostarsi" quando messe a contatto con un magnete, dando vita ogni volta ad effetti diversi ma molto particolari, da quello cat eye a fantasie a fiori o pois.

Di conseguenza, dopo aver applicato lo smalto, poggiando un magnete con una particolare forma appena sopra all?unghia le micro particelle si disporranno in pochi istanti secondo la fantasia della calamita.

Come si applica e come si rimuove

Dopo aver applicato e lasciato asciugare la base, stendi uno strato di smalto magnetico sulle unghie e passale sotto la lampada UV/LED; a questo punto, applica un secondo strato di smalto e avvicina il magnete all'unghia, ponendolo appena sopra (circa 2mm) ma facendo attenzione a non toccare lo smalto, che deve ancora asciugarsi. Puoi decidere di muovere il magnete o di lasciarlo fisso, a seconda dell'effetto che vuoi ottenere e della fantasia presente sul magnete, facendolo comunque agire per una decina di secondi; infine, dopo aver ripetuto il procedimento su tutte le unghie, utilizza nuovamente la lampada UV/LED, passa il top coat e polimerizza per l'ultima volta.

Per rimuovere lo smalto magnetico ti basterà poggiare sulle unghie un batuffolo di cotone imbevuto di solvente, avvolgere ogni dito nella carta stagnola e lasciare in posa per circa 10/15 minuti. Dopo di che, aiutati con un bastoncino d'arancio per eliminare completamente lo smalto rimasto.

Kit di 3 smalti magnetici soak off effetto cat eye: il più apprezzato su Amazon.it

Il kit UR Sugar si compone di 3 smalti magnetici soak off, una via di mezzo tra il semipermanente e la ricostruzione in gel che si rimuove facilmente e, al contempo, protegge le unghie. Facili e veloci da applicare e relizzati con resina naturale atossica, gli smalti sono nei colori del viola, dell'azzurro e del verde tiffany, e nel kit è compreso anche un magnete con due diverse decorazioni, che possono dar vita a tantissimi effetti diversi.

I colori di questi smalti sono molto vividi e gli effetti della calamita fanno risaltare le sfumature in modo incredibile. Inoltre, catalizzano velocemente e come risultato finale donano alle unghie un brillante effetto 3D: super approvati!

Scopri il kit di smalti magnetici UR Sugar in vendita su Amazon.it

