I migliori primer viso per una base make-up perfetta

Per avere un makeup perfetto e che duri tutta la giornata è necessario preparare a dovere la pelle prima di applicare il fondotinta.

Ogni primer ha una funzione e scegliere quello più adatto alle nostre esigenze non è sempre facile.

Ecco quindi una selezione dei 5 migliori primer low e high cost che potete trovare su Amazon! Una selezione di prodotti firmati dai nomi più noti delle case di make up, disponibili in diverse fasce di prezzo.

1. NYX Professional Makeup - Primer base per makeup Studio Perfect

Tra i più venduti in assoluto, Studio Perfect è un primer leggero sublimante, che prepara l'incarnato per il makeup creando una superficie liscia e un morbido cuscinetto tra la pelle e il trucco.

La formula setosa e trasparente copre le rughe sottili e i pori ed è adatta a tutti i tipi di pelle. Inoltre, si assorbe facilmente, creando una superficie morbida e matte per il fondotinta e lasciando la pelle liscia e uniformata.

2. Max Factor - Primer per la pelle grassa Miracle Prep Mattifying & Pore Minimising

Se il vostro problema sono i pori dilatati e la pelle eccessivamente grassa ecco il primer che fa al caso vostro! Miracle Prep Mattifying & Pore Minimising di Max Factor, infatti, ha una funzione levigante che renderà la pelle del vostro viso uniforme e liscissima.

Infuso con un triplo complesso di polveri oleoassorbenti, questo primer tiene a bada la lucentezza e minimizza la comparsa di pori. Per chi soffre della sindrome della "pelle lucida" che diciamocelo, è una piaga per chi si riconosce in questo, questa soluzione permette di avere una pelle asciutta e omogenea; un risultato garantito da uno dei più grandi marchi specializzato nel makeup!

3. L'Oréal Paris - C'est Magic CC Crema Anti Rossori

Dite pure addio ai rossori con il primer antirossori di L’Oréal Paris. Un primer dal colore verde che, grazie alla teoria dei colori, andrà a contrastare perfettamente i rossori del vostro viso. State tranquille, non diventerete come la principessa Fiona di Shrek, e con un velo di fondotinta avrete un colorito perfetto! Infatti la tecnica del contrasto, utilizzata da molti esperti del settore, può sembrare insolita ma è uno dei metodi infallibili per evitare imperfezioni, che non si possono coprire con un semplice fondotinta.

4. Korff - Primer antirughe con Retinolo e Acido Ialuronico

Cure Make Up è il primer di Korff ideale per la pelle secca e matura. La sua formula altamente innovativa e performante è arricchita con Retinolo, Acido Ialuronico, Vitamina E ed attivi specifici ad effetto soft focus, attenuando così l’aspetto delle rughe sottili, minimizzando le imperfezioni cutanee e uniformando e opacizzando l’incarnato.

Dal finish setoso e vellutato, questo primer è perfetto per facilitare la stesura e migliorare la tenuta del make-up, per una pelle levigata e perfetta. Inoltre, è un prodotto privo di profumo, dermatologicamente testato, non comedogenico e testato per Nickel, Cobalto, Cromo, Palladio e Mercurio.

5. NYX Professional Makeup - Primer idratante in gel Bare With Me

Bare With Me è il primer con formula in gel a base d’acqua, ideale per pelli da normali a secche. Arricchito con estratti di Aloe e cetriolo, ha una texture in gel fresca e leggera che regala fino ad 8 ore di idratazione: il gel ammorbidisce la pelle, attenua i pori e si asciuga con un liscio finish matte, creando la tela perfetta per applicare il trucco o diventando un passaggio della vostra routine di bellezza per ottenere un trucco make-up/no make-up.

