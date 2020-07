Le migliori creme viso idratanti per ogni tipo di pelle

La crema per il viso è uno dei più grandi alleati di bellezza: aiuta a prevenire l'invecchiamento e idrata e nutre la pelle, mantenendola fresca e luminosa. La pelle, infatti, ha bisogno di essere curata quotidianamente per rimanere in salute, e la giusta idratazione fa sì che si mantenga anche giovane, compatta e priva di imperfezioni.

Ma ognuno di noi ha una pelle diversa, con esigenze e necessità specifiche. Abbiamo quindi selezionato le 10 migliori creme idratanti per il viso, adatte sia alle donne che agli uomini, e ognuna diversa dall'altra: per pelle mista, grassa, secca, sensibile, anti-age o 100% biologica. E tu quale scegli?

La crema giorno lenitiva di N.A.E. è un prodotto naturale e vegano (senza ingredienti di origine animale), realizzato con estratto di malva ed olio di girasole biologici. Questa delicata crema da giorno idrata e lenisce la pelle secca e sensibile, nutrendola e coccolandola, ha un aroma fresco e delicato e una texture morbida e setosa, che si assorbe velocemente. Il 98% del totale degli ingredienti della crema marcata N.A.E. è di origine naturale e il 24% del totale sono prodotti da agricoltura biologica (certificato da Ecocert Greenlife secondo il disciplinare Cosmos). Per risultati ottimali, scalda una piccola quantità di crema tra le mani, applicala dal centro del viso e massaggia verso l’esterno con ampi movimenti circolari.

Pro:

ottimo INCI e packaging in plastica vegetale;

profumo fresco e leggero;

lascia la pelle morbida e setosa;

si assorbe velocemente.

Contro:

non emergono criticità dalle recensioni on line.

La crema per il viso Damacléa di Isabella Monteluna Beauty è l'ideale per combattere le imperfezioni come punti neri, occhiaie, acne, macchie, segni dell'età e rughe, grazie all’alta percentuale di collagene, elastina, mucopolissacaridi e peptidi contenuti nella bava di lumaca e nell’alga di Laminaria Saccarina. La bava di lumaca e le materie prime vegetali di questa crema sono tutte certificate biologiche (Bio Approved da ICEA), garantendo una qualità elevatissima di questo cosmetico naturale, mentre la formula innovativa e delicata la rendono adatta a tutti i tipi di pelle. Dalle proprietà anti age, anti ossidanti, antibiotiche, antinfiammatorie, cicatrizzanti, idratanti, purificanti, rigeneranti, riparative e schiarenti, la crema per il viso Damacléa è 100% made in Italy e dona risultati visibili già dopo due settimane di utilizzo.

Pro:

effetto vellutato sulla pelle;

si assorbe velocemente;

made in Italy;

ottimo rapporto qualità/prezzo;

prodotto biologico, ottimo INCI.

Contro:

non emergono criticità dalle recensioni on line.

La crema idratante di Acqua alle Rose è una crema gel rivitalizzante, indicata per la pelle da normale a mista e con il 95% di ingredienti di origine naturale; realizzata con estratto di rosa canina, fonte naturale di vitamina C dalle proprietà antiossidanti, che esalta la naturale luminosità della pelle, Acqua Distillata di Rosa, che aiuta a ricaricare la pelle d'acqua per tutto il giorno, e vitamina E, che la idrata intensamente, ha una texture setosa e corposa, che si assorbe velocemente. Ideale sopratutto nelle stagioni fredde, ha una leggera fragranza floreale e lascia la pelle del viso fresca, tonica e luminosa.

Pro:

effetto idratante ed opacizzante;

si assorbe velocemente;

texture fresca e leggera, non unge la pelle e si assorbe velocemente.

Contro:

non emergono criticità dalle recensioni on line.

Per combattere le rughe e i segni dell'età l'ideale è la crema idratante anti-invecchiamento al retinolo di Poppy Austin. Questa crema contiene il 2,5% di retinolo attivo, per proteggere le cellule della pelle dagli agenti atmosferici e difenderle dai danni dell'invecchiamento, burro di Karité e olio di jojoba, per idratare e nutrire a fondo la pelle, aloe biologica e tè verde, per combattere macchie, rughe e linee sottili, ed è ricca di vitamine essenziali e antiossidanti naturali, per rivitalizzare la carnagione lasciando la pelle tonica e luminosa. Dalla texture leggera e vellutata, si assorbe velocemente, è adatta a tutti i tipi di pelle e non crea fastidi o irritazioni; inoltre, questa crema è priva di riempitivi sintetici, fragranze chimiche e coloranti, è cruelty free (contro la sperimentazione sugli animali) ed ha una formula vegana e biologica al 71%.

Pro:

ottimo INCI, ingredienti naturali;

ottimo rapporto qualità prezzo;

lascia la pelle idratata e luminosa senza ungere;

si assorbe velocemente.

Contro:

il retinolo può irritare alcuni tipi di pelle ed è un prodotto fotosensibilizzante, rendendo più suscettibile la pelle al bruciore e all'irritazione da luce solare.

La crema Effaclar Mat di la Roche Posay è un prodotto idratante ed opacizzante con proprietà sebo regolatrici e anti-lucidità. Indicata per la pelle grassa e sensibile, è realizzata con acqua termale e contrasta anche i pori dilatati, Inoltre, è dermatologicamente testata e priva di fragranze artificiali e parabeni.

Pro:

texture leggera;

idratante ed opacizzante;

ed opacizzante; ottima anche come base trucco;

si assorbe velocemente e non unge.

Contro:

INCI non naturale.

Specificatamente realizzata per la cura della pelle maschile, la crema viso di Bulldog Skincare è un prodotto idratante e opacizzante (oil control). Dalla consistenza non grassa e appositamente formulata per opacizzare, migliorare la texture e l'equilibrio della pelle, questa crema regola la produzione di sebo in eccesso lasciando la pelle idratata e morbida ed è clinicamente testata. Inoltre, è arricchita con ingredienti naturali, tra cui amamelide, corteccia di salice e ginepro, non è testata sugli animali ed è priva di parabeni, coloranti artificiali, profumi sintetici e ingredienti provenienti da fonti animali.

Pro:

azione idratante ed opacizzante;

ed ; texture leggera che si assorbe facilmente;

cruelty free;

buon INCI;

; ottimo rapporto qualità prezzo.

Contro:

non emergono criticità dalle recensioni on line.

La crema idratante biologica al retinolo e acido ialuronico di Florence è un prodotto 100% made in Italy, dalla consistenza leggera e ricca di ingredienti antiossidanti che proteggono la pelle del viso dall'azione dei radicali liberi e la rendono più luminosa, tonica e giovanile (98% di ingredienti naturali tra cui retinolo, acido ialuronico a basso e medio peso molecolare, Vitamine A, C, E, Olio di Jojoba, Rosa Damascena, bacche di Goji e Aloe Vera). Adatta a tutti i tipi di pelle (pelli mature, grasse, miste e sensibili), questa crema anti-etá nutre ed idrata a lungo, riequilibra le carenze di idratazione e ripristina l’elasticità naturale dell'epidermide. Inoltre, si assorbe velocemente senza ungere, è un prodotto certificato biologico AIAB, vegano e cruelty free ed è privo di sostanze chimiche dannose, additivi, parabeni, siliconi, microplastiche, estratti ormonali, riempitivi e fragranze artificiali.

Pro:

ottimo INCI e certificato biologico;

si assorbe facilmente;

profumazione delicata;

prodotto made in Italy;

; attenzione verso il cliente - con l'acquisto di questa crema viso riceverai anche una email con le informazioni per il corretto utilizzo ed una guida per la cura della pelle in formato ebook.

Contro:

non adatta all'utilizzo di giorno;

il retinolo può irritare alcuni tipi di pelle ed è un prodotto fotosensibilizzante, rendendo più suscettibile la pelle al bruciore e all'irritazione da luce solare;

può irritare alcuni tipi di ed è un prodotto fotosensibilizzante, rendendo più suscettibile la al bruciore e all’irritazione da luce solare; alcuni utenti lamentano la poca funzionalità dell'erogatore.

Perfetta da utilizzare in estate, la crema viso di Jowaé ha una texture fresca e leggera ed è l'ideale per la pelle da normale a mista, anche per quella più sensibile. Realizzata con l'88 % di ingredienti di origine naturale, la sua formula è 100% vegana ed è arricchita con acqua di fiori di Sakura, ricca in minerali essenziali e dall'azione idratante, Lumifenoli antiossidanti, che proteggono, disintossicano, riparano e illuminano la pelle, estratto di pino, dall'azione idratante, e vitamina E, che combatte i radicali liberi. Inoltre, ha una fragranza fresca dalle note di acqua di bambù, gelsomino e legno di cedro e lascia la pelle idratata, rimpolpata e dissetata, regalando maggiore elasticità e luminosità.

Pro:

perfetta da utilizzare in primavera ed estate;

texture fresca e leggera, si assorbe velocemente;

attenua le occhiaie e illumina la pelle;

; INCI abbastanza buono.

Contro:

non emergono criticità dalle recensioni on line.

La crema idratante di Cera di Cupra è specificatamente realizzata come base pre make up, assicurando al viso un'idratazione ottimale e a lunga durata. La formulazione leggera e a rapido assorbimento dona morbidezza alla pelle, lasciando inoltre una gradevole sensazione di freschezza. Arricchita con Acido Ialuronico e Provitamina B5, questa crema è dermatologicamente testata e può essere utilizzata anche da sola, per un effetto naturale.

Pro:

consistenza fluida e leggera;

si assorbe subito, perfetta per l'estate e prima del make up;

idrata la pelle senza ungere;

senza ungere; ottimo rapporto qualità prezzo.

Contro:

INCI non naturale, contiene parabeni.

La crema viso idratante per uomo di Brickell Men's Products è un prodotto fresco e leggero realizzato con potenti ingredienti naturali e certificati organici, tra cui aloe vera, olio di jojoba, vitamina E, acido ialuronico e tè verde. Ideata per gli uomini di ogni età e per ogni tipo di pelle, questa crema idrata, nutre, rigenera e protegge il viso senza ostruire i pori; inoltre, è un prodotto 100% naturale, 83% organico e biologico, si assorbe velocemente senza ungere, è privo di oli ed è profumato con una miscela di oli essenziali alla menta, eucalipto e citronella. Priva di solfati, parabeni, glicoli, ftalati, prodotti derivati del petrolio, siliconi, PEG, fragranze sintetiche e glutine, è un prodotto vegano e non testato sugli animali.

Pro:

prodotto efficace, ne basta una piccola quantità;

consistenza fluida, si assorbe facilmente e non unge;

prodotto naturale, biologico e cruelty free;

, e cruelty free; adatta anche per pelli grasse.

Contro:

prezzo elevato, giustificato però dalla qualità del prodotto.

Tutti gli step da seguire per una perfetta beauty routine viso

Detergere correttamente il viso è un'abitudine quotidiana fondamentale per la salute e la bellezza della pelle ed essenziale per eliminarne le impurità, come sebo e sporco, preservandone l'equilibrio nelle migliori condizioni. Altrettanto fondamentale, però, è utilizzare prodotti mirati per il nostro tipo di pelle e che non risultino troppo aggressivi, o si rischia di danneggiare e irritare la pelle.

Vediamo quindi quali sono i passi da seguire e i prodotti da utilizzare per una perfetta pulizia del visoquotidiana.

Scegliere i prodotti giusti per il proprio tipo di pelle

Il primo passo per una detersione corretta è scegliere i prodotti in linea con il proprio tipo di pelle (secca, mista o grassa), che siano delicati e privi di tensioattivi chimici (utilizzati per rendere i prodotti più schiumogeni ma che risultano aggressivi per la pelle), così da pulire la pelle senza aggredirne la barriera protettiva ed evitare di incrementare la produzione di sebo o di seccarla ulteriormente. Inoltre, se hai la pelle mista o grassa evita anche di utilizzare prodotti occlusivi e troppo pesanti.

Cerca di optare per prodotti con ingredienti naturali, meglio ancora se biologici, e controlla sempre l'INCI, ovvero l'elenco degli ingredienti. Per leggere quest'ultimo ricorda che gli ingredienti sono sempre indicati uno dopo l'altro in ordine decrescente, a partire dalla sostanza presente in quantità maggiore nel prodotto, e che i nomi in latino si riferiscono ad ingredienti botanici che non hanno subito modificazioni chimiche, mentre per gli ingredienti frutto di sintesi chimica vengono utilizzate denominazioni in lingua inglese o codici numerici.

Pulizia del viso quotidiana, tutti i passi da seguire

Il primo step di una perfetta pulizia del viso quotidiana consiste nel rimuovere il trucco, così da pulire e preparare la pelle ai trattamenti successivi. A seconda del tipo di pelle puoi utilizzare:

latte detergente struccante - dalla consistenza cremosa, è adatto a chi ha la pelle secca o normale;

l'acqua micellare - perfetta per ogni tipo di pelle sia per quella delicata che per la pelle grassa, secca, più o meno giovane, mista o impura;

lo struccante bifasico - ottimo per la rimozione del trucco waterproof, può non essere adatto ad una pelle particolarmente grassa;

struccanti a base di burro di cacao - l'ideale per chi ha la pelle con couperose e rosacea, per chi ha la pelle secca e per le pelli mature.

Dopo aver struccato il viso, se hai utilizzato lo struccante o l'acqua micellare detergi il viso con un latte detergente, più indicato per le pelli secche e sensibili, o un gel, perfetto per la pelle mista e grassa, ricordandoti di applicarli sul viso effettuando anche un piccolo massaggio.

A questo punto è il momento di utilizzare il tonico, per rimuovere i residui del latte detergente e ripristinare il ph della pelle: se hai la pelle mista o grassa opta per un prodotto dall'azione astringente, che riduce la tendenza della pelle a produrre nuovamente sebo, mentre se hai la pelle secca o sensibile scegli un tonico dall'azione lenitiva e calmante oppure opta per un'acqua termale, molto delicata e rispettosa delle pelle.

Prima di procedere con la crema idratante puoi applicare un siero specifico, un prodotto con un'alta concentrazione di ingredienti attivi che può avere capacità idratanti, illuminanti, rassodanti o anti aging, e una crema per il contorno occhi, per prevenire occhiaie, borse e rughe.

Infine, l'ultimo passaggio da eseguire per concludere al meglio la pulizia del viso, è l'applicazione di una crema idratante, che nutre la pelle lasciandola solida e compatta. Ricorda che anche la pelle grassa ha bisogno di nutrimento e idratazione, l'importante è scegliere prodotti adeguati, oli-free e non comedogenici.

