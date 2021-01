I migliori kit e prodotti make up per il trucco di Carnevale

Trucchi, glitter, gessetti colorati e molto altro ancora per realizzare make up semplici o elaborati di Carnevale

La festa più colorata dell'anno si avvicina, ed è arrivato il momento di iniziare a pensare alla maschera da indossare. E per riuscire a distinguersi a Carnevale in modo originale e divertente, tra coriandoli e stelle filanti, è importantissimo puntare tutto sulla creatività e la fantasia. Non hai ancora scelto una maschera? Non preoccuparti, un trucco ad hoc renderà il tuo look originale, divertente e completamente diverso dagli altri.

Ecco allora i migliori kit e prodotti make up per realizzare tantissimi trucchi di Carnevale, da quelli più semplici ai più particolari ed artistici.



Kit di 6 gessetti colorati temporanei per capelli

I gessetti marcati Nivlan sono l'ideale per colorare i capelli in modo facile, veloce e temporaneo. Il kit si compone di 6 diversi gessetti (rosa, rosso, arancione, blu, verde e viola), atossici, ecologici, che colorano perfettamente anche i capelli scuri e non macchiano gli abiti. Per applicarli con successo basterà bagnare i capelli, passarvi i gessetti scelti e poi asciugare il tutto; per eliminare il colore, invece, sarà sufficiente un lavaggio con lo shampoo. Inoltre, sono adatti anche ai bambini al di sopra dei 3 anni.

Scoprilo su Amazon.it

Kit di colori per viso e corpo

Set con tavolozza da 24 colori a base d'acqua per il viso e corpo, 32 stencil riutilizzabili e 2 pennelli a punta piatta. Questi colori sono adattissimi anche per la pelle sensibile e delicata dei bambini, perché sono ipoallergenici, privi di parabeni, non tossici e approvati dalla FDA. Facili da applicare e da rimuovere, si asciugano velocemente e i colori risultano belli, accesi e luminosi. Inoltre, le dimensioni compatte del kit consentono di portarlo facilmente in viaggio.

Scoprilo su Amazon.it

Set di polveri glitterate

Per far brillare il tuo make up di Carnevale, la scelta giusta è il set di polveri glitterate di Wostoo. Queste polveri sono testate, certificate, sicure e atossiche, e possono essere applicate sul viso, sul corpo, sui capelli e anche per decorare le unghie con smalto gel. Inoltre, sono utilissime anche per impreziosire trucchi diversi, come rossetti ed ombretti, sono facili da applicare e si rimuovo utilizzando un comune struccante e acqua calda. Il set è composto da 10 polveri di colori diversi, con glitter di varie grandezze, e un pennellino rosa, il tutto in una scatolina nera comoda e pratica per il trasporto.

Scoprilo su Amazon.it

Ciglia finte con piume nere

Ami i trucchi vistosi ed originali? Allora non potrai fare a meno delle ciglia finte di Smiffy's, decorate con bellissime piume nere. Resistenti e morbidissime, sono sicure e testate per essere conformi alle rigide normative di sicurezza europee e americane. Inoltre, sono già dotate di colla, per essere applicate velocemente e con facilità.

Scoprile su Amazon.it

Set di 8 pastelli fluorescenti

Le matite di Moon Glow sono l'ideale per truccare il viso e per il body painting. Il set si compone di 8 pastelli di colori diversi (rosa, arancione, giallo, verde, blu, viola, rosso e bianco) fluorescenti, che si illuminano sotto i raggi UV o luci nere. Sicuri ed atossici, questi colori sono dermatologicamente testati, certificati e conformi alle direttive europee di sicurezza. Inoltre si applicano facilmente, hanno un'ottima durata e resistenza e sono semplici da rimuovere, utilizzando un comune struccante.

Scoprilo su Amazon.it

Set di vernici per bodypainting

Perfette da utilizzare con l'aerografo, ma anche con spugne e pennelli, le vernici marcate Senjo Color, azienda tedesca specializzata nei colori da bodypainting per il mondo dello spettacolo da oltre 20 anni, sono di altissima qualità, dermatologicamente testate e in linea con la normativa UE. Il set contiene 5 colori base (nero, bianco, rosso, giallo e blu), che si possono utilizzare su viso e corpo, a base di acqua, privi di oli o grassi e finemente pigmentati. Inoltre, questi colori hanno una lunga durata, a prova di sbavature, e sono facilmente lavabili con acqua e sapone.

Scoprilo su Amazon.it

Palette di ombretti fluo con glitter

Questa palette si compone di 24 ombretti fluo, di cui 15 glitterati e 9 matte. I colori sono intensi, super pigmentati e scriventi, ma se hai difficoltà nella tenuta dei glitter basterà utilizzare una colla adatta, o una base primer per migliorarne la tenuta ed evitare sbavature. Delicati sulla pelle e facili da sfumare, questi ombretti brillano sotto le luci UV, hanno una finitura di lunga durata e sono sicuri da usare, adattandosi perfettamente a tutti i tipi e tonalità di pelle.

Scoprila su Amazon.it