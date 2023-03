La recensione della maschera per labbra Lip Sleeping Mask di Laneige

Laneige è un marchio di cosmetici sudcoreano, leader nell'innovazione dei prodotti di bellezza. Lanciato da Amore Pacific nel 1994, Laneige ha sempre condotto ricerche sul rapporto tra acqua e pelle, per sviluppare prodotti che ottimizzino il livello di idratazione della pelle. Oggi parleremo della maschera per le labbra sviluppata da questo famosissimo beauty brand.

La Lip Sleeping Mask di Laneige è un prodotto innovativo, che si prende cura delle labbra durante il riposo notturno. Questa maschera da notte, infatti, agisce come un balsamo addolcente, che avvolge le labbra per un'idratazione ottimale: durante il sonno, potenti antiossidanti nutrono e rigenerano le labbra secche, mentre la formula a base di minerali e acido ialuronico, lascia le labbra lisce, morbide e nutrite in profondità.

Questa maschera si avvale:

del Berry Mix Complex, un complesso esclusivo ricco di Vitamina C e antiossidanti derivati dagli estratti di lamponi, fragole, mirtilli neri e rossi e bacche di goji, che svolge una profonda azione idratante e dona tonicità e morbidezza alle labbra, offrendo, allo stesso tempo, una profumazione dolce e paradisiaca;

dell'esclusiva tecnologia Moisture Wrap, che grazie alla presenza di acido ialuronico e minerali ha un effetto rimpolpante, attenuando le piccole linee e rughe di espressione intorno alle labbra, e forma un film protettivo sulle labbra per bloccare l'umidità, mantenendole idratate fino a 8 ore, e i principi attivi della maschera negli strati più profondi della pelle.

Infine, il burro di karité e la cera d'api si prendono cura anche delle pelli più secche ed irritabili, mentre gli estratti di rusco e di caffè stimolano la microcircolazione, migliorando l’afflusso sanguigno.

La Lip Sleeping Mask di Laneige si caratterizza anche per la texture balsamica, morbida e confortevole, che si assorbe velocemente, non appiccica e non lascia residui sul cuscino, e per la fragranza dolce ma delicata, che ricorda l'odore di una caramella alla fragola senza però mai essere stucchevole. Per utilizzarla al meglio, basterà applicare uno strato generoso di questa maschera lenitiva sulle labbra prima di coricarsi, lasciarla agire tutta la notte e, al mattino, se necessario, asciugare delicatamente l'eccesso di prodotto o detergere le labbra. Inoltre, grazie alla spatolina inclusa nella confezione l'applicazione risulta pratica e veloce.

Dermatologicamente testata, non comedogena e adatta a tutti i tipi di pelle, la maschera labbra di Laneige non è testata sugli animali ed è priva di parabeni e ftalati. Inoltre, anche se concepita come un impacco lenitivo, nutriente ed idratante, questa maschera può anche essere utilizzata prima di applicare il rossetto, per migliorarne il finish e prolungare la durata del colore.

Per sconfiggere secchezza e screpolature e avere labbra sempre morbide, lisce ed idratate, la Lip Sleeping Mask della Laneige è la soluzione migliore che tu possa provare in questo momento: provala subito!

