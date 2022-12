Labbra super volume con il lip gloss Glow Paradise di L’Oreal

Avere labbra carnose, piene e sensuali è un desiderio comune a tantissime donne, ma non tutte hanno questa fortune. Se anche tu non sei naturalmente dotata di labbra morbide e voluminose, niente paura! La soluzione è il lip gloss Glow Paradise di L?Oreal Paris, un lucidalabbra idratante e volumizzante che dona labbra piene e carnose.

Il nuovo Glow Paradise Gloss Volumizzante di L?Oréal Paris unisce all?efficacia del make-up i benefici di un prodotto skincare, per un effetto labbra volumizzate e idratate all?istante e una brillantezza estrema. La sua speciale formula è ultra-leggera e arricchita con ingredienti tipici dei prodotti skincare, come l?acido ialuronico e il complesso collagene, per labbra più piene e idratate in un solo gesto. L?acido ialuronico idrata le labbra, mentre il complesso collagene le rende più morbide e rimpolpate.

Dal profumo dolce e delicato, il lip gloss di L?Oréal si stende facilmente e in modo preciso, grazie all?applicatore volumizzante a forma di 8, è disponibile in 6 tonalità diverse, per esaltare il colore naturale delle labbra, ed è perfetto sia da solo che sopra al tuo rossetto preferito. Inoltre ha una texture leggera, lucida e trasparente, non appiccica e, appena applicato, lascia sulle labbra un finish ultra brillante e una piacevolissima sensazione di freschezza, indice dell'attivazione del prodotto; potrai notare da subito un effetto rimpolpante per labbra più piene, idratate, rimpolpate e definite.

Dall'effetto volumizzante immediato e durevole, il Glow Paradise Gloss Volumizzante di L?Oréal Paris è un alleato eccezionale di bellezza, che rimpolpa, idrata e nutre le labbra: approvatissimo!

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Vuoi ricevere i tuoi ordini nel minor tempo possibile? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!