Addio a brufoli e punti neri con la maschera viso purificante ai superfood

Purificante ed idratante, la maschera per il viso all'argilla del Mar Morto con superfood è un elisir di bellezza che elimina punti neri e imperfezioni, ed è in offerta solo per pochi giorni con il 39% di sconto!

Per trattare la pelle mista e grassa, e le frequenti imperfezioni che ne derivano come acne e punti neri, è importantissimo utilizzare dei prodotti mirati, che con i loro ingredienti e principi attivi normalizzino la produzione di sebo senza stressare la pelle.

La maschera viso di Plantifique è un prodotto purificante ed idratante che unisce l'azione dell'argilla pura del Mar Morto ai benefici dei superood, ingredienti particolarmente ricchi di nutrienti e principi attivi.

Apprezzatissima dalle utenti Amazon e dalle oltre 300.000 clienti soddisfatte, questa maschera viso è stata formulata con una combinazione unica di 6 estratti ed ingredienti naturali:

tè verde - dall'azione disintossicante, combatte i danni provocati dai raggi UV e promuove la formazione di collagene e la rigenerazione cellulare;

avocado - dall'azione nutriente, nutre la pelle, combatte l'invecchiamento ed è ricca di grassi Omega-2, Vitamine A, D, E, enzimi, aminoacidi e acido salicilico;

- dall'azione nutriente, nutre la pelle, combatte l'invecchiamento ed è ricca di grassi Omega-2, Vitamine A, D, E, enzimi, aminoacidi e acido salicilico; argilla naturale - dall'azione purificante , è un magnete per le tossine, deterge la pelle in profondità, purifica e restringe i pori;

- dall'azione , è un magnete per le tossine, deterge la pelle in profondità, purifica e restringe i pori; aloe vera - dall'azione idratante , nutre la pelle in profondità, riduce la visibilità delle cicatrici e combatte l'acne ;

, nutre la pelle in profondità, riduce la visibilità delle cicatrici e combatte ; calendula - dall'azione rigenerante, migliora naturalmente l'elasticità della pelle, riduce le infiammazioni e favorisce una pelle dall'aspetto più giovane ;

; spinaci - ricchi di clorofilla, enzimi e vitamine, lasciano la pelle più giovane e luminosa.

La maschera purificante di Plantifique depura e deterge la pelle in profondità, riducendo le impurità e i punti neri ed eliminando tossine e cellule morte, combatte i radicali liberi ed allevia i danni da acne, scottature e infiammazioni, incentivando la guarigione naturale della pelle, senza causare irritazioni o arrossamenti.

Di facile applicazione, anche grazie al pennello applicatore incluso nella confezione, va stesa dopo aver pulito la pelle e lasciata in posa per 10-15 minuti. Per quanto riguarda la frequenza, questa maschera viso va utilizzata:

1/2 volte a settimana sulla pelle secca - rifinisce e nutre la pelle, lenendola con l'aloe vera;

2/4 volte a settimana per la pelle mista e grassa - opacizza e deterge la pelle in profondità, migliora l'aspetto dei pori;

2/5 volte a settimana per la pelle propensa all'acne - lenisce le imperfezioni con le sue proprietà antinfiammatorie e antimicrobiche.

La maschera viso di Plantifique è quindi un prodotto vegano a base di ingredienti naturali, con una profumazione delicata, facile da applicare e da rimuovere e che lascia la pelle pulita, morbida, levigata ed idratata. Inoltre, solo per pochi giorni, questa maschera è in offerta su Amazon a soli 16,95 €, con il 39% di sconto: non lasciartela scappare!

