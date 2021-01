I migliori scrub per il corpo da acquistare on line

Lo scrub è un trattamento esfoliante della pelle che, grazie alla leggera abrasione superficiale provocata dai granuli presenti, rimuove gli strati superficiali dell’epidermide, eliminando cellule morte ed impurità. Inoltre, dona luminosità e rende più giovane la pelle e, attraverso il massaggio con cui si applica, attiva il ricambio cellulare e si stimola la circolazione.

Lo scrub può essere fatto sia sul viso che sul corpo, ma è necessario utilizzare prodotti specifici per ogni zona, e nel caso di pelle sensibile è fondamentale optare per prodotti leggeri a grane fine. Inoltre, è importante cercare di scegliere degli scrub con ingredienti organici, naturali ed ecosostenibili, meno aggressivi e più rispettosi dell'ambiente, e applicare sempre una crema idratante per il corpo dopo l'esfoliazione, così da ripristinare lo strato idrolipidico.

In commercio esistono tantissime tipologie diverse di scrub per il corpo; per questo ti proponiamo la nostra classifica dei migliori scrub per il corpo che puoi acquistare online, adatti ad ogni esigenza e con ingredienti naturali: dai gommage con microgranuli alle spazzole in setole naturali, scegli il tuo trattamento di bellezza per una pelle sana e luminosa!

Scrub biologico al sale del Mar Morto e olio di cocco - ideale per la pelle grassa e mista

Lo scrub di O Naturals è un prodotto che sfrutta l'unione dei poteri esfolianti del sale del Mar Morto a quelli idratanti, nutrienti e anti età dell'olio di cocco; arricchito da olio di mandorle dolci, olio di avocado e olio di argan, questo scrub è un prodotto 100% vegano, realizzato con ingredienti naturali e biologici e di ottima qualità, che lascia la pelle morbida, nutrita e luminosa.

Talasso-Scrub - trattamento esfoliante e rassodante

Il Talasso-Scrub Rassodante di Collistar è un prodotto esfoliante, rassodante, idratante e nutriente 100% made in Italy, che abbina i benefici della talassoterapia all’efficacia rassodante di un attivo italiano: la ciliegia dell'Emilia Romagna, ricca di vitamine A ed E. Questo scrub esfolia e purifica la pelle, grazie al mix di sali marini, sale rosso e polvere di nocciolo di ciliegia, e, allo stesso tempo, ha effetto tonificante e rassodante, grazie all'olio di ciliegia e l'estratto d’alga padina pavonica, che favoriscono il tono e la compattezza della pelle. Inoltre, gli oli di ciliegia, jojoba e germe di grano rendono la pelle morbida e vellutata, mentre gli oli essenziali di pompelmo e bergamotto la stimolano esaltando l’efficacia del trattamento.

Spazzola per scrub con setole naturali - esfolia e stimola la circolazione

Questa spazzola risulta molto utile sia per esfoliare la pelle che per migliorare e stimolare la circolazione sanguigna. Realizzata con impugnatura in legno di faggio e setole naturali in tampico (agave messicana), aiuta a contrastare cellulite, ritenzione idrica e cattiva circolazione e ad eliminare cellule morte e peli incarniti. Per un utilizzo ottimale, esegui un massaggio circolare dal basso verso l'alto

Gommage con acqua termale - uno scrub delicato per la pelle sensibile

Il gommage è uno scrub per il corpo più delicato, ideale per la pelle secca o delicata, che tende a screpolarsi o arrossarsi facilmente. Quello di Avene è un gommage ideale per le pelli sensibili che esfolia, purifica e lenisce la pelle delicatamente: le microsfere di polietilene e di cera di jojoba eliminano delicatamente la pelle morta, mentre il salicilato di sodio completa l'esfoliazione meccanica delle microsfere, lasciando la pelle visibilmente più luminosa. Infine, l'acqua termale avène, lenitiva e addolcente, dona alla pelle un'immediata sensazione di comfort.

Scrub corpo allo zucchero Sakura - per esfoliare e nutrire le pelli più secche

Lo scrub corpo The Ritual of Sakura di Rituals, grazie alla sua miscela esclusiva di zucchero biologico Sakura e oli addolcenti, è stato appositamente sviluppato per esfoliare delicatamente e nutrire le pelli più secche. Efficace e profumatissimo, questo scrub, inoltre, nutre la pelle e rilassa i sensi, grazie all'estratto di latte di riso, che rende la pelle morbida ed elastica conferendole un aspetto sano, e alla fresca fragranza dei fiori dell’albero Sakura, il famoso ciliegio giapponese dal profumo delicato e meravigliosamente rilassante.

Gommage corpo biologico e naturale - ravvivante e nutriente

Realizzato con prodotti naturali certificati, lo scrub per il corpo Body dessert di Organic Shop è un prodotto delicato ed efficace, con una buona capacità esfoliante e adatto alle pelli secche e sensibili. Perfetto per rinnovare delicatamente la pelle, questo gommage svolge una profonda azione idratante, grazie alla combinazione di olio di mandorle e proteine del latte, mentre l'estratto di canna da zucchero biologica elimina le cellule morte e dona alla pelle un bel colorito sano. Infine, il miele biologico e l'olio di germe di grano biologico incoraggiano e ottimizzano il processo di rigenerazione naturale della pelle, regalandole un aspetto bello e sano.

Scrub corpo emolliente allo zucchero - effetto anticellulite

Lo scrub corpo allo zucchero di canna Illuminate Me Rose Girl di 7DAYS rimuove le impurità e le aree inspessite e combatte la desquamazione della pelle grazie alla sua formula davvero efficace, che combina estratti naturali, ingredienti attivi e piacevoli fragranze: i cristalli scintillanti dello zucchero di canna insieme ai minerali purificano delicatamente la pelle, rendendola liscia e morbida, l’olio di cocco rimuove le macchie, protegge la pelle dai raggi UV e dagli agenti atmosferici, con effetto equilibrante e rilassante, mentre il collagene e l'elastina aiutano a idratare e rassodare la pelle, combattendo in modo efficace cellulite e smagliature. Da applicare con un delicato effetto massaggio, che aiuta a migliorare la microcircolazione e dona alla pelle un aspetto luminoso e fresco, questo scrub ha un intenso profumo di bubble gum e una consistenza unica, sciogliendosi sulla pelle come il burro per una sensazione davvero deliziosa.

Scrub corpo biologico con sale marino e bava di lumaca - esfoliante e purificante

Lo scrub corpo di La Chiocciola è un prodotto adatto a tutti i tipi di pelle, che può essere utilizzato efficacemente anche dagli uomini e senza guanto esfoliante. Biologico e completamente made in Italy, grazie all'azione sinergica dei suoi ingredienti naturali (sale marino, bava di lumaca, olio di mandorle dolci puro, olio extravergine d'oliva, cera alba, olio di cocco, aloe vera, estratto di edera, fosfatidilcolina e vitamina E) questo scrub elimina le cellule morte, ringiovanendo la pelle e combattendo gli inestetismi cutanei, nutre e detossifica la pelle, eliminando le tossine accumulate, ha un effetto tonificante, ossigenante e rigenerante sui tessuti, migliora l’aspetto delle cicatrici quali smagliature ed acne, migliora la circolazione sanguigna e, se usato qualche giorno prima della depilazione, è un ottimo alleato contro i peli incarniti. Inoltre, è completamente privo di parabeni, glutine, allergeni, Sls e Sles, ed è nichel tested.

Guanto esfoliante per il corpo

Per chi preferisce un'alternativa riutilizzabile e eco-frendly ai classici srub corpo, il guanto esfoliante Sunny Honey di Coco & Eve è la scelta perfetta. A meno che non siano prodotti completamente biologici e naturali, infatti, gli scrub per il corpo sono soliti contenere microsfere inquinanti per l'ambiente.

Questo guanto esfoliante è realizzato in materiale morbido e resistente, stimola la microcircolazione e il flusso sanguigno e favorisce il naturale processo di rinnovamento cellulare senza provocare irritazioni, per donarti una pelle come nuova e liscia come la seta. Inoltre, grazie al polsino elasticizzato questo guanto non scivola durante l’uso, il materiale leggero si modella per adattarsi alle dimensioni della tua mano mentre il design double face è ideale per rimuovere ogni traccia di vecchie abbronzature ed esfoliare la tua pelle, eliminando cellule morte e peli incarniti.

Scrub corpo naturale al cioccolato - delicato ed esfoliante

Choco Scrub Corpo di Alkemilla Cosmetics è un innovativo esfoliante corpo che, sfruttando la combinazione di oli ed estratti vegetali, esfolia naturalmente senza causare irritazioni ed arrossamenti e nutre in profondità l'epidermide, lasciandola morbida e vellutata. Dalla leggera e piacevole profumazione al gusto cioccolato, questo scrub è realizzato solo con ingredienti biologici certificati, per garantire anche alla cute più sensibile la massima tollerabilità, tra cui la polvere di noccioli di albicocca, dall’alto potere potere levigante, che rimuove le cellule morte e promuove il rinnovamento cellulare, e gli oli vegetali di Mandorle e Lino che, in combinazione al Burro di Cacao e gli estratti di Avena, sono i perfetti alleati per una pelle nutrita, morbida, liscia ed idratata.

Scrub salino rimodellante - naturale ed efficace

Equilibra scrub salino rimodellante è uno speciale mix di sali marini, oli naturali ed estratti vegetali che esfolia, leviga e nutre la pelle del corpo. I sali marini e del Mar Morto svolgono un'efficace azione "antiacqua", l'olio essenziale di rosmarino e il mentolo donano una sensazione di benessere e relax, mentre l'olio di vinaccioli nutre e rende elastica la pelle del corpo. Inoltre, è realizzato con il 99% di ingredienti di origine naturale, è dermatologicamente testato ed è privo di parabeni, petrolati, alcol e coloranti.

Scrub corpo rivitalizzante ai sali del Mar Morto - nutriente e organico al 100%,

Lo scrub per il corpo ai sali del Mar Morto di Pranaturals è un prodotto 100% biologico e naturale, ricco di minerali naturali e indicatissimo anche per chi ha la pelle sensibile e/o secca; inoltre, è formulato con ingredienti completamente naturali, senza parabeni o altri additivi e non è testato sugli animali. Dal meraviglioso profumo di frutta e dalla consistenza davvero gradevole, lo scrub di PraNaturals è a grana fine e leggermente oleoso, nutre, pulisce a fondo e ringiovanisce la pelle opaca e stanca, lasciandola molto morbida anche dopo il risciacquo. In questo scrub, infatti, i potenti minerali del Mar Morto rimuovono delicatamente le cellule morte, idratano a fondo la pelle e riducono le infiammazioni, mentre gli oli di mango, kiwi, mandorle dolci e grano, nutrono, illuminano e rigenerano la pelle.

I benefici dello scrub per il corpo

Esfoliare regolarmente la pelle e nutrirla quotidianamente è importantissimo per la sua salute, e uno dei momenti fondamentali nella beauty routine di ciascuna di noi è sicuramente lo scrub. Lo scrub è un trattamento che, grazie all’azione meccanica di micro-granuli o principi attivi, esfolia la pelle, elimina le cellule morte e le impurità dalla superficie dell’epidermide, facilita il rinnovamento degli strati cutanei superficiali, previene ed elimina i peli incarniti causati dalla depilazione, migliora l'aspetto delle smagliature, aiuta a schiarire le macchie cutanee, stimola la microcircolazione, contrasta la cellulite e prepara la pelle a ricevere i successivi trattamenti di bellezza, predisponendo la cute ad assorbire e assimilare in modo più efficace i principi idratanti, nutrienti e ristrutturanti di maschere e creme. Esfoliare la pelle con regolarità è quindi un piccolo accorgimento che permette di rinnovare lo strato superficiale della cute rendendola più luminosa, liscia e uniforme.

Lo scrub può essere effettuato sulla pelle del corpo, sul viso, sul cuoio capelluto e sulle labbra, ma, in caso di esfoliazione del corpo e del viso, è sempre bene fare prima un bagno di vapore, così da facilitare l’apertura dei pori e preparare la pelle a ricevere gli ingredienti contenuti nello scrub, che in questo modo potrà agire più in profondità.

Per non seccare troppo la pelle o irritarla, lo scrub va fatto al massimo una o due volte a settimana, e, dopo il trattamento, è importante sciacquare bene la pelle e applicare una crema o un olio idratante.

Come si usa lo scrub corpo

Ecco tutti gli step da seguire per applicare lo scrub corpo in maniera corretta: