I migliori lip plumper per avere labbra a tutto volume

Da utilizzare da soli o come base trucco, i lip plumper sono prodotti make up che regalano un effetto pieno e voluminoso alle labbra.

Perfetti per chi ha labbra piccole e sottili, ma anche per chi desidera un risultato carnoso e teso, i lip plumper sono un vero e proprio must che accontenta un po' tutte le esigenze.

Vediamo quindi insieme come funzionano e quali sono i lip plumper più amati dalle beauty addicted da acquistare online!

Lip Plumper: come funziona

Il lip plumper è un preziosissimo alleato make up che ci aiuta a ingrandire e dare più volume alle labbra grazie alla presenza di ingredienti mirati ed efficaci.

I lip plumper, infatti, sfruttano la loro formulazione a base di agenti leggermente "irritanti" (come il peperoncino) che stimolano la mucosa delle labbra attivando un processo di vasodilatazione. Il "pizzicore" che si avverte quando si applicano questo tipo di prodotti è quindi una normale reazione al principio rimpolpante e volumizzante del lip plumper.

I lip plumper, inoltre, possono essere usati sia da soli, come un semplice gloss, che come step precedente alla stesura dei prodotti labbra preferiti. Possono essere applicati più volte al giorno, per aumentare la durata dell'effetto volume, e regalano un effetto naturalmente più voluminoso e pieno che, solitamente, tende a svanire nel giro di qualche ora.

I migliori lip plumper da acquistare online

Vediamo quindi quali sono i lip plumper più amati dalle beauty addicted e che si possono acquistare online, ricevendoli comodamente a casa.

Lip Plumper Astra - My Gloss Plump & Shine

My Gloss Plump & Shine è il lip plumper Astra dalla brillantezza vinilica e dall'effetto volume immediato grazie alla tridimensionalità dei suoi riflessi. Dermatologicamente testato, la sua formula è arricchita con ingredienti preziosi e sfavillanti micro perle che, insieme alla presenza di acido ialuronico, vitamina E e burro di karitè, garantiscono un effetto rimpolpante e volumizzante. Inoltre, la sua texture cremosa scivola sulle labbra senza appiccicare, garantendo un finish brillante e tridimensionale.

Lip Plumper Essence - What the Fake!

Testato da 50 beauty addict - che sono rimasti stupefatti - What the Fake è il lip plumper Essence, che regala labbra piene e voluminose. Arricchito con acido ialuronico e vitamina E, questo lucidalabbra effetto volume uniforma visibilmente le piccole linee sottili, dona alle labbra un aspetto più pieno e uno splendido finish glossy. Inoltre, ha un effetto idratante e fornisce una piacevole sensazione rinfrescante, il tutto senza l'aggiunta di microplastiche, parabeni, PEGs e oli minerali. Scoprilo in vendita su Amazon.it

Lip Plumper Maybelline New York - Lifter Gloss

Il lip plumper Lifter Gloss di Maybelline New York rende le labbra più morbide e idratate e, grazie alla formula con sfere di acido ialuronico disidratato, ristruttura e dona volume, esaltandone i contorni. Il risultato sono labbra più morbide, idratate e visibilmente rimpolpate. Inoltre, l'applicatore XL permette una stesura del prodotto facile e veloce, per labbra seducenti e visibilmente rimpolpate in una sola passata, mentre la texture non appiccica e non secca per un look glossy confortevole sulle labbra!

Lip Plumper NYX Professional Make Up - Filler Instinct

Il lucidalabbra traslucido volumizzante Filler Instinct regala labbra piene, sensuali e carnose grazie ai principi attivi, che donano alle labbra un volume naturale, le idratano e le rivitalizzano, e agli emollienti presenti nella sua formulazione, che riflettono la luce e donano labbra dall'aspetto liscio, ultra-brillante e rimpolpato. Inoltre, questo lip plumper ha una texture liquida, un colore leggero ma ultra-brillante, riflessi perlati per un finish ancora più scintillante, un applicatore spugnoso leggermente arcuato, che garantisce un'applicazione precisa e una formula vegana (ovvero senza ingredienti né derivati di origine animale). Scoprilo in vendita su Amazon.it

Lip Plumper Kiko Milano - Lip Volume

Lip Volume è la crema labbra perfezionatrice effetto volumizzante di Kiko Milano. Questo lip plumper nutre e idrata le labbra ravvivando il loro naturale colore grazie alla speciale formula arricchita con estratto di semi di sesamo e sfere di acido ialuronico, che dona un brillante effetto volume idratando e ridefinendo le labbra. Grazie all'applicatore dalla punta floccata, la texture morbida e avvolgente si fonde sulle labbra con estrema facilità, sublimandole, ed esalta il sorriso rendendo i denti visibilmente più bianchi grazie ai delicati riflessi blu presenti nella texture. Dermatologicamente testato, l'idratazione aumenta del 22% dopo 15 minuti, mentre l'effetto volumizzante è visibile dopo 30 minuti dall'applicazione.

Lip Plumper Collistar - Lip Gloss Volume

Lip Gloss Volume è il nuovo lucidalabbra di Collistar, che dona volume all'istante, idrata, leviga e rimpolpa a lungo. La texture cremosa è confortevole, modulabile, non appiccica e lascia sulle labbra un leggero finish brillante dai colori universali, trasparenti come un balm o coprenti come un rossetto, mentre l'applicatore cushion morbido, avvolgente e flessibile non sposta il prodotto e lo rende facile da stendere. Ricco di vitamina E, dal potere antiossidante, questo lip plumper contiene anche un nuovo attivo "plumpling", naturale, italiano e sostenibile, che deriva da un estratto lipo di germogli di fieno greco. L'aroma è piacevole e sicuro, e il lip plumper è testato dermatologicamente e per la tollerabilità labiale. Per labbra più nutrite e lisce giorno dopo giorno. Scoprilo in vendita su Amazon.it

Lip Plumper Dior Addict - Lip Maximizer

Dior Addict Lip Maximizer è il lip gloss volumizzante di Dior che regala labbra rimpolpate e volumizzate per un effetto wow di lunga durata. Proposto in diverse nuance, questo lip plumper è un vero e proprio trattamento rimpolpante che unisce idratazione, volume estremo e comfort assoluto per le labbra. La sua formula arricchita con microsfere di acido ialuronico volumizzanti, che attira e trattiene l'acqua, offre un'azione levigante e idratante, assicurando 24 ore di idratazione, un effetto volume immediato e labbra rimpolpante e levigate dopo 4 settimane di utilizzo.

Lip Plumper D.obsessed - Lip Maximizer