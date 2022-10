I migliori 6 red lipstick per labbra magnetiche

Il make-up di una donna è un mondo infinito e variegato e nella sua pochette è possibile trovare tantissimi trucchi: cipria, kajal, mascara, fondotinta, ombretti di mille colori e tanto altro ancora. Ma c’è una cosa che non può proprio mancare ed è l’oggetto del desiderio di tutte, il rossetto rosso.

Questo piccolo accessorio non è solamente un prodotto di make-up, ma è una vera e propria filosofia, è una carica di sensualità allo stato puro, l’alleato speciale di serate eleganti o semplicemente di momenti in cui voler sfoggiare quella marcia in più che abbiamo noi donne. Si può usare per andare in ufficio oppure per una serata di gala: il red lipstick si adatta perfettamente a qualsiasi outfit, sia che si indossi un paio di jeans che un abito lungo. A fare la differenza saranno gli accessori.

Il risultato? Basta un filo di questo prodotto magico per essere sempre cool e non passare inosservate.

Alcune di noi si lasciano prendere dal dubbio, Starà bene il rossetto rosso sul mio viso?

Abbandonate ogni esitazione: il rossetto rosso è di ogni donna. Va solo tenuto conto della giusta gradazione di rosso e della consistenza, mat o lucido. Come fare a capirlo? Semplice, basta considerare il proprio incarnato. Se avete un sottotono della pelle chiaro, tendente al rosa, con una pigmentazione bluastra, il consiglio è di orientarvi su un rossetto color fragola o ciliegia.

La moda degli ultimi anni lo ha riportato in auge e gli ha dato nuova vita, sdoganandolo dall’etichetta di marchio della donna over 50 in tailleur; oggi il rossetto rosso è un segno che contraddistingue il look di tutto il gentil sesso, dalle quindicenni alle over 60.

Scoprite quindi quali sono i migliori Red Lipstick in commercio e fate la vostra scelta, perché c’è un rossetto rosso per ogni donna!

1. L'Oréal Paris Liquid Rouge Signature

Formula leggera, impercettibile e confortevole sulle labbra; si tratta di una tinta pigmentata che garantisce una maggior tenuta del colore e un'intensità di rosso che pochi rossetti liquidi hanno, quindi meno texure e più impatto di nuance. Con il suo pennello ergonomico che disegna perfettamente il contorno delle labbra, questo rossetto rosso è inoltre molto facile e veloce da applicare: per tutte quelle donne che vanno di fretta o vogliono rifarsi velocemente il trucco tra un appuntamento e l'altro, anche solo con lo specchietto retrovisore dell'auto o nella toilette dell'ufficio.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

2. I'M Matt di Pupa

Nel suo formato ultra compatto questo rossetto rosso lacca scorre facilmene sulle labbra colorandole in modo intenso. La sua lunga tenuta lo rende alleto di serate a prova di lunghe cene e chissà, magari del bacio della buonanotte. Cremoso e semplice da applicare non crea l'effetto labbra secche che tendono a spaccarsi, al contrario invece, gli olii della sua composizione idratano e danno un effetto volume alla nostra bocca.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

3. Mac Matte Lipstick Russian Red

Lo indica il suo stesso nome, il Matte Russian Red è il re dei lipstick ad effetto matte e il suo rosso cupo e intenso ricorda la Russia. Confezionato in un elegante e sobiro astuccio nero opaco, questo rossetto è praticamente un pigmento in crema a lunga tenuta (oltre 8 ore) che non sbava e non perde di intensità durante l'arco della giornata. Formula dal colore deciso e con un finish completamento opaco, può essere applicato direttamente sulle labbra o abbinato alla matita da contorno ton sur ton così da definire ancora di più le labbra a cuore.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

4. Maybelline New York Superstay Matte Ink City Edition

Un vero e proprio inchiostro per le labbra con la garanzia dell'effetto lunga tenuta, con una finitura opaca e vellutata in un solo gesto. Arricchito con pigmenti altamente concentrati, la formula del Super Stay Matte veste le labbra di un colore vibrante, audace e moderno. Il suo pennello con tampone a forma di freccia consente un tratto preciso che scivola in maniera uniforme sulla bocca per un risultato finale perfetto. La sua tecnologia ad inchiostro offre lunga tenuta e un effetto confortevole senza quel antiestetico segno di crepatura e solco dopo poco tempo dall'applicazione.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

5. Collistar rossetto art design mat sensuale

Questo rossetto è ciò che serve per esaltare al massimo il fascino di una donna: le labbra come una vera opera d'arte. Intenso e brillate il suo rosso incornicia la bocca idratandola e pigmentandola al tempo stesso. La sua texure mat ricca e vellutata risulta estremamente confortevole. Colore intenso e vibrante al tempo stesso con una tenuta da record; con una formula idratante, protettiva e rigenerante che mantiene le labbra giovani e levigate con un leggero effetto filler. Disponibile in diverse gradazioni di rosso e in più nuance di colore è anche un ogetto elengante e di design da tenere in borsa.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

6. L' Oréal Paris Color Riche Tanzania Rubino

Un lipstick dal confort estremo che idrata e preserva l'incarnato delle labbra per lungo tempo. Il suo è un rosso intenso e brillante adatto a tutte le occasioni e look, dalla gita fuori porta con jeans e t-shirt bianca al tubino nero con stiletto per una serata da ricordare. Il suo nome richiama i colori forti e intensi dell'Africa, così come il suo pakaging: un animalier fitto che impreziosisce l'astuccio di questo prezioso rossetto rosso che non può mancare nella pochette di ogni donna.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Vuoi ricevere i tuoi ordini nel minor tempo possibile? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!