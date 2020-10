Laminazione ciglia: che cos'è e il kit migliore per eseguirla a casa da sola

La laminazione ciglia è un trattamento di bellezza per le ciglia che arriva direttamente dagli Stati Uniti. Utilizzato prevalentemente come alternativa alle extension per ciglia, la laminazione è una tecnica che non solo nutre le ciglia, rendendole sane e forti, ma, allo stesso tempo, dona loro spessore, curvatura e lunghezza, per uno sguardo più aperto e intenso.

Vediamo quindi più nel dettaglio in che cosa consiste la laminazione delle ciglia, come si esegue e qual'è il kit migliore per eseguirla a casa.

Che cos'è la laminazione delle ciglia

La laminazione ciglia è un trattamento di bellezza che viene eseguito direttamente sulle ciglia naturali e che incide sia sul loro aspetto esterno che su quello interno. Infatti, con questo trattamento le ciglia vengono nutrite con cheratina e vitamine, che donano elasticità e brillantezza, e vengono curvate, come se eseguisse una permanente per le ciglia.

I principali benefici della laminazione ciglia sono:

ciglia più visibili e folte;

più visibili e folte; ciglia inspessite, allungate, ordinate, rivitalizzate e nutrite;

inspessite, allungate, ordinate, rivitalizzate e nutrite; sguardo più aperto e attraente;

effetto occhi da cerbiatta;

ciglia sane, morbide, setose e naturale;

sane, morbide, setose e naturale; puoi dire addio a piegaciglia, mascara, extension e ciglia finte.

La laminazione ciglia, quindi, incurva e dona volume alle ciglia con un risultato finale super naturale, perché, come detto, si esegue sulle ciglia naturali e con l'utilizzo di prodotti non invasivi o aggressivi, ed è un trattamento indicato per tutte, ma in particolare per chi possiede:

ciglia secche, sfibrate, disidratate;

secche, sfibrate, disidratate; ciglia dritte o all'ingiù;

o all'ingiù; ciglia che crescono molto disordinate o incrociate;

che crescono molto disordinate o incrociate; ciglia sottili ;

; ciglia molto lunghe e rigide.

È però da tener presente che si sconsiglia di effettuare la laminazione ciglia durante la gravidanza e l'allattamento e nel caso di patologie che interessano l'occhio o la palpebra.

Come si esegue la laminazione ciglia

La laminazione, o permanente alle ciglia, è quindi una tecnica di rigenerazione che sfrutta prodotti naturali per restituire corpo e spessore alle ciglia. Una seduta di laminazione ciglia eseguita da una professionista dura circa 60 minuti, e i suoi effetti durano per circa 6-8 settimane; inoltre, questo trattamento può essere eseguito una volta al mese, e dopo 3 o 4 sedute si arriverà al massimo del risultato. Il procedimento per eseguire la laminazione ciglia richiede una buona dose di manualità e pazienza, e i principali passaggi sono:

struccare perfettamente l'occhio, rimuovendo tutti i residui di trucco;

applicare un patch in silicone sotto l'occhio da trattare, per proteggere la palpebra;

applicare una soluzione emolliente e lasciarla agire per circa 5 minuti;

applicare il prodotto che permette di ottenere la curvatura, con l'ausilio di una formina in silicone che varia a seconda della lunghezza delle ciglia;

applicare l’olio nutriente e idratante.

A seconda delle esigenze, prima di applicare l'olio nutriente si può applicare la tinta per ciglia, per ravvivarne il colore ed ottenere uno sguardo più intenso e profondo. In ogni caso, nelle 24 ore successive al trattamento è importantissimo non utilizzare mascara o struccanti.

Il kit migliore per fare la laminazione ciglia a casa

Il kit per la laminazione ciglia di Iconsign è il più acquistato e apprezzato dalle utenti di Amazon. Questo kit, infatti, è completo di tutti gli strumenti necessari per eseguire la laminazione ciglia alla perfezione e dà ottimi risultati, anche per le meno esperte.

Il kit contiene:

1 prodotto detergente 5ml,

1 prodotto permanente 5ml,

1 agente fissante 5ml,

1 agente idratante 5ml,

1 confezione di colla 7ml,

3 spazzoline per permanente ,

, 5 pad in silicone (dimensioni S, M, M1, M2, L),

10 pettini per ciglia ,

, 5 bastoncini per la pulizia delle ciglia ,

, 1 paio di cerotti per la palpebra inferiore,

1 manuale di utilizzo + video (non in italiano).

Ricorda che, per utilizzare al meglio i pad in silicone, è importante posizionarli correttamente e non troppo vicino alla rima cigliare. Inoltre, questo kit può essere utilizzato più volte e su Youtube troverai tantissimi tutorial per aiutarti ad utilizzarlo alla perfezione.

Il kit per la laminazione ciglia di Iconsign è quindi l'ideale per rinnovare le tue ciglia, donando loro un aspetto sano, curato e con effetto wow garantito!

Pro:

ottimo rapporto qualità prezzo;

ottimo risultato finale.

Contro:

nel kit non è presente la tinta per ciglia ;

non è presente la tinta per ; alcune utenti hanno trovato la colla poco forte.



Scoprilo in vendita su Amazon.it