Chiedete ad una donna a quale prodotto makeup non può rinunciare e nel 90% dei casi vi risponderà: al mascara!

Nulla come il mascara, infatti, è in grado di cambiare il nostro sguardo e farci apparire in un attimo più sveglie, belle e sensuali. Non sempre però scegliere il mascara giusto è così facile? abbiamo quindi selezionato per voi i migliori mascara di sempre!

1. Maybelline New York Ciglia Sensazionali

Un mascara nero dalla formula liquida che aderisce bene alle ciglia rendendole al tempo stesso separate e donando volume. Uno dei mascara più venduti negli ultimi anni, l'applicatore curvo in silicone con setole di sei dimensioni diverse e la formula leggera e fluida arricchita con olio di rosa canina e pigmenti nero intensoche donano un effetto ventaglio, intenso ma naturale, senza grumi o sbavature. Inoltre, regala volume e colore extra-nero anche sulle ciglia più sottili ed è facile da struccare, perché non secca le ciglia.

2. L'Oréal Paris Miss Baby Roll

Se amate l?effetto ?bambolina? per le vostre ciglia allora questo mascara fa al caso vostro. La formula ed il risultato prendono ispirazione dall?effetto manga di ciglia allungate e incurvate il più possibile. L'applicatore in elastomero con setole a spirale cattura e volumizza le ciglia dalla radice, per un look definito, senza grumi e una tenuta lunga fino a 24h.

3. Pupa Milano - Mascara Vamp

La parola d?ordine di questo mascara è volume! Con una sola passata di questo mascara di Pupa otterrete delle ciglia nerissime e dal volume smisurato. Tra i mascara più venduti in assoluto, Vamp regala ciglia spesse, piene ed extra fitte, ha una texture modulabile, che permette di creare l?effetto desiderato passaggio dopo passaggio, ricca e cremosa, ad alto potere ristrutturante, e lo scovolo sinuoso con fibre morbide e fitte, studiato da Pupa per accogliere la massima quantità di prodotto e consentire un rilascio generoso, immediato e uniforme. L?unica nota negativa è che è un po? difficile da struccare, ma nulla che uno struccante bifasico non possa rimuovere.

4. L'Oréal Paris Mascara Pro XXL Extension

Un mascara un po? diverso nel concept e nell?applicazione. Il Pro XXL Extension di L?Oréal Paris è infatti un mascara a doppio gesto, volumizzante e allungante, e primer 2-in-1 per ciglia dall'effetto extension. Questo mascara, infatti, è dotato di due scovolini in fibra: il primo con un primer volumizzante, che ispessisce e texturizza le ciglia una ad una e le prepara al secondo step, mentre il secondo è dotato di un applicatore incurvato che sfrutta una formula arricchita con pro-keratina e ispirata ai trattamenti professionali, per donare una curvatura estrema e sollevare le ciglia. Come un piegaciglia, questo scovolino crea un?incurvatura mozzafiato e una lunghezza vertiginosa verso l?esterno, intensificando il tuo sguardo con l?effetto ciglia finte.

A prova di sbavature e no transfer e adatto anche per occhi sensibili e portatori di lenti a contatto, questo mascara è disponibile in altre due versioni:

Per un effetto laminazione ciglia professionale in due semplici e veloci passaggi.

Arricchito con pantenolo, per ottenere ciglia più folte, volumizzate e dall'effetto 3D per 24H.

5. Avril mascara bio

Se per il vostro makeup preferite utilizzare prodotti naturali e bio ecco il mascara che fa per voi. Un mascara waterproof certificato bio e con un bellissimo effetto volumizzante. Perfetto anche per chi ha gli occhi sensibili o porta le lenti a contatto.

6. L'Oréal Paris Mascara Volumizzante e Allungante Lash Paradise

Mascara waterproof per ciglia dal volume intenso e lunghezza da estasi con scovolino molto morbido e bombato alla base, che cattura anche le ciglia più corte, garantendo un'applicazione semplice e piacevole come una carezza. Dalla formula waterproof cremosa e delicata, arricchita con olio di ricino dalle proprietà allunganti e adatta anche agli occhi sensibili e ai portatori di lenti a contatto, questo mascara regala ciglia allungate, incurvate e voluminose, senza lasciare grumi e sbavature, per un volume estremo che dura tutto il giorno e uno sguardo sensuale e magnetico!

7. Maybelline New York Mascara Volumizzante The Colossal Big Shot

The Colossal Big Shot è un mascara volumizzante che si caratterizza per la formula a base di collagene, oftalmologicamente testata, e il maxi scovolino con 5 serbatoi e setole a onda, che caricano e rilasciano più prodotto, regalando volume, spessore e omogeneità. Adatto anche per gli occhi sensibili e i portatori di lenti a contatto, questo mascara dona ciglia volumizzate dalle radici alle punte in una sola passata, ispessendo e intensificando le ciglia passata dopo passata per un aspetto più pieno e senza grumi, uno sguardo d'impatto, ciglia folte e un volume senza limiti.

8. Essence Mascara Lash Princess Effetto Ciglia Finte

Lash Princess è il mascara effetto volume di Essence con scovolino in fibra di forma conica che regala ciglia lunghe e incredibilmente voluminose, effetto ciglia finte.

Perfetto per dare lunghezza, curvatura e volume drammatico alle ciglia, questo mascara è privo di parabeni, profumo, alcol e olio ed ha un packaging che ricorda un elegante abito da sera, nel colore nero-menta ma attenzione all?acqua, perché non è un prodotto waterproof.

9. Collistar Mascara Volume Unico

Un mascara dall?immediato effetto volume, ispessente e modellante, che ristruttura l'architettura delle ciglia, donando intensità allo sguardo. Appositamente studiato per il trucco 'su misura', la sua texture modellante, ottenuta con una particolare combinazione di cere con diversi punti di fusione, permette di modulare l'applicazione del mascara e sublima tutti i tipi di ciglia, enfatizzando al massimo volume, lunghezza e curvatura. Inoltre, lo speciale complesso di peptidi e pantenolo che arricchisce la formula ristruttura le ciglia dall'interno, rendendole progressivamente più folte e consistenti, mentre il doppio applicatore high tech aumenta istantaneamente il volume delle ciglia e assicura una perfetta distribuzione del mascara su tutta la loro lunghezza.

10. MyToyBoy Mascara Extra Volume di Diego Dalla Palma

MyToyBoy è un mascara che stimola la crescita delle ciglia, le rafforza e ne contrasta la caduta, riparando quelle danneggiate. La sua texture cremosa ed avvolgente svolge un?azione extra volumizzante, mentre la formulazione innovativa è arricchita da ?attivi? che favoriscono la naturale ricrescita delle ciglia. Dotato di un applicatore dall'innovativo design a freccia 4D realizzato con una speciale fibra a bassa densità che cattura perfettamente ogni singolo ciglio, questo mascara regala ciglia intensificate, più lunghe, piene e forti. Inoltre, non è testato sugli animali e ha un involucro in morbido silicone ipoallergenico con impugnatura comoda e sicura che ne facilita l?applicazione.

11. Mascara Monsieur Big di Lancome

Monsieur Big è il mascara marcato Lancome dall?effetto extra volume: il suo applicatore volumizzante consente di ottenere un forte impatto con una sola passata dalla prima applicazione, con ciglia volumizzate come mai prima, grazie alle setole in fibra ultra soffice, che abbracciano le ciglia con incredibile delicatezza e garantiscono una stesura morbida, separando e volumizzando le ciglia senza sforzo. La formula innovativa, arricchita con cere flessibili e polimeri per una compattezza ideale e per un volume grande e modulabile, scivola facilmente sulle ciglia e le lascia perfettamente volumizzate fino a 24 ore, senza grumi o sbavature, mentre i pigmenti con particelle Ultra-Black Iron Oxide catturano la luce e donano un perfetto finish nero intenso.

12. Poppy Austin Mascara Vegan e Organico

Un mascara volumizzante ed allungante che si distingue per essere un prodotto delicato, vegano, biologico, non testato sugli animali e tutto naturale. Il PH è bilanciato per occhi sensibili e la sua formula è arricchita con un cocktail di oli botanici biologici, tra cui l?olio d?argan puro al 100%, per rivitalizzare, idratare e nutrire ogni ciglio, dalla radice alla punta. Realizzato a mano usando materiali ecologici al 100% e naturalmente privo d'ingredienti GM e sostanze chimiche aggressive, questo mascara allunga e definisce le ciglia, senza lasciare sbavature, macchie e grumi e per una tenuta fino a 24 ore.

13. Mascara Professionale DiorShow

Diorshow è il mascara professionale dei Backstage Dior, la cui formula di nuova generazione, arricchita da microfibre rimpolpanti, riproduce otticamente l'effetto delle ciglia finte utilizzate sulle passerelle dai makeup artist. Il suo meccanismo esclusivo brevettato ?Air-Lock? limita l?infiltrazione d?aria all?interno del boitier, impedendo alla formula di asciugarsi, per un'applicazione ottimale, giorno dopo giorno. La sua texture in cera estremamente modulabile veste le ciglia a ogni applicazione, per un volume modulabile, mentre la sua azione di trattamento contribuisce a levigare le ciglia, per una forma, copertura e volume ancora più spettacolari, senza grumi e sbavature.

Come scegliere il giusto mascara per le proprie ciglia

Allungante, volumizzante, texturizzante: il mascara è un prodotto makeup irrinunciabile, capace di regalare un effetto wow a tutti i tipi di ciglia. L?importante però è riuscire a scegliere il giusto tipo di mascara, che sia in grado di valorizzare i punti di forza del nostro sguardo e, allo stesso tempo, migliorare o mascherare i piccoli difetti. Ma come si sceglie il mascara giusto?

Innanzitutto è molto importante individuare il tipo di azione che vogliamo che il nostro mascara svolga: abbiamo bisogno di più volume o più lunghezza? Di maggiore definizione o incurvatura? In questo senso, quando scegliamo un mascara, è bene leggere attentamente le diciture sui tubetti, così da poter capire quale sia quello perfetto per noi.

Una volta individuato quindi il mascara con il contenuto perfetto, è bene concentrarsi sullo scovolino. Le setole possono essere in fibra di nylon o di silicone e hanno forme tra le più disparate. Tra queste, possiamo trovare:

forma a cono - il più classico e ideale anche per le meno esperte, questo tipo di scovolino è adatto a donare volume , curvatura e lunghezza; infatti, con la parte più piccola si raggiungono bene l?interno e l?esterno dell?occhio, senza macchiare, mentre con la parte più massiccia si catturano perfettamente anche le ciglia mediane, che sono quelle che hanno bisogno di enfasi maggiore.

è adatto a donare , curvatura e lunghezza; infatti, con la parte più piccola si raggiungono bene l?interno e l?esterno dell?occhio, senza macchiare, mentre con la parte più massiccia si catturano perfettamente anche le ciglia mediane, che sono quelle che hanno bisogno di enfasi maggiore. forma a clessidra ? crea un effetto panoramico grazie alla sua capacità di aprire maggiormente lo sguardo nell?angolo esterno e di svolgere un?azione combinata: la parte più spessa apporta il prodotto mentre quella interna lo definisce.

scovolino a tre sfere ? ideale per le più esperte, questo modello è in grado di creare maggiormente un effetto allungante.

I consigli in più

Se hai ciglia rede, corte o deboli, applica prima un prodotto trattante, che ne stimoli la crescita, poi procedi con un mascara volumizzante per raddoppiare la performance.

volumizzante per raddoppiare la performance. Per un?applicazione perfetta del mascara e un effetto a tutto volume, applica la prima passata con un prodotto dotato di scovolino sottile, così da prendere tutte le ciglia, mentre per la seconda utilizzane uno con lo scovolino più massiccio e corposo.

e un effetto a tutto volume, applica la prima passata con un prodotto dotato di scovolino sottile, così da prendere tutte le ciglia, mentre per la seconda utilizzane uno con lo scovolino più massiccio e corposo. Quando applichi il mascara utilizza la tecnica a zig zag: stendi il mascara muovendo lo scovolino da destra a sinistra, partendo dalle radici e arrivando fino alle punte, così che il prodotto possa distribuirsi equamente su tutte le ciglia e senza lasciare grumi, che verranno eliminati dall?applicatore stesso grazie ai movimenti ritmici.

utilizza la tecnica a zig zag: stendi il muovendo lo scovolino da destra a sinistra, partendo dalle radici e arrivando fino alle punte, così che il prodotto possa distribuirsi equamente su tutte le ciglia e senza lasciare grumi, che verranno eliminati dall?applicatore stesso grazie ai movimenti ritmici. A seconda dell?intensità che vuoi dare al tuo sguardo, puoi fare più passate oppure fermarti dopo la prima.

Non dimenticare mai di utilizzare il mascara anche nella parte interna dell?occhio (quella vicina al naso) e sulle ciglia inferiori.

anche nella parte interna dell?occhio (quella vicina al naso) e sulle ciglia inferiori. Per evitare che il mascara si sciolga quando indossi la mascherina utilizza un prodotto dalla formula waterproof e delle mascherine capaci di aderire bene al naso, così da evitare il formarsi del vapore acqueo che fa colare il trucco.

Per sapere tutto sui migliori trucchi da usare per essere sempre al top: clicca qui