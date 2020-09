I migliori illuminanti viso per far splendere la pelle

L'illuminante viso è uno dei cosmetici fondamentali per realizzare una base trucco perfetta, in grado di esaltare la naturale bellezza del tuo viso: crea dei punti luce ad hoc sul volto, illumina l'incarnato e regala alla pelle un effetto fresco e riposato.

Utilizzatissimo per tecniche come il contouring e lo strobing, e grande alleato invernale, per far risplendere l’incarnato provato dal poco sole e dal freddo, l’illuminante si può trovare in forme diverse: liquido, in stick o in polvere compatta.

L’illuminante liquido è più adatto per chi ha la pelle secca o normale, ed è più indicato per un utilizzo invernale; vista la sua composizione, può essere facilmente sfumato con le dita, consentendo una precisione maggiore, ma attenzione a non usarne troppo!

L’illuminante in polvere, invece, è più indicato per chi ha la pelle grassa, perché capace di dare un effetto opacizzante; va utilizzato con un pennello diverso a seconda del risultato che vuoi ottenere e la zona che andrai a coprire. Infine, lo stick illuminante ha una texture cremosa e si applica direttamente sulla pelle oppure si preleva un po' di prodotto con il pennello per il correttore. Ideale per pelli normali e secche, è facile da utilizzare e comodo da portare in borsetta.

Hai deciso qual’è il tipo di illuminante perfetto per te? Bene, allora eccone 4 delle migliori marche, (uno per ogni tipo) in vendita su Amazon.it e apprezzatissimi dagli utenti! Tu quale preferisci?

Illuminante liquido in gocce Glow Mon Amour di L'Oréal Paris

Ultra-luminoso, setoso, impalpabile: Glow Mon Amour è l’illuminante liquido in gocce che dona un immediato effetto glowy. La sua formula infusa con olio di cocco è leggera e scivola sulla pelle come un velo di luce; disponibile in 3 nuances (coral glow, ivory glow e melon dollar baby), grazie alla texture leggera e luminosa può essere mixato al trattamento viso o al fondotinta per un touch glow su misura o picchiettato con i polpastrelli per valorizzare i punti luce e un effetto strobing naturale. Davvero eccezionale!

Illuminante in polvere compatta Get Gorgeous di Technic

Polvere compatta dall’ottimo potere illuminante: illumina, definisce, e si sfuma molto facilmente. Dalla tonalità fredda/argento, dà un leggero effetto glitter e valorizza perfettamente il make up.

Master Strobing Stick, l’lluminante stick di Maybelline New York

Illuminante in stick dal colore rosa delicato (Light Iridescent) che dona luminosità in modo naturale: arricchito con micro perle riflettenti, che illuminano i lineamenti, si applica facilmente grazie al formato in stick ed è ottimo per ricreare in modo facile e veloce l'effetto strobing. Grazie alla texture cremosa, leggera e modulabile puoi ottenere un risultato sia naturale che intenso, e l’effetto tridimensionalità è sempre assicurato! Per definire i punti luce del tuo viso, applica lo stick sotto l'arcata sopraccigliare per aprire lo sguardo e sugli zigomi e sull'asse centrale del viso per illuminare e dare tridimensionalità.

Palette illuminante Prime Glow di Luvia - 8 diverse nuances con particelle brillanti extra sottili

La prima cosa che colpisce in questa palette è la confezione: pratica, elegante, con 8 illuminanti veramente belli e con uno specchietto integrato, perfetto per i ritocchi on the road. Gli 8 illuminanti sono di diversi colori (dal dorato alle tonalità champagne, dal bronzo ai rosati) e dalle tonalità altamente pigmentate, che offrono una brillantezza a lunga durata; inoltre, puoi mixare le diverse tonalità per ottenere ulteriori nuance.

Adatti a ogni tipo e tonalità di pelle, vegani e non testati sugli animali, questi illuminanti si distinguono per la consistenza burrosa, che permette di sfumare il prodotto perfettamente e con gran facilità, e la texture glitterata, ultra light e altamente pigmentata, che dona un effetto luminoso e naturale. Inoltre, nella confezione sono comprese le istruzioni per realizzare uno strobing perfetto!

