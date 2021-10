Dior Addict Lip Maximizer, il lip gloss volumizzante di Dior

Dior Addict Lip Maximizer è il lip gloss volumizzante di Dior che regala labbra rimpolpate e volumizzate per un effetto wow a lunga durata.

Proposto in diverse nuance, per creare una routine di bellezza all’insegna della brillantezza e del volume estremo, il gloss Dior Addict Lip Maximizer è un vero e proprio trattamento rimpolpante che unisce idratazione, volume estremo e comfort assoluto per le labbra. La sua formula arricchita con microsfere di acido ialuronico volumizzanti, che attira e trattiene l’acqua, offre un’azione levigante e idratante, assicurando 24 ore di idratazione e un effetto volume immediato e labbra rimpolpante e levigate dopo 4 settimane di utilizzo.

Inoltre, Dior Addict Lip Maximizer è dotato di un applicatore in spugna talmente semplice da utilizzare da poter essere maneggiato anche a occhi chiusi per ottenere un volume ideale, si contraddistingue per il suo profumo mentolato, che regala una sensazione di freschezza, ed è un prodotto multiuso:

da indossare da solo, per un effetto gloss dalla brillantezza a specchio.

da utilizzare come base, eliminandone l’eccesso prima di applicare il rossetto, per labbra levigate e idratate.

o che può essere utilizzato sopra la tonalità di Dior Addict Lip Glow corrispondente, per un effetto make-up luminoso e volumizzante.

Il lip gloss volumizzante Dior Addict Lip Maximizer è in offerta su Amazon solo per pochi giorni: approfittane subito!

* Test strumentale su 10 soggetti.

** Test strumentale su 20 soggetti, effetto trucco al termine + 4 settimane.