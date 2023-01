Le migliori ciprie per fissare il makeup

Incipriarsi il naso è uno di quei gesti senza tempo che ogni donna di classe amava fare in un’uscita mondana. Ma a cosa serve davvero la cipria? La cipria, essendo una polvere assorbente e opacizzante, tende a fissare il makeup applicato sul viso come il correttore e il fondotinta, ed a farli durare tutto il giorno. Oggi abbiamo selezionato per voi le migliori ciprie per fissare il trucco!

1.Cipria opacizzante Maybelline New York Fit Me

La cipria opacizzante per eccellenza è quella della linea Fit Me di Maybelline. Si tratta di una cipria in polvere compatta sottilissima che quindi oltre ad opacizzare il viso ed a fissare il makeup dona un effetto di pelle levigata e soffice. La sua formula arricchita con perlite anti-lucido e polveri opacizzanti dona un immediato effetto matte, riducendo la visibilità dei pori, e una tenuta fino a 12 ore. Il prezzo è accessibile, è disponibile in varie tonalità e il pack con specchietto e spugnetta inclusi è perfetto da portare sempre con te.

2.Rimmel Stay Matte

Una cipria trasparente in polvere compatta super mattificante, dermatologicamente testata, dalla texture ultra sottile e leggera e arricchita con minerali naturali che assorbono gli oli della pelle e creano un look opaco duraturo. Perfetta per chi ha la pelle grassa o che tende a lucidarsi particolarmente durante l’arco della giornata, questa cipria opacizzante e anti lucido fissa il trucco e dona anche alle pelli grasse un effetto matte che dura a lungo, minimizzando pori dilatati ed imperfezioni fino a 6 ore. Inoltre, anche questa cipria è disponibile in varie colorazioni e sottotoni.

3.Cipria minerale in polvere NYX Professional Make Up

Se invece preferite scegliere un prodotto minerale per quanto riguarda il vostro makeup questo è quello che fa al caso vostro. Grazie ai minerali leggermente riflettenti, infatti, la cipria di NYX riduce le zone lucide e fissa il makeup avvolgendolo in uno strato trasparente senza però ostruire i pori, per una pelle radiosa e luminosa.

Ideale per fissare sia il fondotinta liquido che in polvere e ottima anche per i ritocchi on-the-go, questa cipria in polvere assorbe le zone lucide e dona un finish matt ma allo stesso tempo radioso e luminoso, ha una formula ultra-leggera e ha una tonalità trasparente che si adatta perfettamente ad ogni tipo e sottotono di pelle.

4.Cipria in polvere libera Miracle Veil Radiant di Max Factor

La cipria in polvere libera di Max Factor è perfetta se amate il look super matte. Perfetta per chi ha una pelle mista e grassa, questa cipria opacizzante ultra sottile si adatta a tutti gli incarnati, risulta leggera e si fonde perfettamente con ogni fondotinta per regalarti un incarnato impeccabile e un trucco ottimo che dura fino a sera. Inoltre, la cipria di Max Factor risulta leggera e migliora visibilmente la texture della pelle senza accentuare linee sottili e rughe, minimizza l'aspetto di pori, linee sottili e rughe per un look più giovane e ha un finish setoso e incolore che dona un look luminoso e sconfigge l'effetto lucido senza seccare la pelle o renderla piatta e spenta.

5.W7, cipria in polvere libera Banana Dreams

Negli ultimi anni è andata molto di moda questa cipria in polvere libera di colore giallo, da cui il nome banana. Si tratta di una cipria in polvere libera da utilizzare per fare il baking sul viso, quindi per fissare il makeup solo nelle zone che vogliamo illuminare, proprio grazie al colore giallo. Perfetta per carnagioni chiare o medie ma non per tonalità di pelle troppo scure.

6.Cipria minerale in polvere libera di NYX Professional

Disponibile in 2 tonalità natural, la cipria a base di minerali e in polvere libera di NYX Professional aiuta a fissare il fondotinta e assorbe le zone lucide con effetto matte. Ottimale per tutti i tipi di pelle, questa cipria ha una texture leggera che dona un meraviglioso finish morbido e opaco e mantiene la pelle fresca e radiosa, con un delicato accenno di colore. Da utilizzare sulla pelle nuda o dopo il fondotinta, sia liquido che in polvere, grazie alle sue proprietà assorbenti è perfetta per prevenire fastidiose zone lucide, mentre la confezione rotonda con setaccio ti permette di dosare il prodotto in maniera impeccabile ed è ideale per i ritocchi on-the-go.

7.Pore Perfecting Kit di Clarins con cipria e cartine opacizzanti

Pore Perfecting Kit di Clarins è un prodotto trasportabile 2-in-1 che contiene salviettine opacizzanti ricaricabili per assorbire la lucidità e una cipria in polvere levigante trasparente universale. Le salviettine opacizzanti assorbono istantaneamente la lucidità della pelle senza seccarla o alterarne il makeup, mentre la cipria Clarins Pore Perfecting Matifying fissa perfettamente il makeup, assorbe il grasso in eccesso senza seccare la pelle, ne uniforma il colore, copre le imperfezioni e conferisce alla pelle un aspetto vellutato, attenuando i pori, levigando e sublimando la pelle, per una grana cutanea perfetta e una pelle opacizzata in ogni occasione.

8.Cipria uniformante Accord Parfait di L'Oréal Paris MakeUp

Una cipria in polvere uniformante e fissante, che ottimizza la qualità della pelle, dona un finish matte naturale e svolge un’azione opacizzante senza effetto maschera. La cipria Accord Parfait opacizza e attenua le imperfezioni e si accorda perfettamente alla tua pelle per un makeup naturale ed un incarnato sublime grazie alla texture molto fine e infinitamente fondente. Grazie alle microparticelle Opti-Cover contenute nella sua formula, Accord Parfait dona al tuo viso un colorito uniforme mentre gli oli leggeri e non grassi di differente volatilità assicurano una coprenza media senza appesantire. Inoltre, i pigmenti naturali e ingredienti di origine naturale lasciano respirare la pelle e ne ottimizzano la qualità giorno dopo giorno. Un prodotto beauty assolutamente fantastico e immancabile nel beauty case di ogni donna.

9.Cipria compatta opacizzante Creme Puff di Max Factor

Creme Puff è una cipria opacizzante compatta con copertura medio-alta e dalla texture opaca extrafine che dona alla pelle un finish luminoso e un incarnato uniforme, radioso e privo di imperfezioni. La sua formula dermatologicamente testata e compatibile con tutti i tipi di pelle è molto versatile e assorbe gli oli in eccesso, setificando e compattando l’incarnato per tutto il giorno. Inoltre, aumenta la durata del trucco e assorbe il sebo in eccesso per un finish matte che dura a lungo sia se usata come base che se usata sopra il fondotinta per fissare il trucco.

10.Cipria opacizzante in polvere libera di Bourjois

La cipria opacizzante in polvere libera di Bourjois è adatta a tutti i tipi di pelle e ha una composizione non comedogenica che previene l'ostruirsi dei pori e la comparsa dell'acne. Applicata prima o dopo il trucco serve ad eliminare l'effetto lucido, uniformando il colore dell'incarnato, e grazie alla sua texture ultra-leggera si applica facilmente, dona un aspetto naturale e senza imperfezioni all'incarnato del viso e permette alla pelle di respirare tutto il giorno. Inoltre, è disponibile in 2 nuance diverse, opacizza e uniforma la pelle, lasciandola morbida, elastica, senza imperfezioni e dall'aspetto naturale e nella confezione sono inclusi una spugnetta, per aiutarti ad effettuare ritocchi in ogni momento, ed un pratico dosatore, che ti permette di usare sempre la quantità giusta di prodotto.

11.Cipria in polvere Revolution

La cipria Loose Baking Powder elimina la lucidità, bilancia il tono della pelle e fornisce una copertura a lunga durata. Scelta top per chi desidera un finish luminoso, setoso e uniforme, questa cipria in polvere libera è priva di profumo e parabeni ed è un prodotto vegan e cruelty free.

Il trucco in più: utilizza un pennello morbido per una finitura naturale, oppure la blender in spugna per un’applicazione più decisa che valorizzi i contorni e i punti luce.

12.Cipria polvere di riso di Diego Dalla Palma

Ideale per tutti i tipi di pelle, soprattutto chiare e delicate, la cipria di Diego Dalla Palma è un prodotto in polvere libera completamente trasparente e impalpabile. Particolarmente indicata per pelli chiare e sensibili soggette ad arrossamenti, questa cipria prolunga la tenuta di qualsiasi tipologia di fondotinta e dona un delicato effetto “porcellana”, per una pelle luminosa, eterea e levigata. Declinata in una unica nuance, non rilascia colore e non altera la tonalità del fondotinta di base, regalando un finish opaco naturalmente luminoso.

Come applicare la cipria

La cipria è uno di quei prodotti fondamentali sia per fissare il makeup che per eliminare problemi di lucidità e rendere il viso opaco. La cipria va utilizzata dopo il fondotinta e può essere applicata:

Con il pennello - consigliato soprattutto per la cipria in polvere, è l’ideale per passare la cipria su tutto il viso con un effetto leggero. Inoltre, il pennello permette di modulare l’applicazione e prelevare poco prodotto alla volta.

Con la spugnetta asciutta - consigliato per la cipria compatta e per una applicazione su zone specifiche, si può usare asciutta, tamponando le zone più ‘critiche’ per ottenere maggiore coprenza.

Con la spugnetta bagnata - la spugnetta bagnata permette di avere una coprenza media e un fissaggio più efficace, restituendo anche una leggera umidità alla cipria che risulta così meno polverosa.

Come applicare la cipria: gli errori da evitare

Se applichi la cipria con il pennello fai attenzione a non usarlo su una base fresca o un fondotinta liquido: potresti lasciare dei segni con le setole del pennello, che ti costringeranno a rifinire e uniformare il trucco con la spugnetta.

Se utilizzi la spugnetta asciutta attenta alle quantità di prodotto: spesso infatti con la spugnetta asciutta si preleva troppo prodotto, con il rischio di esagerare!

Se utilizzi la spugnetta bagnata, fai attenzione a strizzarla bene e a non premere troppo forte sulla pelle: in caso contrario, rischi di rovinare la base, o peggio di scioglierla!

